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18 "двухсотых", 19 "трехсотых", 5 без вести пропавших: потери спецотряда "Меркурий" войск Росгвардии на Харьковщине. ВИДЕО

В 25-м отдельном отряде базирующегося в Смоленске спецназначения "Меркурий" войск Росгвардии подтвердили потери в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись мемориального уголка подразделения, где стоят фотографии уничтоженных в Украине оккупантов. На столе, где лежат траурные гвоздики, размещено 18 фотографий. Именно о таком количестве ликвидированных на Харьковщине оккупантов из смоленского отряда спецназначения сообщают украинские источники. Отмечается, что оккупанты были уничтожены артиллерийским ударом ВСУ. Кроме того, во время успешной артатаки было ранено более 19 захватчиков. Еще пятеро – пропали без вести. Вероятное время уничтожения смоленских спецназовцев – 21 июля.

Читайте: Командно-наблюдательный пункт Росгвардии уничтожен в Херсонской области

Харьковщина (5577) уничтожение (6904) Росгвардия (85)


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Топ комментарии
+64
200я армія міра)))))
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31.08.2022 15:48
+45
Чергова галерея дохлих кацапських свиней...
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31.08.2022 15:51
+42
Мєркурію більше не наливати, лише насипати
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31.08.2022 15:51
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200я армія міра)))))
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31.08.2022 15:48 Ответить
Надеть на палки к 9 мая.
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31.08.2022 17:39 Ответить
Я рыдаю

Слёзы катятся ручьём от такой жалостливой песни 🤣🤣🤣орка!
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31.08.2022 19:06 Ответить
Мєркурію більше не наливати, лише насипати
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31.08.2022 15:51 Ответить
Чергова галерея дохлих кацапських свиней...
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31.08.2022 15:51 Ответить
Кожний другий кацап має стати 200тим а кожний перший 300тим
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31.08.2022 15:51 Ответить
А ось ті "5 зниклих", цікаво, скільки з них занадто розумних, а скільки занадто тупих?
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31.08.2022 15:51 Ответить
Про це треба питать місцевих собак! Вони знають точно - скільки з"їли!
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31.08.2022 19:22 Ответить
коли купа жрачки, хто ж їх рахує.
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31.08.2022 21:13 Ответить
Сидять два черв"яки в землі на Донбасі Один другого питає:
- Тату! От я одного не розумію: чим "російські патріоти" відрізняються від "єдинороссов" а ті - від "православных рассєян" чи НОДовців?
- Ой синку! Не мороч мені голову! На смак вони всі однакові!
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31.08.2022 21:50 Ответить
Які ж вони їб.нуті ті кацапи - навіть не змогли нормально фото розставити, позакривали половину мордяк тих виродків. Ну і якби ту пісню ще баба якась їхня співала, то можна було б ще зрозуміти, але коли мужик так співає про мужика, то якоюсь збоченою кацапською гомосятиною тхне. В принципі, вони такими і є - під.ри кацапські.
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31.08.2022 15:51 Ответить
Специально так поставили чтобы не выстраивать во всю стену и не показывать какое количество потерь.
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31.08.2022 15:55 Ответить
Щоб зручніше було збирати я колоду карт.
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31.08.2022 16:05 Ответить
ждуть поповнення.
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31.08.2022 23:26 Ответить
Спецапырацыя идет па плану
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31.08.2022 15:53 Ответить
Як АвтоВАЗ буде впоратися з такими масовими замовленнями на білі Жігулі, невідомо. Там черга буде на рік вперед.
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31.08.2022 15:54 Ответить
За "спецпризначенців" ватосамкам має бути надбавка до автомобіля "жигулі", комплект зимової гуми та освіжувач повітря...
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31.08.2022 17:08 Ответить
Мужик співає про подохшего мужика, похоже на несчастливу любовь парочки кацапських 3.14дорів.
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31.08.2022 15:55 Ответить
Горланить идиотские песенки,бухать и сдыхать-вот и всё что может кацапня.
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31.08.2022 16:02 Ответить
Руссо ідіото - Меркурій - бог торгівлі і посланець богів - який стосунок ви,брудний кочовий набрід,маєте до Меркурія,а він - до того,чим ви тут займаєтесь?
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31.08.2022 15:55 Ответить
Меркурій асоціювався у античному світі з "рухомістю" Саме тому "меркурієм" називали ртуть, кульки якої не можна було нічим втримать
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31.08.2022 19:25 Ответить
Ловите сцуки, скоро ещё прилетит
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31.08.2022 15:56 Ответить
дегенераты от совкового, побитого молью бархата, так никуда и не уползли
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31.08.2022 15:57 Ответить
Уже даже в рядок поставить не могут. Скоро будут шахматкой складывать
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31.08.2022 15:58 Ответить
Они улетели ...на Меркурий. Но вернуться не обещали.)
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31.08.2022 16:00 Ответить
яка ж мерзенна на слух ця кацапська балалаєчна музика, ФУ! Не перестаю дивуватись як ці малороси можуть слухати таке та йому подібне лайно.
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31.08.2022 16:01 Ответить
Дуже естетичне відео!
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31.08.2022 16:02 Ответить
Линия обороны
30 СЕРПНЯ, 2022
https://defence-line.org/2022/08/glavnaya-skrepa-armii-orkov-chast-1/ Главная скрепа армии орков (Часть 1)


