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Пассажиры одесской маршрутки задержали женщину, которая фотографировала военные объекты в городе. ВИДЕО

Пассажиры одесской маршрутки задержали женщину, которая фотографировала военные объекты в городе, и передали полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись задержания опубликована в соцсетях. Полиция обнаружила в телефоне женщины фотографии и видео объектов обороны города и переписку с россиянами.

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Автор: 

задержание (6675) маршрутки (546) Одесса (7880)


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Топ комментарии
+104
Оце молодці, одесити.
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14.09.2022 16:37
+47
Молодці одесити . Зараз зьясуется , що то біженка і іі ще кормлять волонтери
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14.09.2022 16:37
+41
Як це нема? Є, та дуже багато. То що російською розмовляють, то це проблема не велика. Кацапів ненавидити та бити можна на аби яких мовах.
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14.09.2022 16:51
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Одесити я Вас люблю, ви неперевершені!
У кацапів жодного шансу!!!
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14.09.2022 19:39 Ответить
Одесситам респект!
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14.09.2022 19:47 Ответить
До стінки
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14.09.2022 22:08 Ответить
Одесити однозначно молодці, але толерантність до покидьків у військовий час заява.
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14.09.2022 22:13 Ответить
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