Войска РФ обстреляли опору моста вблизи Энергодара и выдали это за "уничтожение морского десанта ВСУ". ВИДЕО
Министерство обороны РФ "отличилось" очередным фейком.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты опубликовали видео "уничтожение морского десанта ВСУ экипажами вертолетов Ка-52" в районе ЗАЭС.
Однако на самом деле россияне попали в опору моста близ Энергодара.
Этот мост весной 1943 начали строить немцы, а в феврале следующего года его подорвали. От постройки остались лишь две опоры, одна из которых и стала "жертвой" русской армии.
Топ комментарии
+30 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий14.09.2022 17:41
+21 Наталья Алексеева #337268
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+19 Сергей Кушнир #474364
показать весь комментарий14.09.2022 17:39
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пiсню "Купила мама коника" 😁
https://www.youtube.com/watch?v=qETSZObtW_k
би Оруел таке придумав..
А провали в них ще будуть
Як тоді друга армія в світі заспокоїть своїх громадян?
Ми непереможні але ми перегруповуємося І ЗАЛИШАЄМО ВСЮ ТЕХНІКУ .
Коли громадяни Росії зрозуміють і якій країні вони живуть ставлення до влади буде інакшим
Иногда баржами называют также тихоходные грузовые суда с упрощёнными обводами. Как правило, слово «баржа» обозначает судно без двигателя; для перемещения баржи используют буксир.
Высаживать десант с дрейфующей в море баржи без буксира могут только рабссияне в их больной фантазии. Поэтому для тупорылых и опора моста сойдет за баржу, которая после попадания разлетается на кучу бетонных обломков и столб пыли...
Он имел 2 больших каменных быка, на противоположных берегах Днепра.
Через плавни были переброшены 8 пролётов.
Мост был сделан из тавровых балок, на которые был положен деревянный настил.
Такая конструкция позволяла быстро заменять повреждённые советской авиацией детали моста.
Советская авиация неоднократно делала налёты на никопольский мост.
Но немцы его восстанавливали, и по нему постоянным потоком шли раненые с плацдарма и отступающие части.
Мост был окончательно подорван немецкими сапёрами 7 февраля 1944-го.
Память о мосте через Днепр в Никополе, который пытались построить немецкие оккупанты, сохранилась до наших дней - это две мостовые опоры, железобетонные быки.
Один на правом берегу использовали при строительстве пивного бара «Три наката», второй «торчит» в водах Каховского «моря» возле Каменки-Днепровской."
Над водою видно тільки верхівку опори, тому споруда ця досить солідна.