Ликвидированные оккупанты и заброшенная вражеская техника на трассе Волохов Яр-Изюм. ВИДЕО 18+

В результате "планового ухода" российские оккупанты покинули на трассе Волохов Яр-Изюм множество своей техники "забыли" тела своих убитых.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видеозапись, на которой зафиксирована заброшенная вражеская техника дороги.

"Российский БТР-82А на трассе Волохов Яр-Изюм. Таково следствие "планового ухода". Машина была на буксире. Ее решили не тянуть, потому что лучше бежать без лишнего груза... Бросили, взорвали и поехали дальше... Это какие-то брошенные российские военнослужащие. Их тела "забыли во время "планового ухода"... Российский Т-72Б3. Бронемашина здесь была на позиции. Все разбросано. Это 26-й танковый полк. 47-я танковая дивизия. Танк 2016 года. Был подбит. К ремонту пригоден. Двигатель не выгорел", - рассказывает Бутусов.

Внимание! Не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите: Разорванный на части российский Т-72Б3М вблизи Гракового в Харьковской области: Так должен выглядеть российский "Вагнер". ФОТО