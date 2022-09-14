Трогательная встреча учеников и учителя, который вернулся с фронта в класс. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись фрагмента трогательной встречи учащихся и вернувшегося с фронта в класс учителя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи зафиксированы первые мгновения встречи. Учитель, зайдя в свой класс, воскликнул лозунг "Слава Украине!", а ученики увидев своего учителя-воина, мгновенно вскочили с мест и бросились обнимать его на радостях.
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