Трогательная встреча учеников и учителя, который вернулся с фронта в класс. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись фрагмента трогательной встречи учащихся и вернувшегося с фронта в класс учителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи зафиксированы первые мгновения встречи. Учитель, зайдя в свой класс, воскликнул лозунг "Слава Украине!", а ученики увидев своего учителя-воина, мгновенно вскочили с мест и бросились обнимать его на радостях.