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Бойцы 110-й бригады теробороны уничтожили российский БМП-3 и его экипаж вблизи Новодаровки. ВИДЕО

Бойцы 110-й бригады теробороны уничтожили российский БМП-3 и его экипаж вблизи Новодаровки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку на врага совершило приданное теробороновцам артиллерийское подразделение ВСУ.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал результат работы украинских воинов.

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армия РФ (19188) уничтожение (6904) Бутусов Юрий (4358) тероборона (340)


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31.08.2022 12:33 Ответить
Форма надто "ціленька" Вона у них "розповзається ще на живих, а на трупах зітліває і розсипається за кілька тижнів - хоч і синтетична Не знаю - з якого гімна вони її роблять?
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31.08.2022 12:42 Ответить
це запоріжчина, район гуляйполя
молодці, чо)
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31.08.2022 12:55 Ответить
Красунчики наші, бережи вас Господь
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31.08.2022 13:05 Ответить
Богоугодное дело
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31.08.2022 14:12 Ответить
Так їх кацапських відродив.
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31.08.2022 16:43 Ответить
 
 