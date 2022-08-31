Очень тяжелыми остаются бои на Донбассе, горячие точки региона не изменились, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 189-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Были все соответствующие руководители: Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Думаю, очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, о ее развитии.

Озвучивать детали сейчас не стану. Одно только скажу: хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге страны, особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию. И отработают ее по максимуму. Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся. Временно находятся", – сказал Зеленский.

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