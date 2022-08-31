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В Херсоне сообщают о мощных взрывах. ВИДЕО

Сегодня, 31 августа, во временно оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

"В Херсоне слышны звуки мощных взрывов", - говорится в сообщении.

Официальные источники пока не комментируют ситуацию во временно оккупированном городе. Местные же телеграмы-каналы сообщают, что Антоновский мост снова в дыму.

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взрыв (6742) мост (1027) Херсон (2817)


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Топ комментарии
+30
Насколько всё душевно, по-домашнему…(с)
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31.08.2022 15:28
+25
Это не взрывы, это хлопки.
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31.08.2022 15:21
+24
то тріщить контрнаступ ЗСУ, за словами рашкостану
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31.08.2022 15:07
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то тріщить контрнаступ ЗСУ, за словами рашкостану
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31.08.2022 15:07 Ответить
То тріщить пукан того,хто це молов. Канашєнкаф напевно знову тріпався?
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31.08.2022 15:10 Ответить
У конашонкі патєрь в рядах вааруженних сіл расєі нєт
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31.08.2022 15:12 Ответить
конашонка економить бюджет: патєрь нєт -- компєнсації нєт ))) ... і лади теж нєт (бо звідки стільки лад взяти, коли автотаз на ладан дихає (хоча упс... ладана теж нєт)
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31.08.2022 15:48 Ответить
Кацапы на гробовые будут велики покупать. Ну или телеги. И козу, шоб ту телегу тянуть
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31.08.2022 20:57 Ответить
це якщо не проп'ють по дорозі ))
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01.09.2022 08:35 Ответить
О,Лінза вже куріт у Херсоні...
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31.08.2022 15:08 Ответить
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31.08.2022 15:19 Ответить
На останніх секундах відео наче кацапське рило збирається щось сказати у "мікрофон"
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31.08.2022 15:10 Ответить
вороже ппо знов попало по Антонівському мосту, це ж треба...
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31.08.2022 15:11 Ответить
а из моста неплохое бы вышло пво.
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31.08.2022 15:13 Ответить
ракетовловлювач?
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31.08.2022 15:37 Ответить
Та це і не озброєним оком видно, що не дія ворожого ППО, а приліт ракети миру.
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31.08.2022 15:14 Ответить
То трєщіт Ігорьок Клоунашенков со своімі "патєрьнєтамі".
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31.08.2022 15:18 Ответить
Ти само хоть зрозуміло, що пізд.нуло?
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31.08.2022 15:46 Ответить
Это не взрывы, это хлопки.
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31.08.2022 15:21 Ответить
Насколько всё душевно, по-домашнему…(с)
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31.08.2022 15:28 Ответить
Злые языки кажуть шо Україна отримала щось крутише за Гимарс...б'є на 100% за 300 км...
Та брешуть люди...Байден жлоб...
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31.08.2022 15:47 Ответить
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31.08.2022 20:59 Ответить
Першу партію микродронів з Норвегії Україна отримала ...
Кажуть щось страшне для мавзолєйного Шизоїда...
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31.08.2022 15:51 Ответить
Віримо в ЗСУ!
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31.08.2022 17:01 Ответить
Киев, Сумы, Чернигов, Полтава, Одесса, Николаев, Винница, Кропивницкий - это один единый народ Украины!
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31.08.2022 17:02 Ответить
От сійчас обідно було... © Дніпро
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31.08.2022 18:40 Ответить
І за Запоріжжя обідно...
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31.08.2022 21:00 Ответить
Запорожье Мелитополь Бердянск Мариуполь 💙💛💙💛💙💛💙💛❤️❤️❤️
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31.08.2022 21:43 Ответить
""
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31.08.2022 18:07 Ответить
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31.08.2022 18:32 Ответить
Контрнаступ. Уже в Херсоне. Завтра Москва. Арестович поздравляю
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31.08.2022 19:43 Ответить
Якось слухав цього дурня конашенка:" від початку сво знищено 3200! танків українських нацистів(одне не розумію, де ці нацисті в Україні?!). І через 2 дні цей ***** говоре, що з початку сво знищено 2900 танків. Спочатку 3200, а потім 2900. Ось так роSSіянам мозок трахають
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31.08.2022 20:20 Ответить
Это ж какую нервную систему нужно иметь ,чтобы слушать рашистов давно переплюнувших Геббельса Я после 2014 г их не перевариваю
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31.08.2022 21:47 Ответить
 
 