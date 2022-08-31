В Херсоне сообщают о мощных взрывах. ВИДЕО

Сегодня, 31 августа, во временно оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

"В Херсоне слышны звуки мощных взрывов", - говорится в сообщении.

Официальные источники пока не комментируют ситуацию во временно оккупированном городе. Местные же телеграмы-каналы сообщают, что Антоновский мост снова в дыму.

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