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Военный РФ рассказывает о дезорганизованности и некомпетентности собственного руководства: "Я думал, тут армия, а тут не армия. Каждый сам за себя", - перехват ГУР. ВИДЕО

Российский оккупант, воевавший на Харьковском направлении, в разговоре с женой пожаловался на дезорганизованность и некомпетентность собственного военного руководства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР Минобороны.

"По-другому себе все это представлял. Потому что организации никакой нет. Я-то думал тут армия, а тут не армия... Думал, что здесь армия, как везде, в частях там, какая-то организация, а тут нет ничего. Сам... Каждый сам за себя", - рассказывает оккупант

Военный рассказывает, что находится на передовой, и там нет ни света, ни воды.

"У нас здесь нет ни света, ни воды - ничего нет. Ни моемся, ни стираемся. Ночью нельзя ничего включать вообще. Все на ощупь... Нельзя тут общаться, звонить. Вот я сейчас позвоню и надо бежать отсюда, потому что может прилететь", - говорит он.

Смотрите: Оккупант о ситуации на Харьковщине: "Проигрываем мы, конкретно причем", - перехват ГУР. АУДИО

армия РФ (19210) разведка (4171) перехват (343)


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Топ комментарии
+14
мировое сообщество также представляло что РФ это страна но оказалось что это сборище убийц и воров...
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14.09.2022 12:12
+12
а как она хорошо и душевно сказала в самом конце: ой всё! ложи трубку и вали отсюда нахер!!!
руцкая, я присоединяюсь к твоим пророческим словам - валите отсюда нахер!!!
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14.09.2022 12:40
+4
Кругом на відео показують дитячі гігієнічні салфетки в у росіян. Думала прикол. Бач, не.😁"Салфеток то хватает? Не обосрался?"🤣🤣🤣🤣
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14.09.2022 12:15
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ясно що там кожний сам за себе, це ж аборигени,племя
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14.09.2022 12:09 Ответить
мировое сообщество также представляло что РФ это страна но оказалось что это сборище убийц и воров...
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14.09.2022 12:12 Ответить
Кругом на відео показують дитячі гігієнічні салфетки в у росіян. Думала прикол. Бач, не.😁"Салфеток то хватает? Не обосрался?"🤣🤣🤣🤣
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14.09.2022 12:15 Ответить
Двухсотая "200" армия третьего Мира даже не умееь считать трупы дохляков...при Сралине было ,7 млн...при Брежневе 20 млн,при Горбачева 28...,а 2015 году ДурьДума насчитала ,42 млн...,
я лично взял данные переписи 1936 года и 1948...было 176 стало 110...
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14.09.2022 12:22 Ответить
Демографический кризис, вызванный пагубным влиянием внешних факторов, спрвоцировал ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ рост популяции
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14.09.2022 13:46 Ответить
А самка орка на вскідку мотала десь на строгачі чи посиленому в кунгурі під пермю була в 80-х там жіноча зона . Жив по службі там більше двох років. Воділа строковик на одному об"єкті рисканув показати який він мачо перед зечками- безконвойними ( тобто відсидка останні піврокудесь).Так вони його так вули в білі тапки словами.що заскочив в кабіну ісидів як щур. А втім хто-зна- може на мордорі всі самки перетворились в зечок?!
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14.09.2022 12:33 Ответить
"Я думал, тут армия, а тут русский мир."
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14.09.2022 12:38 Ответить
а как она хорошо и душевно сказала в самом конце: ой всё! ложи трубку и вали отсюда нахер!!!
руцкая, я присоединяюсь к твоим пророческим словам - валите отсюда нахер!!!
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14.09.2022 12:40 Ответить
Сам себе противоречит:
1) это не армия, дисциплины нет
2) сейчас трубку положу и съё... отсюда!
Что это, если не дисциплина!
ЗСУ прекрасно выдрессировали каZZапских сук
Если бы они ещё им тапки приносили, а не жигули мамкам
Цены бы тварям не было
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14.09.2022 13:43 Ответить
Як же вони "душевно" розмовляли, *****....
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14.09.2022 22:13 Ответить
 
 