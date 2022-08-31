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Лавров: Мы сделаем все, чтобы защитить интересы русскоговорящего населения Молдовы. ВИДЕО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров упомянул о существовании русскоязычных жителей Молдовы и пообещал "защитить" их. Что именно он имел в виду, Лавров не объяснил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД России заявил во время выступления перед российскими детьми по случаю начала нового учебного года. Также он обратил внимание на существование Гагаузии в составе Молдовы и намекнул, что ей нужно предоставить более широкую автономию.

"Мы сделаем все, чтобы интересы русскоязычного населения Молдовы и Приднестровья не пострадали никоим образом. Не будем также забывать, что, кроме Приднестровья, в Молдове есть также Гагаузия, которая также претендует на особый статус и уже имеет определенные элементы этого особого статуса", – сказал Лавров.

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Он также заявил, что молдавские власти должны "прекратить играть в навязанные Западом геополитические игры и задуматься об интересах тех людей, которые живут бок о бок".

Автор: 

Лавров Сергей (2295) Молдова (1871) русский мир (614)


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Топ комментарии
+92
Калантарян, там в Бруклине русскоязычных притесняют, заставляют по Украинскому Пути ходить. Давай, начинай защищать, ждем.
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31.08.2022 21:29
+48
А как там насчёт защиты интересов русскоязычного населения Брайтона в Нью-Йорке, ась?
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31.08.2022 21:29
+37
давно не ржало...и на тебе
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31.08.2022 21:29
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Страница 3 из 3
російськомовне населення... що то за звірі? це звірі, які окрім російської не знають ні мови своїх предків ні мови країни в якій проживають? то звичайне біосміття.
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31.08.2022 23:04 Ответить
Наша пісня гарна й нова...
Цікаво він доньку, що все життя прожила у США, хоча б на курси російської записав? Великий захисник російськомовних.
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31.08.2022 23:18 Ответить
Як і передбачалося, русня до зими спробує щось висрати у Молдові, в т.ч. граючись газом. Але тупі кацапи до цих пір не можуть зрозуміти той факт, що подібними діями вони ще більше себе закопують і віри їм уже не буде, як би вони потім не прикидались. Доктор сказав в морг, значить в морг, кляті вишкребки.
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31.08.2022 23:21 Ответить
Ну шо «братья» готуйтесь. А як будетэ готуватись, то iнша зправа.
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31.08.2022 23:30 Ответить
Пора уже собираться всем миром и разь#бывать этих кацапо-фашистов на кацапии.
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31.08.2022 23:41 Ответить
Ми зробимо все для захисту рускоговорящіх жителів Зімбабве.... Сінгапуру, Македонії, Соломонових островів (потрібне підкреслити). Ідіот, навіть порівняння цього гівна з конем ображає коня.... геть руки від шляхетних тварин
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31.08.2022 23:44 Ответить
усрётесь
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01.09.2022 00:00 Ответить
и лучшее что вы реально можете сделать-это ******** и сдохнуть в своих болотах. Вот тогда что русскоязычному, что не русскоязычному населению и Молдовы и других стран точно ничего не будет угрожать
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01.09.2022 00:04 Ответить
Нет такого народа рюZZka,-трындяшее насэлэние и рюZZkого народа тоже никогда не было...мерин прочитай казахского историка Отена...черным по белому разложил по полочкам...вы Шариковское быдло без роду и племени...вы Никто...были есть и будете...создавайте отдельный рюZZkий концлагерь...со столицей солнечный Магадан ..да вас и оттуда вышвырнут Чукчи ..
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01.09.2022 01:24 Ответить
Головні защітнікі рускага міра - калмики , буряти і вірмени . А коняка не хоче в Карабах поїхати ?
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01.09.2022 03:08 Ответить
Лавруша, тут на Брайтоне чернявые ваших хрюхрюрюских притесняют. Приедь разберись, али кишка тонка?
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01.09.2022 04:35 Ответить
Ординці все роблять по кальках гітлера.
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01.09.2022 05:18 Ответить
Мова - це зброя. Переходьте на українську і лишайте ворога їх зброї!
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01.09.2022 05:21 Ответить
https://ibb.co/fYpCk1W
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01.09.2022 07:53 Ответить
Шо, коняка, на бомбасе уже всех защитил? Теперь на Молдову нацелился, мерин старый? Ну а шо, Молдова-маленькая, её не страшно
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01.09.2022 08:22 Ответить
Уявляю собі що було б якщо Іспанія почала робити усе аби захистити іспаномовних у світі... 🤣🤣🤣
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01.09.2022 09:01 Ответить
хай весь світ бачить, що таке росія і росіяни. Тупі, наглі, агресивні, домовитися з ними неможливо. Лавров робить рекламу своєї країни. Була б Молдова членом НАТО, він би і не пікнув.
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01.09.2022 09:11 Ответить
паРашка стукає копитами у двері Молдови. "Рузьге мір" на порозі...
Майя Санду вже стиснула кулачки для рішучої відповіді агресору?
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01.09.2022 10:28 Ответить
Лучше бы занимался тем, чтобы обеспечить безопасность своей старости... Ничем хорошим для него идеологическое покрывание смертей уже не закончится.
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01.09.2022 10:36 Ответить
Забирайся геть з ними разом під три чорти
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01.09.2022 10:48 Ответить
Найбільше російськомовне населення притісняють саме в рашці. Може з цього почати.
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01.09.2022 10:52 Ответить
Російськоматюкальне населення треба гнати сцяними ганчірками з усіх міст світу. Сподіваюсь, що незабаром це почнеться.
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01.09.2022 10:54 Ответить
ого! Молдова - готуйся! визволителі йдуть
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01.09.2022 11:01 Ответить
Лавруха, и в Штатах и в Китае тоже кацапов до фига, что то ты их не кидаешься защищать. Хотя и американцы и китайцы их там щимят так шо у них сопли и слёзы ручьём бегут…
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01.09.2022 11:08 Ответить
Я не поэт, но для тебя скажу стихами, пошел ты на х#й мелкими шагами!
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01.09.2022 11:33 Ответить
Бодливой корове бог рогов не дает.
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01.09.2022 12:38 Ответить
"И тут Остапа понесло."
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01.09.2022 12:57 Ответить
Молдавія надто міцно сидить на Придністрянському гачку, щоб рипатися бодай кудись. Чи до НАТО, чи до Румунії. Різкий рух - і кордон миттю ляже по Дністру. Власне - він уже там... де-факто. Де-юре - то питання дуже недалекого майбутнього.
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01.09.2022 13:31 Ответить
Угнетаз Лаврович не хочет в Молдову приехать? Я
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01.09.2022 13:43 Ответить
Крім тупоголових москалів, більше того гівна ніхто в світі не їсть
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01.09.2022 17:02 Ответить
Ну, інтереси російськомовних українців кацапи вже "захистили"(половину просто знищили).На черзі Молдова.Готуйтесь......і думайте головою.
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01.09.2022 20:15 Ответить
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