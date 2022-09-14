Жители Белгорода жалуются на вонь от прибывших из Харьковщины вагонов-рефрижераторов: "Уже неделю стоит, сука, этот вагон и воняет на весь район, бл#дь". ВИДЕО
Жители российского Белгорода жалуются на зловоние, распространяющееся от вагона-рефрижератора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, белгородцы уверяют, что вагон прибыл с харьковского направления.
"Белгород. Местные жители сообщают, что среди прибывших из Харьковского направления вагонов спрятаны вагоны-рефрижераторы, от которых слышна вонь вокруг", - пишут авторы публикации.
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+138 акаб акабіч
показать весь комментарий14.09.2022 17:20
+95 Alex Dev #442192
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+92 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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хоча, поки у мацквабаді роздупляться, вагони погніють
Путлєр підкинув вонючку бульбофюреру.
Возможно столько потерь, что не успевают... Либо массовые махинации с зарплатами убитых военных, гробовыми и т.д.
і основне- теперішні рашенвладі абсолютно насрати на "гарматне м"ясо"..навіть на видимість "турботи"..
ракова пухлина
Лапотные каналы пишут, что "укронацисты" практически взяли Давыдов Брод на Херсонщине. Если это так, значит ВСУ удалось перейти на левый берег Ингульца.
Вроде бы оккупанты побежали из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.
"Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо - стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов. Чтобы вывезти краденое из Запорожской области, военные "второй армии мира" уже взламывают гаражи и угоняют машины гражданских", - написал он.
Также он рекомендует спрятать свои автомобили:
Владельцам авто следует заранее обезопасить свой транспорт.
Ведь может так случиться, что эвакуироваться на нем будут "освободители".
Sharp`s
плацдарм на лівому березі там давно..
проблема там найбільша-іригаційні канали,що використовуються рашистами як окопи..
это-СРУСКИЙ МИРЪ
Держись, терпила, ты же о таком мечтал
В ближайшее время и тебе найдётся полка в подобном рефрежираторе
РЖД участвует в мобилизации
Перекладаю: русня смердить немилосердно!
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией...
Что так воняет? Конечно, россия.
воняет только трупами ваш "скрепный" руский дух