Министерство образования РФ готовит учебник "правильного" украинского языка для оккупированных территорий. ВИДЕО
В Министерстве образования РФ готовят учебник "правильного" украинского языка для оккупированных территорий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Учителя прошли повышение квалификации, готовится учебник классического украинского языка", – объявил министр образования РФ Кравцов.
Новые учебники предназначены для школ в т.н. "ДНР" и "ЛНР". Якобы дети смогут продолжать учить украинский язык как родной. А решение об этом, по словам Кравцова, будут принимать родители и педагоги.
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Янек: - Коля в якій такій вагіні? Ти шо здурів!?
Азаров; - Ну в вагіне што на колєсах по рельсам єздиит!
а зараз коли читаєш руZZкіє новості вже охрєнєваєш від рас-путінського новояза
українськогорусского словаря"
я уявляю який буде цей "правільний" домбабвійський язик
Хаймарс придет, лад наведет, кацапа нагнет, челюсть ввернет.
Будьмо.
Порядок учредить...
РюZZkие ..к вам идёт президент USA Доктор Бац Ден..с HIMARSoм на плече...
Бацать будет не щадя даже Бурятов Кадыровских..
Так як це загрожує нам українофобією.
Тому всі школи в московії переведемо на українську мову викладання.