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Новости Видео Война
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Если кто-то и был удивлен умением ВСУ воевать, то это были россияне, - Пентагон. ВИДЕО

Военные США были удивлены успехами Вооруженных Сил Украины во время операции на Харьковщине.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"С начала российского вторжения в Украине мы видим, что украинцы демонстрируют чрезвычайное умение приспосабливаться, лучше использовать свои возможности ведения войны, поэтому мы не были удивлены, что они так быстро оттолкнули (войска противника), они также продемонстрировали чрезвычайные умения использовать возможности, которые появляются на поле боя. И нынешнее контрнаступление возле Харькова не исключение. Думаю, если кто-то был удивлен - если посмотреть на реакцию российских военных - наверняка это были россияне", - отметил Райдер.

Также читайте: Часть российских войск из Харьковщины вернулась в Россию, - Пентагон

Пентагон (1458) США (26637)


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Топ комментарии
+47
Висновок: лохторат Зелі має тяжку форму ********&му, якщо не здатен тверезо оцінювати ситуацію і на нього діють виключно фейки.
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14.09.2022 00:06
+32
предал разминировал уничтожил ракетную програму не готовил оборону.?..-кто это выбери на картинке
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14.09.2022 00:09
+26
Щеневтік оманський і чєтирєжди уклоніст вже давно вбив клин між собою і нами. Нагадую і буду нагадувати : хто казав "порноактріса з фільмів," кацапи "просто пєрєдвігают граніцу" ,"термос", "надо просто пєрєстать стрєлять". І це тільки пролог.Далі буде....
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14.09.2022 00:45
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Кацапи здатні тільки на понти.
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14.09.2022 00:05 Ответить
і ми не здивовані нашими ЗСУ, бо гени не підведуть!
Українці тисячу років бились за свою землю
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14.09.2022 00:34 Ответить
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14.09.2022 00:42 Ответить
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14.09.2022 01:02 Ответить
в контрнаступу окремі підрозділи долали по 20-25 км за день...
Ю.Бутусов
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14.09.2022 01:03 Ответить
Висновок: лохторат Зелі має тяжку форму ********&му, якщо не здатен тверезо оцінювати ситуацію і на нього діють виключно фейки.
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14.09.2022 00:06 Ответить
предал разминировал уничтожил ракетную програму не готовил оборону.?..-кто это выбери на картинке
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14.09.2022 00:09 Ответить
С какой целью ты сейчас вбиваешь клин между народом и главнокомандующим? С какой целью ты сейчас дискредитируешь главнокомандующего? Тобой давно СБУ не занималось?
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14.09.2022 00:24 Ответить
які ще фейки? що команда Зе розкрадає гуманітарку? От де справді бізнес на крові!
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14.09.2022 00:28 Ответить
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14.09.2022 00:45 Ответить
і я служив в Кизил Орді, і є

справжнім Старшим Сержантом
хоча й давно у відставців

чоловік має пройти військову службу, будь де, хоч в СА, хоч в Іноземному Легіоні - вони мало чим різняться за суттю, щоб стати реально Чоловіком і потім застосовувати набутий військовий досвіт для захисту себе, рідних і Батьківщину

а дезертир то ганьба
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14.09.2022 01:49 Ответить
Щеневтік оманський і чєтирєжди уклоніст вже давно вбив клин між собою і нами. Нагадую і буду нагадувати : хто казав "порноактріса з фільмів," кацапи "просто пєрєдвігают граніцу" ,"термос", "надо просто пєрєстать стрєлять". І це тільки пролог.Далі буде....
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14.09.2022 00:45 Ответить
Ще коли він висунувся на вибори, я казав його фанатам, що після "актриси", "пересування граніци", "баранів", "термосу", "синьйора", насмішок над українцями і т.д. він не має навіть морального права очолювати країну.
Але за нього проголосували. Мені цього не зрозуміти...
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14.09.2022 09:38 Ответить
бо частина мешканців України нічим не відрізняється від кацапів - вірять зомбоящику і без нього жити не можуть
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14.09.2022 10:16 Ответить
На жаль, так. Дуже прикро, що ця частка дуже велика.
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14.09.2022 10:26 Ответить
"тобой давно СБУ не занималось ?"