Вчера поздно вечером появилось первое сообщение о том, что после массированного артиллерийского удара по оккупантам в Херсонской области, в оккупированном Крыму срочно была сформирована колонна из примерно четырех сотен единиц колесной и гусеничной техники, которая двинулась в сторону Джанкоя и далее - в сторону Херсона. После ее убытия началось формирование еще одной колонны и скорее всего - того же самого назначения. Это сообщение очень порадовало сразу по нескольким причинам, но главная из них состоит в том, что они уже исполняют роль ведомого в этой войне. Им приходится срочно подстраиваться под события, которые развивают уже не они. А с учетом количества заявленных единиц техники, это уже не какие-то тактические маневры, а нечто намного большее. Как минимум, противник либо утрачивает, либо утратил оперативную инициативу, которая теперь перешла к ВСУ.

И ведь это - не только теоретические рассуждения об инициативе. Просто вспомним о том, какие чванливые хари оккупантов были еще несколько месяцев назад, а теперь в Сети все больше «мама и папа, если я не выживу, я вас люблю» и дальше либо звук прилета, либо звук его собственного страха. Сразу трудно понять. Куда уже делась спесь и уверенность в том, что всех мол сейчас победим, приедем домой своим пешком, а не в виде «Лады - Глины». Ну а в нашем случае, просто представим, что было сказано вот этому воинству, которое срочно погрузили в колонну? Это раньше они ехали захватывать Киев или что-то еще, а теперь им рассказывают о том, что надо срочно деблокировать свою группировку под Херсоном.

Они - точно знают, куда едут, поскольку сидят в чатах телеграмма, где обо всем таком пишут. Проще говоря, они едут затыкать дырку, которая грозит уже всем, в том числе, и крымской группировке. И наверное, они в курсе, что конторские и военные уже отправили свои семьи из Крыма, а потому им не нужно пояснять, у кого сейчас находится оперативная инициатива и кто там что сейчас делает активно, а кто - вынужден на это реагировать. Причем, активность ВСУ для них - загадка, они еще не видели масштабного наступления в нашем исполнении, но им уже душно и страшно.

Плюс к этому, очень порадовала заглавная фотография, которая интересна не так самим натюрмортом, как пояснением того, что оно там так воняет гарью. Как стало известно, наши достали базу ПВО врага на мысе Фиолент. Говорят, что в гости прилетели дроны, но это - не точно. Результат визита - налицо. А интересно здесь то, что на Фиоленте еще с совковых времен стояли системы ПВО, прикрывающие базу ЧФ - Севастополь. Пацанами мы там недалеко крабов ловили в скалах. Ну и как видно, ПВО стало объектом атаки с воздуха и как минимум там что-то горит. А интересно даже не это, а то, что связывает этот налет с той длинной колонной, о которой было сказано выше.

По разным данным, до начала планомерного истребления военной инфраструктуры противника в Крыму, там стоял один комплект ЗРК С-400 «Триумф», но когда бавовна стала выкашивать крымские базы орков и даже что-то прилетело по штабу ЧФ, часть которого уже съехала в Новороссийск, было решено усилить ПВО и… на Фиолент пригнали еще один комплект С-400. И вот после этого туда прилетели гости от ВСУ и устроили там забавный костерок, который вата наблюдала с неподдельным ужасом, поскольку точно знала, что там горит и что там в каком-то диком количестве стоят самые вундервафельные системы ПВО. Причем, не одна, а сразу две, чтобы всем внушить мысль о том, что небо на замке. Но как оказалось, это железо имеет целый ряд уязвимостей, которые могут сделать и уже не раз сделали целью, сами эти комплексы.
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31.08.2022 16:04 Ответить
https://defence-line.org/2022/08/glavnaya-skrepa-armii-orkov-chast-2/ Главная скрепа армии орков (Часть 2)

