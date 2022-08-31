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Новости Видео Война
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Очень тяжелыми остаются бои на Донбассе, горячие точки региона не изменились, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 189-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Были все соответствующие руководители: Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Думаю, очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, о ее развитии.

Озвучивать детали сейчас не стану. Одно только скажу: хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге страны, особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию. И отработают ее по максимуму. Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся. Временно находятся", – сказал Зеленский.

Читайте также: Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+24
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31.08.2022 23:19
+22
Ти придурок та зрадник Оманський ! За життя людей з півдня відповідать прийдеться ! Маріуполь також Донецька область яку ти ска злила !
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31.08.2022 23:14
+20
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31.08.2022 23:18
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Правила форума Совет форумчан
а накуя ты приказ давал если так тяжко. не подготовился нифуя
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31.08.2022 23:13 Ответить
А он кокса перебрал,и силенки не подразчетал и обосрался
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01.09.2022 09:49 Ответить
Ти придурок та зрадник Оманський ! За життя людей з півдня відповідать прийдеться ! Маріуполь також Донецька область яку ти ска злила !
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31.08.2022 23:14 Ответить
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31.08.2022 23:18 Ответить
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31.08.2022 23:19 Ответить
де майбутній хенерал арестович ?
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31.08.2022 23:42 Ответить
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31.08.2022 23:53 Ответить
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31.08.2022 23:23 Ответить
Мразь ,,,
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31.08.2022 23:25 Ответить
Жодна офіційна особа тим більше президент не записує так 'роліки -аля малолєтка для тіктока"-айфончик десь на столі лежить і харя зверху.. Позор в футболці
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31.08.2022 23:26 Ответить
Сколько горя,этот клоун принес людям.парадокс.
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01.09.2022 09:51 Ответить
народ форумний! Що, "не заходять" вам відосіки-гундосіки?
Набридло, ага...
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31.08.2022 23:28 Ответить
Європейська Солідарність Івано-Франківськ

@es_ivanofr

·

https://twitter.com/es_ivanofr/status/1564904617967771648 11 ч

ЦЕЙ ГЕНЕРАЛ ДАРУЄ УКРАЇНІ НАДІЮ, - німецьке видання «Bild»

«Генерал-герой Залужний відіграв величезну роль у тому, що Україна все ще існує, і країна не була захоплена протягом кількох днів, як планував кремлівський деспот володимир путін", - пише видання

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31.08.2022 23:28 Ответить
От навіщо таке писати крихітка цахес Залужного сжере
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01.09.2022 01:45 Ответить
Подивитися може....
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01.09.2022 11:14 Ответить
Вдавиться **** гундоса
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01.09.2022 11:20 Ответить
Дай боже
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01.09.2022 11:25 Ответить
тіктокер... в кого ми перетворюємося...
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31.08.2022 23:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nvFxp_2vnbk&fbclid=IwAR3yo-oxsxnC8lnYX5FKSR3Xfjn5AgsiOpou17AmodPAbqKs_KmyrcRwFKw https://www.youtube.com/watch?v=nvFxp_2vnbk





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Ми вистояли, бо в Чернігові та Харкові військові не чекали команд з Києва боронити свій дім-Кривонос.
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31.08.2022 23:37 Ответить
Зе-чмо! - це все через тебе👇

так виглядає окупація. Маріуполь

Necro Mancer

@666_mancer

·

https://twitter.com/666_mancer/status/1565075402212663296 4 мин

Так выглядит окупація



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31.08.2022 23:41 Ответить
ну і як довго вони будуть займаться до весни чи літа все одно деокупуемо зечмо виноват що ***** напав тобто зебіл винен що ***** напало на Україну?не ***** путін а зеленський і по вашому якщоб був замінований південь ***** ніяк б и не нашов шпаринки і південь був би наш і Бучі не було і взагалі війни би не було би? судячи тих єкспердів що торочать про південь
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01.09.2022 00:24 Ответить
їж шашлики - не відволікайся
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01.09.2022 00:28 Ответить
Пан КоцькийЄС

@panCotscii

·

https://twitter.com/panCotscii/status/1564998059825795074 5 ч

Цікаво сапля в долі? Саме цю Злату він нагородив орденом у березні... А сьогодні вона змішана у розкраданні гуманітарки!

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01.09.2022 00:01 Ответить
А то
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01.09.2022 01:47 Ответить
Відкрила фото, знову сосна, і такі робоча. Держслужбовці, мля, хоча про що це я
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01.09.2022 02:00 Ответить
Вечірній балабол за розкладом. Нашорошуйте вуха, я вам чучу отчубучу.
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01.09.2022 00:01 Ответить
Кому і для чого це опудало каже?

Для інформування про війну є Міноборони та Генштаб.
Кловани та радники клованів тут ні до чого.
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01.09.2022 00:15 Ответить
а мене це трохи заспокоює. що це опудало хоча б розуміє, що там робиться на сході.
хоча це ні на що не вплине, звичайно. як крали, так і крастимуть. як брехали, так і брехатимуть.
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01.09.2022 09:25 Ответить
у Пісках бої в рукопашну почти ..Є відео як наші біля мосту впритул с кацапами перестрілювались відстань була 5 метрів ...
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01.09.2022 01:10 Ответить
були
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01.09.2022 07:55 Ответить
Воно тебе @бе, якщо чесно?
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01.09.2022 01:51 Ответить
спасіба зрітєлям квартала
за сцикуна із сєріала
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01.09.2022 09:26 Ответить
Ну не РОЗУМІЮ,чого ви смієтесь і матюкаєтесь на "найвеличнішого" шпанюка---ну не вміє нічого він більше робити ніж відосики показувати і базікати та брехати. НІЧОГО Бо він такий народився і так вихований.Ви ж вибирали артиста, клоуна--то аін і зараз на сцені 95 кварталу. Їжте ,те що вибрали.Правда,а чому повинні інші через вас їсти це лайно. Просто вас баранів багато НАЖАЛЬ.
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01.09.2022 09:25 Ответить
краще б ти нікуди не ліз
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01.09.2022 12:29 Ответить
 
 