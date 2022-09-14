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Ликвидированные оккупанты и заброшенная вражеская техника на трассе Волохов Яр-Изюм. ВИДЕО 18+

В результате "планового ухода" российские оккупанты покинули на трассе Волохов Яр-Изюм множество своей техники "забыли" тела своих убитых.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видеозапись, на которой зафиксирована заброшенная вражеская техника дороги.

"Российский БТР-82А на трассе Волохов Яр-Изюм. Таково следствие "планового ухода". Машина была на буксире. Ее решили не тянуть, потому что лучше бежать без лишнего груза... Бросили, взорвали и поехали дальше... Это какие-то брошенные российские военнослужащие. Их тела "забыли во время "планового ухода"... Российский Т-72Б3. Бронемашина здесь была на позиции. Все разбросано. Это 26-й танковый полк. 47-я танковая дивизия. Танк 2016 года. Был подбит. К ремонту пригоден. Двигатель не выгорел", - рассказывает Бутусов.

Внимание! Не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите: Разорванный на части российский Т-72Б3М вблизи Гракового в Харьковской области: Так должен выглядеть российский "Вагнер". ФОТО

Изюм (270) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+37
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14.09.2022 11:47
+26
Чергові дохлі кацапські свині...
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14.09.2022 11:31
+25
особливо порадували дохлі нацисти які прийшли знищувати населення України, надіюсь прямо зараз їхні пердаки засовують в глибокий чан який стоїть на малому вогні в пеклі, а збоку стоїть кабздон і заспокоює їх своїми пісеньками
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14.09.2022 11:32
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Чергові дохлі кацапські свині...
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14.09.2022 11:31 Ответить
особливо порадували дохлі нацисти які прийшли знищувати населення України, надіюсь прямо зараз їхні пердаки засовують в глибокий чан який стоїть на малому вогні в пеклі, а збоку стоїть кабздон і заспокоює їх своїми пісеньками
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14.09.2022 11:32 Ответить
Гарно вирівняли фронт свині кацапські, без паніки та по плану😄 Хай продовжують!
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14.09.2022 11:34 Ответить
А орки там тихие...
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14.09.2022 11:38 Ответить
Ну от дивився б і дивився...
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14.09.2022 11:41 Ответить
кацапи на краю дороги як в пісні
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14.09.2022 11:43 Ответить
Чого це "не рекомендовано"?
Такі кадри справжнім українцям дають лише позитив...
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14.09.2022 11:45 Ответить
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14.09.2022 11:47 Ответить
Шапочка з фольги не допомогла. 🤣
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14.09.2022 11:54 Ответить
Цензор а чому відео 18+ ? У фільмі " Володар перстнів " теж орків мочать ,але його і дятям дивитись можна ..Чи може тому що дохла падаль лежить на узбіччі ? Так технології ще не придумали щоб сморід по інтернету передавався
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14.09.2022 11:54 Ответить
Нужно смотреть 18 раз или более.
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14.09.2022 16:18 Ответить
А что за белые кресты?
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14.09.2022 12:07 Ответить
Наша новая мутка
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14.09.2022 12:15 Ответить


А что за белые кресты? - Пиз@а руским тварюкам, коллаборантам, а також любітелям рускаво мира типу
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14.09.2022 15:49 Ответить
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14.09.2022 12:35 Ответить
На українських землях білий рівнокінцевий хрест історично вважається хоругвою козацтва. Його зображено, зокрема, на прапорі 1651 року, який зберігається у Стокгольмському музеї.
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14.09.2022 12:36 Ответить
Швейцарія вирішила повоювати замість нас ...
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14.09.2022 23:11 Ответить
дивлюся це відео і відчуваю ностальгію по дитинству!! коли знаходили в полі якійсь розбитий трактор і весь день проводили облазуючі його вдоль і поперек
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14.09.2022 12:14 Ответить
А шо з орками робили ?))
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14.09.2022 12:20 Ответить
Орки тоді були маленькі, жили в "отжатих" ховрашачих норах.
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14.09.2022 12:28 Ответить
Кацапи стомились і лягли відпочити.
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14.09.2022 12:50 Ответить
Я думаю що до назви міста Ізюм потрібно додати"Трофейний" і буде звучати Ізюм - Трофейний.
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14.09.2022 12:54 Ответить
Оккупанты. Чужой земли захотели.
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14.09.2022 13:03 Ответить
Дуже файно.
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14.09.2022 13:25 Ответить
Плановый отвод сопровождался взрывным сокращением штатов частей и соединений
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14.09.2022 13:58 Ответить
Ніщо так не піднімає настрій, як багато дохлої русні!
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14.09.2022 14:07 Ответить
Дохлі кацапи завжди красіво лежать на землі
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14.09.2022 14:34 Ответить
я б на фото та відео дохлої кацапятини дтвився б вічно! і взагалі,треба максимадьно поширювати фото і відео дохлої кацапосолдатні та офіцерів.показувати поранених,давати їхні стогони,на ТБ.на бігбордах тощо.. але схоже хтось боїтся викриків проституток з Емнесті та Червоного Хреста? а може цьому,зеленому хтось,самому жалко руссіянів?
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14.09.2022 16:01 Ответить
Юра!Больше таких репортажей!Слава ЗСУ!
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14.09.2022 18:11 Ответить
На вбитих кацапів можна дивитись із радістю та задоволенням
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14.09.2022 18:41 Ответить
Цю дохлу кацапську падаль треба самоскидами завозити на територію рашки і висипати в них, як звичайне сміття.
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14.09.2022 19:22 Ответить
Я убивший тебя в за Купянске,
Знал не много о Скрепах, как пьянстве...
Это ты к нам пришёл на потеху,
Убивать, чтоб закрыть Ипотеку.
(Как у Светлова, точно не получается.)
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14.09.2022 19:50 Ответить
 
 