Перед тем, как перейти к заключительной части этой повести, вспомню письмо одного из наших коллег, который и сейчас находится на передке, и надеюсь, что с ним все в порядке, хотя уже давно от него не было ничего слышно. Примерно в марте он написал свои впечатления от позиций орков, на которые они зашли. Тут надо заметить, что он воевал в 14-15 годах и прекрасно представляет, что значат те или иные моменты, обнаруженные на позициях врага.
Тогда он высказал очень глубокую мысль, которую потом приходилось слышать или читать еще несколько раз, причем - из разных мест. Звучит она так: «Нам очень повезло в том, что мы воюем с долбо**ами». Это было сказано не по поводу их умения или неумения воевать и не по поводу их оружия, а именно по поводу того, как у них все организовано, во всех отношениях.
И вот сейчас, насколько можно судить из сообщений, идущих из ставки фюрера, оленевод уже не имеет никакого отношения к боевым действиям, поскольку он показал свою полную непригодность к этому делу. Да и откуда она может быть, если он вообще никогда не служил в армии, даже рядовым. Он не имеет ни военного образования, ни опыта строевой службы и уж тем более - опыта боевых действий. Такое чмо министром обороны могло поставить еще большее чмо, которому было важно, чтобы от этого силового ведомства он не имел угрозы или какой-то опасности. Все же почти два миллиона вооруженных людей это - такой себе фактор личной безопасности.

Более того, никто наверняка не знает, что у них исполняет функции начальника генштаба, поскольку давным давно не слышно о том, что поделывает генерал Герасимов. Последнее, что о нем известно это «21» пострадавшее под Изюмом и дальше - тишина. Причем, официальных отставок нет, а значит, эти два полупокера таки не освободили свои кресла для других седалищ. Но в таком случае возникает вопрос о том, кто же руководит генштабом и кто занимается боевым планированием. Ведь первый оперативный отдел напрямую подчиняется начальнику генштаба и только он занимается боевым планированием. А кроме того, противник уже не скрывает, что действует несколькими фронтами и если их командующие известны, то кто осуществляет общее командование войсками?

Из этого можно сделать вывод, который не раз мелькал в прессе. Оперативный отдел генштаба напрямую подчиняется прутину и сам прутин осуществляет командование военной операцией. Проще говоря, он ставит задачи для боевого планирования и он же увязывает действия нескольких фронтов. Наверное, не сам, а с кем-то из своих холуев, которые не имеют официального статуса. А это говорит о том, что ни о каком военном искусстве не может быть и речи. Ему просто неоткуда взяться. И вот именно отсюда произрастает все то, что мы видели под Севасом, на мысе Фиолент и в районе Джанкоя, где прошла та самая колонна и возможно, уже две.

Вот неизменный алгоритм действий, в котором читается быковатый почерк прутина. Севас прикрывает С-400, и когда стало жарко и ему доложили о прямой угрозе базе флота, он приказывает усилить ПВО. И его усиливают, перегоняют на Фиолент еще один комплекс. Если обстрелы продолжатся, они туда и третий пригонят, если есть откуда его снять. Прутин отдаст приказ «усилить» и его исполнят, а в этом случае, усиление равносильно увеличению количества уже имеющихся сил и средств. Примерно тоже самое и с колонной. Видимо, он приказал усилить группировку у Херсона и колонна пошла из Крыма к Херсону. Но на примере ПВО видно, что ВСУ и партнеры уже нашли методы работы в зоне покрытия имеющихся у них средств ПВО так, чтобы те были бесполезны.

Но других средств нет, и других решений - нет и быть не может, потому что войска не обучены воевать иначе. Они изначально заточены на войну превосходящими силами и если нет успеха, то для них это значит, что превосходство недостаточно и что для решения надо увеличить численность. Например, вместо одного дивизиона ПВО, поставить два, а если мало - три. Наверное, многие читали о том, что танки у них г, но их очень много. Тоже самое и об артиллерии, самолетах и личном составе, а все вместе это называется «стратегия закидывания мясом».
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31.08.2022 16:06 Ответить
https://defence-line.org/2022/08/glavnaya-skrepa-armii-orkov-chast-3/ Главная скрепа армии орков (Часть 3)

И вот с этим орки ничего поделать не могут. Всю свою историю они воевали именно по такому принципу? и для того, чтобы изменить эту парадигму, им надо разогнать свою армию, разогнать военные училища и академии, а преподавательский состав этих учебных заведений отправить на Колыму, для работы на персиковых плантациях. Только на чистом месте и с приглашенными преподавателями можно начинать строить новую армию. Собственно говоря, в истории их армии было несколько моментов, когда она катастрофически уступала другим армиям и тогда приглашали из Европы профессиональных военных, чтобы те привели армию в более или менее божеский вид.

