Министерство образования РФ готовит учебник "правильного" украинского языка для оккупированных территорий. ВИДЕО

В Министерстве образования РФ готовят учебник "правильного" украинского языка для оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Учителя прошли повышение квалификации, готовится учебник классического украинского языка", – объявил министр образования РФ Кравцов.

Новые учебники предназначены для школ в т.н. "ДНР" и "ЛНР". Якобы дети смогут продолжать учить украинский язык как родной. А решение об этом, по словам Кравцова, будут принимать родители и педагоги.