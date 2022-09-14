Если кто-то и был удивлен умением ВСУ воевать, то это были россияне, - Пентагон. ВИДЕО

Военные США были удивлены успехами Вооруженных Сил Украины во время операции на Харьковщине.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"С начала российского вторжения в Украине мы видим, что украинцы демонстрируют чрезвычайное умение приспосабливаться, лучше использовать свои возможности ведения войны, поэтому мы не были удивлены, что они так быстро оттолкнули (войска противника), они также продемонстрировали чрезвычайные умения использовать возможности, которые появляются на поле боя. И нынешнее контрнаступление возле Харькова не исключение. Думаю, если кто-то был удивлен - если посмотреть на реакцию российских военных - наверняка это были россияне", - отметил Райдер.

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