Если кто-то и был удивлен умением ВСУ воевать, то это были россияне, - Пентагон. ВИДЕО
Военные США были удивлены успехами Вооруженных Сил Украины во время операции на Харьковщине.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"С начала российского вторжения в Украине мы видим, что украинцы демонстрируют чрезвычайное умение приспосабливаться, лучше использовать свои возможности ведения войны, поэтому мы не были удивлены, что они так быстро оттолкнули (войска противника), они также продемонстрировали чрезвычайные умения использовать возможности, которые появляются на поле боя. И нынешнее контрнаступление возле Харькова не исключение. Думаю, если кто-то был удивлен - если посмотреть на реакцию российских военных - наверняка это были россияне", - отметил Райдер.
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Українці тисячу років бились за свою землю
Ю.Бутусов
справжнім Старшим Сержантом
хоча й давно у відставців
чоловік має пройти військову службу, будь де, хоч в СА, хоч в Іноземному Легіоні - вони мало чим різняться за суттю, щоб стати реально Чоловіком і потім застосовувати набутий військовий досвіт для захисту себе, рідних і Батьківщину
а дезертир то ганьба
Але за нього проголосували. Мені цього не зрозуміти...
таварищ, ви не в кацапії, перестаньте лякати КГБ-ФСБ
ми вільні люди в вільній Україні !
А що ти зробив?! Дай вгадаю - висравкомент тут на цензорі не в тему!
https://war.obozrevatel.com/ukr/vse-komanduvannya-pishlo-o-3-godini-nochi-nikomu-nichogo-ne-skazalo-okupant-rozpoviv-yak-naspravdi-vijska-rf-vtikali-z-izyumu-audio.htm
кацапи здриснули по кацапськи
https://youtu.be/ugpog9ocDLE
1. Пам'ятаємо, як лютували на отій сходці останньої нарнмандскай четвьоркі , коли Єрмак Оманський пообіцяв прийняти штайнмайерський план , на майдан вийшло 50 тис ЧЕРВОНОЇ ЛІНІЇ Й ВОВА НЕ ПІДПИСАВ .
2. Як лютували кремлів ці й швиряли обіцянками з Оману
3 потім Зеленськийч став на роспропогандонії головним нациком України
4 З того моменту й по сьогодні там ні слова про Єрмака як й про Медведчука
5. Потім провали провали провали у підготовці армії й все залито асфальтом та грошима з з-під нього
6 .але договорняки Єрмака зі своїми бувшими ОПЗЖістами тривають . Деркач з плівками Байдена Порозха, жму руку абнімаю , бігання за Порохом .... ПРодюсЄР гріє ВОВУ боротьбою з Порохом й домовляється паралельно з людиною від Трампа , послом США У РОСІЇ й одночасно радник Байдена по.безпеці (чи це не нонсенс?}
7. Наступає війна , як там Баканов приготував Південь , як Зе не втік.... неначасі на жаль
8. Джонсонюку віримо ? Значить треба думать він щось про ЗЕ ЗНАЄ БІЛЬШЕ , про сьогоднішнього Зе .
може його перевербували й дали йому шанс ? А ОПУ ТРИМАЮТЬ ЯК ІПСО Й ВСЕ БІЛЬШЕ ЙОГО ЩЕМЛЯТЬ ТО ПОСЛАМИ G7 то відстороненням від секретів нашого ЗСУ.
АДЖЕ ПРОПОГАНДОНІЯ ПРОСТО НИЩИТЬ ЗЕЛЕНСЬКОГО Й МОВЧИТЬ ПРО ЄРМАКА
https://youtu.be/ojJ002Fc4Uk
>Народ, посмотрите, пожалуйста, хочу услышать ваше мнение
> https://youtu.be/ojJ002Fc4Uk
Якщо одним словом, то - бред (не маячня, те, що виходить з ротового отвору москаля, - то бред).
Трьома - бред сивої кобили.
Не потрібно порівнювати цього пропагандона з Фейгіним. Останній однозначно є на українському боці. А Марік все не може пробачити українцям "бандеровщину", тому внутрішньо ненавидить їх.
Він кидає тінь сумніву на те, що українські ЗСУ самі спромоглися зпланувати і успішно провести таку масштабну військову операцію, дезинформувавши ворога і взявши у полон тисячі полонених. Тому зфантазував якийсь міфічний "договорняк" когось з кимось, в результаті якого рашистські генерали нібито наказали своїм оркам не чинити опору, а тікати або здаватися.
Ще раз: це тупа бредятина і більше нічого.
Коротше, не їджте солонини. Їжте українське доброякісне сало.
І в цьому, ми українці🇺🇦, десь самі винні...тому що за 30 років, самостійно, так і не спромоглися збудувати щось схоже на державу....Навпаки, при Януковичу майже Армію повністю зруйнували...
Да в принципі... всі крутими виявилися...Не тільки американці🇺🇸...Але й британці🇬🇧 безподобні...традиційно 🇱🇹🇱🇻🇪🇪🇬🇪, поляки🇵🇱 дуже здивували, особливо, як гарно обійшлися з нашими біженцями....німці🇩🇪..да вся Європа🇪🇺 і неЄвропа🇦🇺🇨🇦🇯🇵🇰🇷🇹🇼🇳🇿....буквально всі, всі🇸🇪🇩🇰🇫🇮🇫🇷🇦🇿🇹🇷🇭🇷🇳🇱🇳🇴🇨🇮🏴🏴🇫🇴🇧🇬🇧🇪🇨🇭🇪🇦🇫🇴🇬🇷🇮🇱🇮🇸🇮🇹🇱🇺🇲🇰🇵🇹🇲🇩🇹🇩🇲🇪🇸🇲🇸🇮🇸🇰 красавелли.....навіть угорці🇭🇺 і чехи🇨🇿, попри антиукраїнські мітинги та заяви їхніх політиків, теж багато українських біженців понаприймали....
Українцям🇺🇦, після війни, про це потрібно завжди пам'ятати і не забувати......
Слід не бути схожими на москалів, які спочатку "забули" ЛЕНДЛІЗ у 2світову. А потім американську гуманітарку у 90сті... Як їх американці від голоду спасали в єлцинівський кацапомор....в буквальному сенсі цього слова☝️☝️☝️