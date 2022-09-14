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Трогательная встреча учеников и учителя, который вернулся с фронта в класс. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись фрагмента трогательной встречи учащихся и вернувшегося с фронта в класс учителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи зафиксированы первые мгновения встречи. Учитель, зайдя в свой класс, воскликнул лозунг "Слава Украине!", а ученики увидев своего учителя-воина, мгновенно вскочили с мест и бросились обнимать его на радостях.

подростки (444) школа (3014) учитель (496)


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Топ комментарии
+70
Молодь, наше майбутнє, а вона на правильному шляху. Все буде Україна.
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14.09.2022 12:03
+68
Аж сльози на очі навертаються. Все буде Україна!
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14.09.2022 12:16
+59
gerojam slava !
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14.09.2022 12:01
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gerojam slava !
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14.09.2022 12:01 Ответить
Молодь, наше майбутнє, а вона на правильному шляху. Все буде Україна.
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14.09.2022 12:03 Ответить
Аж сльози на очі навертаються. Все буде Україна!
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14.09.2022 12:16 Ответить
И я не смог их сдержать... Сильно зацепило...
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14.09.2022 12:22 Ответить
...............и добавить нечего.....!!!!! Героям Слава !!!!
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14.09.2022 12:25 Ответить
Це той самий "націк", що тримає у страху усіх українців? Так дебіло-сусіди?
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14.09.2022 12:28 Ответить
До сліз...
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14.09.2022 12:28 Ответить
Кацапня, ваших довбодятлів так ніколи не будуть зустрічати.
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14.09.2022 12:32 Ответить
Вот этим мы и отличаемся от кацапо-орков ... до слез!
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14.09.2022 12:35 Ответить
Україна 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 переможе 👍👍👍
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14.09.2022 12:44 Ответить
цим дітям нічого вже пояснювати не треба... такого вчителя тільки так і треба зустрічати..
Боже бережи наших захисників...
Героям слава !
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14.09.2022 12:47 Ответить
Тиждень тому мені розказували про відео з госпіталю Там один воїн поранений (в мирному житті - вчитель інформатики, а на фронті - оператор дронів), звертався до своїх учнів з закликом вивчать краще його предмет Як він сказав - "Я сам, тільки на фронті, до кінця, зрозумів, наскільки важливе знання комп"ютера та вміння ним користуваться Вчіться, щоб, якщо настане час, ви змогли якісно захистить свій дім і всю Батьківщину!"
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14.09.2022 14:12 Ответить
Господь береже Україну,💙💛💪👍💯
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14.09.2022 12:49 Ответить
Такая встреча, лучшая награда для этого воина, украинцы это лучший пример во всем мире,как надо любить свою Родину.
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14.09.2022 13:09 Ответить
Вот це - справжня народна любов. Без піару та відосіків. Діти, вони відчувають серцем. До сліз. Дякуємо воїни !!!!
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14.09.2022 13:10 Ответить
ком в горле...а мне 65... и кое что повидал...
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14.09.2022 13:11 Ответить
Це наші українські діти, мене аж гордість розпирає за свою БАТЬКІВЩИНУ і її громадян. Ніколи орки не здолають мій рідний край. Слава Україні!
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14.09.2022 13:13 Ответить
До сліз
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14.09.2022 13:36 Ответить
Отака вона бендерiвська "полiтинформацiя"!
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14.09.2022 14:09 Ответить
В рашке если чей то батя вернулся, то это значит что компенсации не будет. Дети могут так накинуться с ненавистью, избить за то что белой лады не будет, или с притензиями что привёз.
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14.09.2022 14:13 Ответить
До слез.
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14.09.2022 15:20 Ответить
Сижу, здоровий дядько, і плачу ...
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14.09.2022 16:36 Ответить
Так народжується Країна.
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14.09.2022 17:14 Ответить
Слава ЗСУ, ви є тим лічильником, що наші нащадки будуть вивчати перемогу України над нашим ворогом!
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14.09.2022 20:09 Ответить
 
 