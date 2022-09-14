Военный РФ рассказывает о дезорганизованности и некомпетентности собственного руководства: "Я думал, тут армия, а тут не армия. Каждый сам за себя", - перехват ГУР. ВИДЕО

Российский оккупант, воевавший на Харьковском направлении, в разговоре с женой пожаловался на дезорганизованность и некомпетентность собственного военного руководства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР Минобороны.

"По-другому себе все это представлял. Потому что организации никакой нет. Я-то думал тут армия, а тут не армия... Думал, что здесь армия, как везде, в частях там, какая-то организация, а тут нет ничего. Сам... Каждый сам за себя", - рассказывает оккупант

Военный рассказывает, что находится на передовой, и там нет ни света, ни воды.

"У нас здесь нет ни света, ни воды - ничего нет. Ни моемся, ни стираемся. Ночью нельзя ничего включать вообще. Все на ощупь... Нельзя тут общаться, звонить. Вот я сейчас позвоню и надо бежать отсюда, потому что может прилететь", - говорит он.

Смотрите: Оккупант о ситуации на Харьковщине: "Проигрываем мы, конкретно причем", - перехват ГУР. АУДИО