Те, кто служил в совковой армии, наверняка помнят изнурительный «строевой тренаж» и наверное задавали себе вопрос, почему это надо поднимать ногу на 15-20 сантиметров и тянуть носок? И лишь немногие знали о том, что эта экзекуция называлась «прусским шагом» нетрудно догадаться о том, откуда это пришло в совковую армию. Только вот учителя уходили, а их наука оставалась в виде догм. Но как только становилось понятно, что былые приемы уже не дают нужного эффекта, то сразу возникала потребность либо в новых учителях, либо в собственных изысканиях, а они обязательно возвращаются все к той же теории о закидывании противника мясом.

Палач и откровенный психопат Суворов никогда не воевал умением, но всегда - числом. Как всегда, ему приписали благодетели, которых он был начисто лишен, и вся та мифологема, которую потом о нем сваяли как об Александре Невском или Кутузове, была либо выдумана из пальца, либо его слова были перекручены до неузнаваемости. Ему приписывают восхищение своими солдатами, но этого не было априори. Знаменитый «поход через Альпы» - яркое тому подтверждение. Спроси любого ватника о том, что же дал Суворову этот поход? А в ответ будет тишина. А ведь он же куда-то вел свою армию? А вел он ее на бой с Наполеоном, который в это время был в Египте.

Отсюда следует, водил он там свою армию или нет, а Наполеона там банально не было, поскольку тот находился в другой части земного глобуса и даже понятия не имел, что какой-то выживший из ума поц почти уничтожил свое войско этим тупым походом и бросил замерзать и умирать, около несколько тысяч своих солдат. Местные жители их находили, обогревали и передали Наполеону, который их обмундировал и оплатил отправку домой. Кто об этом знает? А кто знает, что в своем письме, «чудо богатырями» он называл не собственных ушлепокв, а блистательную армию Наполеона?

Так что там нет никакого другого выхода, кроме как наращивать численность личного состава бронетехники, ПВО, кораблей и всего остального. Это и есть главная стратегическая линия Суворова, Жукова или прутина. Все они стояли на том, что если противник не отступает, то это значит, что брошено недостаточно мяса. И некто Стрелков-Гиркин поет именно эти песни. Он уже бьется в истерики и требует всеобщей мобилизации, а все почему? Та все потому же! Надо больше мяса. Он из себя корчит архистратига, но мычит формулы позапрошлого века. Он себя считает военным теоретиком, но таких теоретиков бы гнали мокрыми тряпками еще в 19-веке. И меня просто удивляет, как это недоразумение таскают различные Лёши Гончаренко. Они бы послушали, какую дичь несет этот «эксперт».

Но в данном случае важно другое. Повторяемость и предсказуемость действий противника, это уже половина его проигрыша. Просто нужно найти средство, которое превратит эту единственную сильную сторону противника, в его главную слабость. И вот ВСУ нашли этот метод. Чем больше противник вталкивает войск, тем они являют собой более плотную цель, будь то скопление самолетов в Новофедоровке, боеприпасов в Джанкое, ПВО на Фиоленте или вот такие колонны в 400 единиц, или скопление этого железа у переправы через Днепр, все это лечится высокоточными и массированными ударами. Наши уже поймали свою игру и она в каждом случае, имеет свою изюминку, а враг реагирует еще большим скоплением мяса.

