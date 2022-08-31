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Министерство образования РФ готовит учебник "правильного" украинского языка для оккупированных территорий. ВИДЕО

В Министерстве образования РФ готовят учебник "правильного" украинского языка для оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Учителя прошли повышение квалификации, готовится учебник классического украинского языка", – объявил министр образования РФ Кравцов.

Новые учебники предназначены для школ в т.н. "ДНР" и "ЛНР". Якобы дети смогут продолжать учить украинский язык как родной. А решение об этом, по словам Кравцова, будут принимать родители и педагоги.

Автор: 

оккупация (10135) россия (95497) украинский язык (1189) школа (3013)


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Топ комментарии
+29
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31.08.2022 18:43
+23
Кацапи і своєї татарської говірки не знають ,але до української мови діло мають. Довбой@би🤦
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31.08.2022 18:34
+17
Сачинитель - коля азиров, редактор - царев )))
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31.08.2022 18:34
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Сачинитель - коля азиров, редактор - царев )))
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31.08.2022 18:34 Ответить
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31.08.2022 18:43 Ответить
в слові "минєт" пропущено м'якого знака
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31.08.2022 18:48 Ответить
Бо там жорсткий мінєт
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31.08.2022 18:53 Ответить
еге... із дабл ятями ?
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31.08.2022 18:55 Ответить
Правильніше як у Семена ****** МЕНЕТКА
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31.08.2022 22:37 Ответить
Азаров дзвонить Януковичу: - Виктор Хведорович. Каравул! Бімба в вагіні метро!
Янек: - Коля в якій такій вагіні? Ти шо здурів!?
Азаров; - Ну в вагіне што на колєсах по рельсам єздиит!
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31.08.2022 19:37 Ответить
Науковий супровід і нагляд - ківа
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31.08.2022 18:51 Ответить
руководство ківи тільки лівою рукою, бо права у нього завжди зайнята
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31.08.2022 18:52 Ответить
Што?
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31.08.2022 19:20 Ответить
Сподіваюсь, що Володимир Олександрович, хоч зараз, зрозумів що різниця є
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31.08.2022 21:16 Ответить
Кацапи і своєї татарської говірки не знають ,але до української мови діло мають. Довбой@би🤦
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31.08.2022 18:34 Ответить
не дарма ж ще за совка казали що самий чістий русскій язик в Кієвє

а зараз коли читаєш руZZкіє новості вже охрєнєваєш від рас-путінського новояза
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31.08.2022 18:51 Ответить
Не за "совка" Це прямо говорив Володимир Даль - творець "Толкового словаря великорусского наречия русского языка" Коли його питали: "Где можно услышать настоящую русскую речь?" казав: "Поезжайте в Киевскую губернию!"
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31.08.2022 19:16 Ответить
А коли про черговий скандал Зєлі через італійську віллу і друзів-кацапів ?
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31.08.2022 18:37 Ответить
не на часі!!! війна, ще не загарбали собі усі ресурси країни!
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31.08.2022 18:49 Ответить
Вони свого нарєчія не знають, а збираються ще нас вчити.
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31.08.2022 18:37 Ответить
Азіровка?
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31.08.2022 18:38 Ответить
ДНР" та "ЛНР мразі кацапські викиніть це зі своеї голови нема таких країн в світі не називайте окуповану луганщіну і донетчину так
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31.08.2022 18:38 Ответить
луганщину і донеччину
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31.08.2022 18:43 Ответить
+++, але це не важливо! вчитися завжди на часі! окрім крититики влади, то є не на часі, від слова взагалі!
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31.08.2022 18:51 Ответить
а для чого мінуються мости ?
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31.08.2022 19:17 Ответить
ви впевнені, що попали в тему своїм коментом?
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31.08.2022 19:58 Ответить
Кацапи , не спішіть поперед батька в пекло , бо насправді всі , хто залишиться в живих на кацапіі , вивчатиме УКРАІНСЬКУ МОВУ 🙂‼️
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31.08.2022 18:39 Ответить
тю, та то ж вони для себе і готують. бо як прийде ЗСУ, треба знати хто наш Батько, що таке паляниця та чим відрізняється від полуниці)
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31.08.2022 18:41 Ответить
у мене досі лежать кілька томів совєцького "Русско-українського русского словаря"

я уявляю який буде цей "правільний" домбабвійський язик

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31.08.2022 18:46 Ответить
Лучший учитель украинского языка - хаймарс. Даже кацапье боится его.
Хаймарс придет, лад наведет, кацапа нагнет, челюсть ввернет.
Будьмо.
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31.08.2022 18:47 Ответить
Хаймарс прилетить
Порядок учредить...
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31.08.2022 18:53 Ответить
РюZZkae наречие придумал Даль в 1854 году...но они не послушали немца и срочно перешли на Феньку Феди Достоевского...который в тюряге ее лучше всех Шариковых
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31.08.2022 18:49 Ответить
Що ти мелеш? Знову напився?
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31.08.2022 19:17 Ответить
Вот скоро мы вас мразей научим. Будете кричать только слово бавовна
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31.08.2022 18:53 Ответить
Цікаво яка ще країна в світі дозволяє собі говорити, що в сусідньої країни якась не така мова?
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31.08.2022 18:55 Ответить
роZZія V-*****
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31.08.2022 18:58 Ответить
чого це вони так ножками засучили ?
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31.08.2022 18:57 Ответить
Кто то в Ютьюбе пошутил классно с долей сарказма ..
РюZZkие ..к вам идёт президент USA Доктор Бац Ден..с HIMARSoм на плече...
Бацать будет не щадя даже Бурятов Кадыровских..
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31.08.2022 18:57 Ответить
окупант і вбивця українців вже є "не правильний" І це має бути виправлено всією світовою спільнотою
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31.08.2022 18:59 Ответить
учителя сепары, прошли подготовку
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31.08.2022 19:02 Ответить
А ***** хтось в писок дав? Сидить бункерне падло з покраснівшим писком
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31.08.2022 19:05 Ответить
А нам потрібно буде заборонити викладання руської мови в масковії.
Так як це загрожує нам українофобією.
Тому всі школи в московії переведемо на українську мову викладання.
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31.08.2022 19:07 Ответить
німці у 2 світову поводились краще рашистів
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31.08.2022 19:08 Ответить
По правде говоря, английский отличается в GB и USA, не говоря о других странах.
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31.08.2022 19:15 Ответить
Москалі і правильна українська мова - нонсенс! Чергова подлянка - хто буде вчити "правильну мову" - в список неблагонадійних!
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31.08.2022 19:17 Ответить
Боже, які кончені....
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31.08.2022 19:17 Ответить
Дозвольте, я вам відрекомендую автора:

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31.08.2022 19:28 Ответить
Жду "класический" английский, a to eti anglichane govorat na kakoi-to ***** neponiatnoi! (это я на классическом английском написал) ,! ***, ну дебилы жеж!
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31.08.2022 19:36 Ответить
Правильна українська мова: покидьок - кацап, житель РФ....
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31.08.2022 20:03 Ответить
Єто какая-то провокация бендеровцев! А какже "один народ"?
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31.08.2022 20:42 Ответить
они ж вроде как последнюю украинскую библиотеку в Москве закрыли - нет?
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31.08.2022 20:47 Ответить
А чому не на рідній, лугандонській?
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31.08.2022 22:00 Ответить
щоб ця падаль так російську вчила все життя як вона пропонує українську вчити. Таке навчання, щоб було у нас вже було 70 років, а все решта російською. Так ці падли знищили вже не один десяток мов
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31.08.2022 23:41 Ответить
 
 