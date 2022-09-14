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Жители Белгорода жалуются на вонь от прибывших из Харьковщины вагонов-рефрижераторов: "Уже неделю стоит, сука, этот вагон и воняет на весь район, бл#дь". ВИДЕО

Жители российского Белгорода жалуются на зловоние, распространяющееся от вагона-рефрижератора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, белгородцы уверяют, что вагон прибыл с харьковского направления.

"Белгород. Местные жители сообщают, что среди прибывших из Харьковского направления вагонов спрятаны вагоны-рефрижераторы, от которых слышна вонь вокруг", - пишут авторы публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

армия РФ (19210) железная дорога (1412) россия (95515) уничтожение (6916) Белгород (449)


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Топ комментарии
+138
рускій дух ні нравіца?
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14.09.2022 17:20
+95
здесь руский дух, тут русью пахнет..
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14.09.2022 17:22
+92
Нюхайте падли оте лайно що заварили!!!!
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14.09.2022 17:21
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рускій дух ні нравіца?
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14.09.2022 17:20 Ответить
здесь руский дух, тут русью пахнет..
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14.09.2022 17:22 Ответить
та отож
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14.09.2022 17:22 Ответить
Не розуміють вони свого щастя, що поки що це ЇМ смердить, а не ВОНИ смердять
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14.09.2022 17:30 Ответить
так могут вонять только предвестники белых жигулей.... на волжском автозаводе запарка, попросили придержать
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14.09.2022 18:15 Ответить
де смердить там і пахне (укр.народна приказка)
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14.09.2022 21:02 Ответить
он просто еще не знает, что именно так и должен пахнуть "хороший руzzкий" оккупант.
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14.09.2022 21:52 Ответить
Нюхайте падли оте лайно що заварили!!!!
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14.09.2022 17:21 Ответить
Неблагодарная сволочь. Вместо благодарности откинувшим копыта оркам, одни маты
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14.09.2022 17:22 Ответить
Рускій мір завонявся ? ))
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14.09.2022 17:22 Ответить
То кацапський "авось" Казала дружина (вона в мене в молодості вчилася на холодильщика) що там у вагоні стоїть дизель-генератор І він дає енергію вагону А кацапи видно пальне продали чи на випивку зміняли А може - завезти забули! От воно і "залежалося" без охолодження
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14.09.2022 17:53 Ответить
Потерь нет
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14.09.2022 17:22 Ответить
дохла рашистская падаль не вважаються патєрямі
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16.09.2022 16:32 Ответить
Так это запах русского мира
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14.09.2022 17:23 Ответить
Це запах білих жігулєй.
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14.09.2022 17:49 Ответить
Москальщина, завжди тільки сморід і виробляла.
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14.09.2022 17:23 Ответить
То непевно "пахнуть" ваші херої
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14.09.2022 17:24 Ответить
Нравицца - не нравицца, терпи...
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14.09.2022 17:24 Ответить
Хай звикають! Скоро у них такий запах звичним стане по всій "матушке-Рассии" І ми тут будемо "неприділах" - самі це організують!
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14.09.2022 17:24 Ответить
Это бактериологическое оружие против украинского Белгорода, Зеленский, введи войска!
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14.09.2022 17:25 Ответить
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14.09.2022 17:26 Ответить
Кацапчику не подобається його майбутній запах, але "єслі главний главний каміндір позовьот в паслєдній бой - дядя вова ми стобой".
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14.09.2022 17:25 Ответить
вагони хоч не наші??
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14.09.2022 17:26 Ответить
Марина Кравець,нажаль наші, УЗ.
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14.09.2022 17:33 Ответить
капець..їх вартість теж в репарації..бо вагони геть зіпсовані тоді((
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14.09.2022 17:39 Ответить
Фігня! Відмиємо. Ще кавуни з них будемо жерти!
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14.09.2022 17:54 Ответить
добре, що я їх не люблю

