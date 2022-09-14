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Войска РФ обстреляли опору моста вблизи Энергодара и выдали это за "уничтожение морского десанта ВСУ". ВИДЕО

Министерство обороны РФ "отличилось" очередным фейком.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты опубликовали видео "уничтожение морского десанта ВСУ экипажами вертолетов Ка-52" в районе ЗАЭС.

Однако на самом деле россияне попали в опору моста близ Энергодара.

Этот мост весной 1943 начали строить немцы, а в феврале следующего года его подорвали. От постройки остались лишь две опоры, одна из которых и стала "жертвой" русской армии.

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Войска РФ обстреляли опору моста вблизи Энергодара и выдали это за уничтожение морского десанта ВСУ 01
Войска РФ обстреляли опору моста вблизи Энергодара и выдали это за уничтожение морского десанта ВСУ 02
Войска РФ обстреляли опору моста вблизи Энергодара и выдали это за уничтожение морского десанта ВСУ 03

Войска РФ обстреляли опору моста вблизи Энергодара и выдали это за уничтожение морского десанта ВСУ 04

Автор: 

армия РФ (19210) Запорожская область (3079) Минобороны рф (929) фейк (679)


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Топ комментарии
+30
Десант. На, курва, баржах. Состряпано дебилами для стада дебилов левым задним копытом.
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14.09.2022 17:41
+21
Які ж вони кончені...
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14.09.2022 17:42
+19
Дебіли, бл...
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14.09.2022 17:39
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Дебіли, бл...
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14.09.2022 17:39 Ответить
Їх навіть не насторожило шо "унічтоженая" баржа пливе собі далі як ні в чом небувало...
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14.09.2022 17:49 Ответить
Пробачте,не знаю до чого, але ця новина нагадала одразу
пiсню "Купила мама коника" 😁
https://www.youtube.com/watch?v=qETSZObtW_k
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14.09.2022 18:41 Ответить
Десант. На, курва, баржах. Состряпано дебилами для стада дебилов левым задним копытом.
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14.09.2022 17:41 Ответить
Які ж вони кончені...
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14.09.2022 17:42 Ответить
ту опору ще німці будували в другу світову)
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14.09.2022 17:43 Ответить
Это страшная месть Шольцу .
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14.09.2022 17:46 Ответить
Земля , Боже допомагайте нищити кацапів -вони не повинні отруювати світ
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14.09.2022 17:49 Ответить
Одне тупе влупило по опорі, інше доложило шо унічтожілі десант, а третє розказало в телевізорі про вєлікую пабєду аналоговнєт. Х
би Оруел таке придумав..
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14.09.2022 17:56 Ответить
Для орків головне заспокоїти громадян Росії у своєму провалі
А провали в них ще будуть
Як тоді друга армія в світі заспокоїть своїх громадян?
Ми непереможні але ми перегруповуємося І ЗАЛИШАЄМО ВСЮ ТЕХНІКУ .
Коли громадяни Росії зрозуміють і якій країні вони живуть ставлення до влади буде інакшим
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14.09.2022 18:02 Ответить
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14.09.2022 18:10 Ответить
Уявляєте який облом в пропагандистів, «баржа» не затонула. Прийдеться з крейсера стріляти ракетами, щоб уже напевно.
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14.09.2022 18:12 Ответить
Ба́ржа (также используется Баржа́) - плоскодонное грузовое судно, с упрощёнными обводами корпуса, оснащённое или не оснащённое двигателем (преимущественно несамоходное), которое используется для перевозки грузов по воде, и других целей.

Иногда баржами называют также тихоходные грузовые суда с упрощёнными обводами. Как правило, слово «баржа» обозначает судно без двигателя; для перемещения баржи используют буксир.

Высаживать десант с дрейфующей в море баржи без буксира могут только рабссияне в их больной фантазии. Поэтому для тупорылых и опора моста сойдет за баржу, которая после попадания разлетается на кучу бетонных обломков и столб пыли...
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14.09.2022 18:15 Ответить
Нєє, я звісно вірю в ЗСУ, але - ми шо, вміємо на бетонних опрах мостів плавати?
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14.09.2022 19:21 Ответить
"В начале октября 1943 года мост был готов.
Он имел 2 больших каменных быка, на противоположных берегах Днепра.
Через плавни были переброшены 8 пролётов.
Мост был сделан из тавровых балок, на которые был положен деревянный настил.
Такая конструкция позволяла быстро заменять повреждённые советской авиацией детали моста.

Советская авиация неоднократно делала налёты на никопольский мост.
Но немцы его восстанавливали, и по нему постоянным потоком шли раненые с плацдарма и отступающие части.

Мост был окончательно подорван немецкими сапёрами 7 февраля 1944-го.
Память о мосте через Днепр в Никополе, который пытались построить немецкие оккупанты, сохранилась до наших дней - это две мостовые опоры, железобетонные быки.
Один на правом берегу использовали при строительстве пивного бара «Три наката», второй «торчит» в водах Каховского «моря» возле Каменки-Днепровской."
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14.09.2022 19:32 Ответить
Середня глибина Каховського водосховища складає 8,5 м; максимальна - 24,0 м.
Над водою видно тільки верхівку опори, тому споруда ця досить солідна.
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14.09.2022 19:41 Ответить
В Энергодаре морской десант? Хорошо хоть не космическая пехота.
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14.09.2022 19:43 Ответить
Вони фанерний рейхстаг брали, а тут якийсь десант.
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14.09.2022 20:54 Ответить
Они воюют против МОРСКОГО десанта, а Днепр-не МОРЕ
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14.09.2022 21:34 Ответить
 
 