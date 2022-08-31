Бойцы ВСУ на передовой радуются боевой работе украинской авиации: "Красавчики! Умнички! Вот поддержка!". ВИДЕО
Два экипажа украинских вертолетов успешно атаковали позиции врага и вызвали восторг своей работой у бойцов украинских наземных подразделений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из пехотинцев снял работу пилотов и опубликовал в соцсетях.
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+42 Вася Шевченко #371210
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+25 Amber
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+20 phantom4
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ще також є "Брати по зброї", Штірліц, "Бросок мангуста" (це наш), все в ТГ
Хей, кацапи, як там повне знищення авіації України, гиувіка уровава не бадьорить?
Але ж про точність у цьому випадку не йдеться... нажаль.
если б так легко было)
А еще нужно интегрировать её в систему управления самолета или вертолета)