таварищ, ви не в кацапії, перестаньте лякати КГБ-ФСБ
ми вільні люди в вільній Україні !
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14.09.2022 00:49 Ответить
Тебе банять форумчани , бо ти дрянь брехлива , а брехня тут не проходить !!👊🏼😡
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14.09.2022 01:42 Ответить
тебе банять
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14.09.2022 01:52 Ответить
???
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14.09.2022 00:19 Ответить
Ту армию которую ты видишь плюс 40 тысяч, которых сократили при Зебиле. Томос. Безвиз. Посмотри рост ВВП, пенсий, зарплат в 2018-2019.
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14.09.2022 00:21 Ответить
НЕ предал НЕ разминировал НЕ уничтожил ракетную програму А готовил оборону.
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14.09.2022 00:22 Ответить
москву чим потопили? асвальтом?
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14.09.2022 00:35 Ответить
Пікалов з Кошовим під керівництвом Арестовияа закидали асфальтом з великого будівництва
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14.09.2022 00:37 Ответить
Гарпуном.
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14.09.2022 05:53 Ответить
Де ти живеш що нічого не знаєш?
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14.09.2022 00:22 Ответить
від початку війни до того моменту коли нам почали давати важке озброєння яка армія воювала? Та якої небуло а потім Порох її розікрав і вона зявилася?
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14.09.2022 00:24 Ответить
Томос, заборонив в'їзд кацапам, в тому числу другу зебіла кримнашисту Добронравову, із-за чого так палало у зебіла, безвів, створив міжнародну антикацапську коаліцію, створив армію яка зараз навалює кацапам
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14.09.2022 00:24 Ответить
Армію !!
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14.09.2022 01:40 Ответить
Відновив за кошти "рошен" у 2014 році ППО навколо Києва! Підняв з колін Армію, яка дала просратися сьогодні рашопдрам! Послав москальський притон попів нхй! Розпочав незворотний шлях України в ЄС! На сьогодні продовжує озброювати ЗСУ і останнє придбання за 1 млн. грн екстраткори для станцій П-18 ППО!
А що ти зробив?! Дай вгадаю - висравкомент тут на цензорі не в тему!
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14.09.2022 01:46 Ответить
заболел, мальчик? выпей ЗЕленки....
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14.09.2022 00:56 Ответить
висрався? ну тепер стань рачки i з'їж.... )
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14.09.2022 01:21 Ответить
вон оно что... а я то гадаю, чего это Зеленский три месяца безвылазно в бункере сидел, а он оказывается книжечки про войну писюкал... ага, самое нужное время выбрал.
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14.09.2022 19:45 Ответить
Все командування пішло о 3 годині ночі, нікому нічого не сказало": окупант розповів, як насправді війська РФ втікали з Ізюма. Аудіо

https://war.obozrevatel.com/ukr/vse-komanduvannya-pishlo-o-3-godini-nochi-nikomu-nichogo-ne-skazalo-okupant-rozpoviv-yak-naspravdi-vijska-rf-vtikali-z-izyumu-audio.htm
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14.09.2022 00:08 Ответить
Оно никому ничего не должно. Уходило по-англосакски, не прощаясь.
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14.09.2022 00:23 Ответить
не ганьби англів та саксів!

кацапи здриснули по кацапськи
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14.09.2022 00:26 Ответить
Сквозонуть по-кацапски - сделать ноги быстрее своего порсячьего визгу.
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14.09.2022 06:26 Ответить
Та ще у зрадницькому ОПУ БУЛИ ЗДИВОВАНІ
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14.09.2022 00:13 Ответить
всі красавчики, а кацапи виявились лохами......
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14.09.2022 00:14 Ответить
Неймовірна перемога! Трактористи викрали Z-танк з живим бурятом усередині … З танком зрозуміло - а що з окупантом робити?
https://youtu.be/ugpog9ocDLE
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14.09.2022 00:49 Ответить
бурята на закрутки...
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14.09.2022 01:55 Ответить
только США нам 3 дня давало и вовика предлагало эвакуировать... так что мы всех удивили.
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14.09.2022 01:01 Ответить
Хочу захистити ЗЕЛЕНСЬКОГО , навіть не так ... спробую просто викласти свої роздуми .
1. Пам'ятаємо, як лютували на отій сходці останньої нарнмандскай четвьоркі , коли Єрмак Оманський пообіцяв прийняти штайнмайерський план , на майдан вийшло 50 тис ЧЕРВОНОЇ ЛІНІЇ Й ВОВА НЕ ПІДПИСАВ .
2. Як лютували кремлів ці й швиряли обіцянками з Оману
3 потім Зеленськийч став на роспропогандонії головним нациком України
4 З того моменту й по сьогодні там ні слова про Єрмака як й про Медведчука
5. Потім провали провали провали у підготовці армії й все залито асфальтом та грошима з з-під нього
6 .але договорняки Єрмака зі своїми бувшими ОПЗЖістами тривають . Деркач з плівками Байдена Порозха, жму руку абнімаю , бігання за Порохом .... ПРодюсЄР гріє ВОВУ боротьбою з Порохом й домовляється паралельно з людиною від Трампа , послом США У РОСІЇ й одночасно радник Байдена по.безпеці (чи це не нонсенс?}
7. Наступає війна , як там Баканов приготував Південь , як Зе не втік.... неначасі на жаль
8. Джонсонюку віримо ? Значить треба думать він щось про ЗЕ ЗНАЄ БІЛЬШЕ , про сьогоднішнього Зе .
може його перевербували й дали йому шанс ? А ОПУ ТРИМАЮТЬ ЯК ІПСО Й ВСЕ БІЛЬШЕ ЙОГО ЩЕМЛЯТЬ ТО ПОСЛАМИ G7 то відстороненням від секретів нашого ЗСУ.
АДЖЕ ПРОПОГАНДОНІЯ ПРОСТО НИЩИТЬ ЗЕЛЕНСЬКОГО Й МОВЧИТЬ ПРО ЄРМАКА
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14.09.2022 01:45 Ответить
Це як моя остання надія на те , що Зе використали з якимось компроматом а він зірвав їхні плани під захистом того ж Джонсонюка з його славетним Мі 6/
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14.09.2022 01:50 Ответить
Народ, посмотрите, пожалуйста, хочу услышать ваше мнение