хоча, поки у мацквабаді роздупляться, вагони погніють
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14.09.2022 17:58 Ответить
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14.09.2022 18:02 Ответить
Ну самая настоящая крысятина, фу!
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14.09.2022 19:40 Ответить
Такого Президента россия не заслужила. Весёлый, либеральный. Фиг им.
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14.09.2022 21:41 Ответить
Відмиють! Моя сказала - у вагонах кожні кілька місяців проводять дезинфекцію бо сукровиця з м"ясних туш все одно є і вона в"їдається у вагоні у всі щілини Ну - після ТАКОГО прийдеться проводить СУПЕРДЕЗИНФЕКЦІЮ і ставить вагон на вивітрювання надовше
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14.09.2022 18:42 Ответить
так я про те, що погниють..у нас вини ж з трупами тварин просто так не стоять вимкнені
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14.09.2022 18:48 Ответить
"Здесь русский дух, здесь русней пахнет" (с) Пушкин
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14.09.2022 17:26 Ответить
Нюхай пока живой
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14.09.2022 17:26 Ответить
це тобі скотиняка квіти з України привезли.....ну ті сами якими ви вважали будуть зустрічати асвабадителей....
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14.09.2022 17:26 Ответить
Личинус навіть не в курсі, що від цього смороду можна інфекцію підхватити
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14.09.2022 17:27 Ответить
поставки свиносабачатини від Залужного
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14.09.2022 17:27 Ответить
Хорошіє рускіє не пахнуть.
Путлєр підкинув вонючку бульбофюреру.
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14.09.2022 17:27 Ответить
Воняет не только вагон, но и ожидающее своих лад население
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14.09.2022 17:28 Ответить
Ета запах лапатнай родіни...
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14.09.2022 17:29 Ответить
Це - русський дух, це - руссью пахнєт.
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14.09.2022 17:29 Ответить
Даже во время Афгана, и двух чеченских кампаний такого бардака с трупами у русских не было...старались подбирать и отсылать домой в цинках....

Возможно столько потерь, что не успевают... Либо массовые махинации с зарплатами убитых военных, гробовыми и т.д.
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14.09.2022 17:30 Ответить
і перше,і друге і третє

і основне- теперішні рашенвладі абсолютно насрати на "гарматне м"ясо"..навіть на видимість "турботи"..
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14.09.2022 17:44 Ответить
Комплексно.
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14.09.2022 19:46 Ответить
а де мухи???
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14.09.2022 17:30 Ответить
Всередині - вони ж не рефрежератор жеруть
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14.09.2022 17:33 Ответить
повтiкали.....
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14.09.2022 17:33 Ответить
Неділю стоїть, а шо такоє? Забули, чи бросілі своіх? Ну, в дійсності, н@хєра вони кому тепер потрібні? Навіть не смішно...
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14.09.2022 17:31 Ответить
замість того, щоб вийти на вулиці і вимагати припинення "СВО", будуть нити на сморід... типу це вагон винувати... ну покопайте ногами вагон, може перестане смердіти
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14.09.2022 17:32 Ответить
Скоро буде вонять так вся Кацапія, бо подохне!
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14.09.2022 17:32 Ответить
А звинуватять знову ж таки нас: укронацисти отруїли росію трупами рашистів.
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14.09.2022 17:36 Ответить
женихи приехали
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14.09.2022 17:34 Ответить
кацап повинен зникнути з планети Земля !
ракова пухлина
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14.09.2022 17:35 Ответить
дышите полной грудью!
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14.09.2022 17:36 Ответить
палучите ваших хероических асвабадителей абратна... нам эта гавно даже на удобрение не пашло...
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14.09.2022 17:38 Ответить
Чьи то мужья.дети...Жило б это дурачье....
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14.09.2022 17:39 Ответить
Так ета-ж ваші мальчішкі роднєнькіє..!!!!!!!
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14.09.2022 17:39 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3906654.html Лаптеногие - чемпионы убегать от противника)

Лапотные каналы пишут, что "укронацисты" практически взяли Давыдов Брод на Херсонщине. Если это так, значит ВСУ удалось перейти на левый берег Ингульца.

Вроде бы оккупанты побежали из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

"Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо - стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов. Чтобы вывезти краденое из Запорожской области, военные "второй армии мира" уже взламывают гаражи и угоняют машины гражданских", - написал он.
Также он рекомендует спрятать свои автомобили:
Владельцам авто следует заранее обезопасить свой транспорт.
Ведь может так случиться, что эвакуироваться на нем будут "освободители".
Sharp`s
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14.09.2022 17:40 Ответить
практически взяли Давыдов Брод на Херсонщине. Если это так, значит ВСУ удалось перейти на левый берег Ингульца.

плацдарм на лівому березі там давно..

