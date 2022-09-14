Ликвидированные оккупанты и заброшенная вражеская техника на трассе Волохов Яр-Изюм. ВИДЕО 18+
В результате "планового ухода" российские оккупанты покинули на трассе Волохов Яр-Изюм множество своей техники "забыли" тела своих убитых.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видеозапись, на которой зафиксирована заброшенная вражеская техника дороги.
"Российский БТР-82А на трассе Волохов Яр-Изюм. Таково следствие "планового ухода". Машина была на буксире. Ее решили не тянуть, потому что лучше бежать без лишнего груза... Бросили, взорвали и поехали дальше... Это какие-то брошенные российские военнослужащие. Их тела "забыли во время "планового ухода"... Российский Т-72Б3. Бронемашина здесь была на позиции. Все разбросано. Это 26-й танковый полк. 47-я танковая дивизия. Танк 2016 года. Был подбит. К ремонту пригоден. Двигатель не выгорел", - рассказывает Бутусов.
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Такі кадри справжнім українцям дають лише позитив...
А что за белые кресты? - Пиз@а руским тварюкам, коллаборантам, а також любітелям рускаво мира типу
Знал не много о Скрепах, как пьянстве...
Это ты к нам пришёл на потеху,
Убивать, чтоб закрыть Ипотеку.
(Как у Светлова, точно не получается.)