Лавров: Мы сделаем все, чтобы защитить интересы русскоговорящего населения Молдовы. ВИДЕО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров упомянул о существовании русскоязычных жителей Молдовы и пообещал "защитить" их. Что именно он имел в виду, Лавров не объяснил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД России заявил во время выступления перед российскими детьми по случаю начала нового учебного года. Также он обратил внимание на существование Гагаузии в составе Молдовы и намекнул, что ей нужно предоставить более широкую автономию.

"Мы сделаем все, чтобы интересы русскоязычного населения Молдовы и Приднестровья не пострадали никоим образом. Не будем также забывать, что, кроме Приднестровья, в Молдове есть также Гагаузия, которая также претендует на особый статус и уже имеет определенные элементы этого особого статуса", – сказал Лавров.

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Он также заявил, что молдавские власти должны "прекратить играть в навязанные Западом геополитические игры и задуматься об интересах тех людей, которые живут бок о бок".