проблема там найбільша-іригаційні канали,що використовуються рашистами як окопи..
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14.09.2022 17:47 Ответить
Это не пиZZда нах..., и не х...ня,
это-СРУСКИЙ МИРЪ
Держись, терпила, ты же о таком мечтал
В ближайшее время и тебе найдётся полка в подобном рефрежираторе
РЖД участвует в мобилизации
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14.09.2022 17:40 Ответить
А опариші ще не сиплються? Якщо ні, то ще підождіть.
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14.09.2022 17:41 Ответить
то воняють цукерки roshen)))
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14.09.2022 17:46 Ответить
дурнуватий стьоб..
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14.09.2022 17:52 Ответить
Ну ти і засмердів не гірше рефріжератора
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14.09.2022 18:29 Ответить
Що кацапи не подобаеться сморід вашої смердючої війни? Звикайте.
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14.09.2022 17:47 Ответить
херої повернулись з передка. Квіти несіть
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14.09.2022 17:49 Ответить
Ти живеш в країні, яка воняє на весь світ!
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14.09.2022 17:54 Ответить
Вот так рабссеяне встречают своих хероев... И это только один вагон-рефрижератор разморозился. Готовьтесь к русскому духу по всему Белгороду, путинские рабы.
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14.09.2022 17:57 Ответить
Ну дык открой и закопай тушки ,полудурок.)
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14.09.2022 17:58 Ответить
Там русским духом пахнет. Ха-ха-ха!!!! Фуууууууууууууууууууууууууу
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14.09.2022 17:59 Ответить
там русскій мір, там русью пахнєт!
Перекладаю: русня смердить немилосердно!
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14.09.2022 18:01 Ответить
Нормалек , на подходе еще составы, кацапские тюлька..
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14.09.2022 18:05 Ответить
Ти себе панюхай від тебе смердить не меньше. Це ще квіточки а ягідки ще попереду,так що звикай
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14.09.2022 18:23 Ответить
белые жигули завонялись
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14.09.2022 18:30 Ответить
Кацаповонючки
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14.09.2022 18:32 Ответить
Так це ж Шанель N5 яку в Україні ********...
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14.09.2022 18:34 Ответить
шенель № 5))
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14.09.2022 18:46 Ответить
То руский дух или трупы,у которых неприятности на работе
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14.09.2022 18:36 Ответить
эта у них традиция...в ростове находили забытые вагоны с трупами через год после чесенской кампании
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14.09.2022 18:44 Ответить
" там руцкий дух,там срусью пахет..,кацапы на ветвях висят,там на неведомых дорожках следы непрошеных гостей, избушка там на курьих ножках,ждет от украинцев ..здюлей"
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14.09.2022 18:45 Ответить
Это аромат вашей спецоперации, придурки.
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14.09.2022 18:54 Ответить
.........
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией...
Что так воняет? Конечно, россия.
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14.09.2022 18:56 Ответить
Так їжте! **** ви?
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14.09.2022 19:09 Ответить
Это чтоб трупы перемешались до неузнаваемости, и платить гробовые не нужно было...
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14.09.2022 19:32 Ответить
шоб вам не бурагозил ваш ботоксный петух
воняет только трупами ваш "скрепный" руский дух
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14.09.2022 19:59 Ответить
Освабадітєлей зішкребіть з вагонів дебіли...
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14.09.2022 20:00 Ответить
И чего мокшане жалуются, когда голод начнется они это жрать будут
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14.09.2022 20:04 Ответить
Пора привыкать к запаху родины.
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14.09.2022 21:35 Ответить
Там твої солдатікі - асвабадітєлі відпочивають 😁
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14.09.2022 21:56 Ответить
землячків привезли... а йому воняє... повинен впиватись їх дохлим ароматом.
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14.09.2022 22:13 Ответить
Да какой-нибудь мясной магнат скупит и на пельмени
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14.09.2022 22:17 Ответить
а что ж так... кацапским свинопасами свои же свинопасы воняют? нюхайте благословенный смрад, привыкайте... ближайшие годы только такое и будете нюхаь...
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15.09.2022 02:44 Ответить
Там можно добывать супер опарышей и продавать рыбакам, рыба на таких хорошо клюет
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15.09.2022 10:47 Ответить
«І дим Атечества нам сладак і пріятєн»
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16.09.2022 05:46 Ответить
 
 