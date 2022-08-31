Бойцы 110-й бригады теробороны уничтожили российский БМП-3 и его экипаж вблизи Новодаровки. ВИДЕО
Бойцы 110-й бригады теробороны уничтожили российский БМП-3 и его экипаж вблизи Новодаровки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку на врага совершило приданное теробороновцам артиллерийское подразделение ВСУ.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал результат работы украинских воинов.
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молодці, чо)