Ну что же, нам нужно не просто освободить свою землю, но и сломать хребет этой ядовитой твари. И тварь не понимает, что уже не она играет свою игру, а ею играют так, чтобы выпотрошить ее до основания. Если бы она это понимала, то прямо сейчас бежала бы сама, причем - со всех оккупированных территорий. В противном случае, эту тварь ждет только смерть, но похоже на то, что ее лысый говнокомндующий будет воевать до последнего бурята. В общем, несколько дней подряд ВСУ показывают, что такой расклад их устраивает, поскольку оптом - всегда быстрее, чем в розницу.
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31.08.2022 16:09 Ответить
Из комментов:

Суворов походом через Альпы скорее всего отрабатывал царские долги. Целью похода был возврат Милана австрийсой короне. Гарнизон там был минимальные. Эти вояки просидели в миланской крепости какое то время, загадили все вокруг и наделали кучу долгов, в том числе и в "квартале красных фонарей". При первых слухах о возвращении Наполеона в Европу быстро унесли ноги. Это рассказ миланского гида.
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31.08.2022 16:10 Ответить
Точно визначено суть армії орків. Це спадкове. Є ряд доповнень. Пруський шаг - висота підйому 40-45 см. В руській та радянській арміях неможливо було застосувати через ростові показники. Ну а про Сашку Суворова, сина кучера Петра 1,істинна правда, особливо в тій частині, як вони з перевалу Сент-Готтард ()не пускали зграю обірванців і грабіжників) на жопах зїзджали в низину.
А в керуванні царь взяв приклад з Сталіна. Той у липні 1941 року "виписав" із Генштабу ряд офіцерів Оперуправління, які були біля нього денно і нощно і через яких Сталін особисто керував бойовими діями.
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31.08.2022 23:50 Ответить
Кучненько стоять - необучаємі уйобки. І це чудово
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31.08.2022 16:04 Ответить
Теперь очередь Сатурна.
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31.08.2022 16:05 Ответить
Така пісня грусна...Якось невдобно получилось🤔...
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31.08.2022 16:06 Ответить
"Ты все-равно жив, ибо от тебя вонища как от живого!"
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31.08.2022 16:12 Ответить
Интересно:
1) какую статистику СВОИХ потерь озвучивает сейчас руснявое командование?
и в связи с этим же:
2) найдутся ли на расее журналисты-расследователи, которые соберут и озвучат РЕАЛЬНЫЕ данные о потерях "втарой армии в мире"?
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31.08.2022 16:15 Ответить
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31.08.2022 16:19 Ответить
"Груповий жест доброй волі"...
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31.08.2022 16:19 Ответить
Там еще никто не спрашивает: "А нас-то за что?"
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31.08.2022 16:19 Ответить
КРАСІВОЄ!
гляньте який красивй модельний ряд
скоро на Кацапії появиться програма "Я жду тібЪя!"
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31.08.2022 16:20 Ответить
Насколько всё душевно, по-домашнему…(c)
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31.08.2022 16:29 Ответить
там еще спокойно станет еще пол-дюжины таких столов.
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31.08.2022 16:31 Ответить
Як романтично. Прямо голуби миру. Полягли, *** їх мать... Здохли вони, як бродячі пси! Слава ЗСУ!
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31.08.2022 16:32 Ответить
Нові "герої" вна расее. Старі на дрючках вже надоїли, тепер нових тягатимуть. Меморіали будуватимуть.
Для чого все і задумувалось фуйлом.
Новий ссср - нові ідоли.
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01.09.2022 09:02 Ответить
Здохли нацюцюрники путінські, земля їм бетоном.
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31.08.2022 16:32 Ответить
А я сразу голос кабздона не узнал.
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31.08.2022 16:37 Ответить
спец загон на концерт де кобзон
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31.08.2022 16:39 Ответить
.* Л.Толстой * О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. *
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31.08.2022 17:00 Ответить
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31.08.2022 17:57 Ответить
Земля - бетоном. Уроди.
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31.08.2022 18:35 Ответить
За что погибли , идиоты , так и не узнают 😠
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31.08.2022 19:11 Ответить
За унитаз.
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31.08.2022 19:54 Ответить
Хотілось би всплакнуть,але душа радується,да пробачить мені Бог.Слава ЗСУ!
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31.08.2022 19:25 Ответить
Сдох 21 Максим? Ну , как говорится, и йух с ним.
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31.08.2022 19:55 Ответить
Ну, что дохлятина, напились Украинской крови? Женщин наших вам уродам захотелось? Затарались, суки, стиральными машинками, микроволновками? Знал бы Фадееев, что эти животные творили в Буче, Гостомеле, Мариуполе, Северодонецке, Волновахе, захотел бы он выть на их похоронах? Проклятая биомасса. Куча навоза, а не спецназ. Ублюдки -- к вашим родственничкам Украина уже идет и не опоздает! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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31.08.2022 20:03 Ответить
Дуже надихає. Продовжуйте і далі.
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01.09.2022 08:58 Ответить
 
 