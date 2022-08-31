Очень тяжелыми остаются бои на Донбассе, горячие точки региона не изменились, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 189-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Были все соответствующие руководители: Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Думаю, очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, о ее развитии.
Озвучивать детали сейчас не стану. Одно только скажу: хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге страны, особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию. И отработают ее по максимуму. Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся. Временно находятся", – сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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Набридло, ага...
@es_ivanofr
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https://twitter.com/es_ivanofr/status/1564904617967771648 11 ч
ЦЕЙ ГЕНЕРАЛ ДАРУЄ УКРАЇНІ НАДІЮ, - німецьке видання «Bild»
«Генерал-герой Залужний відіграв величезну роль у тому, що Україна все ще існує, і країна не була захоплена протягом кількох днів, як планував кремлівський деспот володимир путін", - пише видання
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Ми вистояли, бо в Чернігові та Харкові військові не чекали команд з Києва боронити свій дім-Кривонос.
так виглядає окупація. Маріуполь
Necro Mancer
@666_mancer
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https://twitter.com/666_mancer/status/1565075402212663296 4 мин
Так выглядит окупація
@panCotscii
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https://twitter.com/panCotscii/status/1564998059825795074 5 ч
Цікаво сапля в долі? Саме цю Злату він нагородив орденом у березні... А сьогодні вона змішана у розкраданні гуманітарки!
Для інформування про війну є Міноборони та Генштаб.
Кловани та радники клованів тут ні до чого.
хоча це ні на що не вплине, звичайно. як крали, так і крастимуть. як брехали, так і брехатимуть.
за сцикуна із сєріала