https://youtu.be/ojJ002Fc4Uk
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14.09.2022 02:03 Ответить
Імперець він завжди імперець ! Навіть в сорочці ліберала-прекрасний час всі «розчехляютса»- солоніна вже давно не слухаю не вірю
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14.09.2022 02:16 Ответить
Дякую
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14.09.2022 02:17 Ответить
Додам -щось схоже ляпає Фейгін , їм хочеться додому завалити режим ! А Україну використовують , як ту ж Люсю
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14.09.2022 02:23 Ответить
@

>Народ, посмотрите, пожалуйста, хочу услышать ваше мнение
> https://youtu.be/ojJ002Fc4Uk

Якщо одним словом, то - бред (не маячня, те, що виходить з ротового отвору москаля, - то бред).
Трьома - бред сивої кобили.

Не потрібно порівнювати цього пропагандона з Фейгіним. Останній однозначно є на українському боці. А Марік все не може пробачити українцям "бандеровщину", тому внутрішньо ненавидить їх.

Він кидає тінь сумніву на те, що українські ЗСУ самі спромоглися зпланувати і успішно провести таку масштабну військову операцію, дезинформувавши ворога і взявши у полон тисячі полонених. Тому зфантазував якийсь міфічний "договорняк" когось з кимось, в результаті якого рашистські генерали нібито наказали своїм оркам не чинити опору, а тікати або здаватися.
Ще раз: це тупа бредятина і більше нічого.

Коротше, не їджте солонини. Їжте українське доброякісне сало.
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14.09.2022 03:36 Ответить
А не ***** хто зараз Президент? Зараз у всієї країни єдина мета - перемогти ******* кацапів. Після перемоги осудимо та стратимо Єрмака та Зєлєнскова.
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14.09.2022 03:40 Ответить
При всій критиці у бік американців🇺🇸, самого Байдена (що не дають деякі види зброї, що затягують з постачанням чогось там), треба визнати і віддати належне США🇺🇸....без їхньої підтримки, без їхньої зброї.... навіть при дикій самопожертві українських воїнів, ФРОНТ ЗАРАЗ БИ ПРОХОДИВ ДЕСЬ ПО ТЕРНОПІЛІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ!!!!
І в цьому, ми українці🇺🇦, десь самі винні...тому що за 30 років, самостійно, так і не спромоглися збудувати щось схоже на державу....Навпаки, при Януковичу майже Армію повністю зруйнували...

Да в принципі... всі крутими виявилися...Не тільки американці🇺🇸...Але й британці🇬🇧 безподобні...традиційно 🇱🇹🇱🇻🇪🇪🇬🇪, поляки🇵🇱 дуже здивували, особливо, як гарно обійшлися з нашими біженцями....німці🇩🇪..да вся Європа🇪🇺 і неЄвропа🇦🇺🇨🇦🇯🇵🇰🇷🇹🇼🇳🇿....буквально всі, всі🇸🇪🇩🇰🇫🇮🇫🇷🇦🇿🇹🇷🇭🇷🇳🇱🇳🇴🇨🇮🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇫🇴🇧🇬🇧🇪🇨🇭🇪🇦🇫🇴🇬🇷🇮🇱🇮🇸🇮🇹🇱🇺🇲🇰🇵🇹🇲🇩🇹🇩🇲🇪🇸🇲🇸🇮🇸🇰 красавелли.....навіть угорці🇭🇺 і чехи🇨🇿, попри антиукраїнські мітинги та заяви їхніх політиків, теж багато українських біженців понаприймали....
Українцям🇺🇦, після війни, про це потрібно завжди пам'ятати і не забувати......
Слід не бути схожими на москалів, які спочатку "забули" ЛЕНДЛІЗ у 2світову. А потім американську гуманітарку у 90сті... Як їх американці від голоду спасали в єлцинівський кацапомор....в буквальному сенсі цього слова☝️☝️☝️
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14.09.2022 03:41 Ответить
Тільки Грузинський прапор ти помилково туди помістим. Нажаль навідміну від грузинського народу, Грузія повністю підтримує ерефію стала країною через яку обходить санкції.
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14.09.2022 11:34 Ответить
Не тількі кацапи .. а і зелена шобла... Нічого ми цю шоблу ще здивуемо.
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14.09.2022 06:05 Ответить
Так в цьому й була ідея...
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14.09.2022 06:52 Ответить
І Зеленський
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14.09.2022 07:24 Ответить
Зе косит бабло в Запорожской области с помощью Арахамии мильярдами... каже Гео Лерос...видос сразил наповал...надо сюда срочно ФБР вызывать...иначе капздец....
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14.09.2022 08:40 Ответить
 
 