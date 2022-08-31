Бойцы ВСУ на передовой радуются боевой работе украинской авиации: "Красавчики! Умнички! Вот поддержка!". ВИДЕО

Два экипажа украинских вертолетов успешно атаковали позиции врага и вызвали восторг своей работой у бойцов украинских наземных подразделений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из пехотинцев снял работу пилотов и опубликовал в соцсетях.

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