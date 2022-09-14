РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4090 посетителей онлайн
Новости Видео Война
18 001 59

"Мобилизированные "ДНР" не выдержали давления", - депутат Госдумы назвал причины разгрома российской армии под Балаклеей. ВИДЕО

Россияне обвинили в разгроме российской армии под Балаклеей мобилизованных из "ДНР".

Соответствующее заявление сделал в эфире пропагандистского шоу Владимира Соловьева депутат Госдумы, бывший генерал Андрей Гурулев, пишет блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

"Там не только наши ВС, но и мобилизованные "ДНР". Они не выдержали давления. Они бы могли его выдержать, пока войска сгруппировались бы", - заявил Гурулев.

Смотрите также: ВСУ подняли украинский флаг над освобожденной от оккупантов Балаклеей. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) Балаклея (260)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+38
показать весь комментарий
14.09.2022 18:02
+34
Эти гении до сих пор воюют Вторую Мировую....
показать весь комментарий
14.09.2022 18:04
+34
показать весь комментарий
14.09.2022 18:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.09.2022 18:02 Ответить
ну не витримали так не витримали,че бухтеть то
показать весь комментарий
14.09.2022 18:04 Ответить
Эти гении до сих пор воюют Вторую Мировую....
показать весь комментарий
14.09.2022 18:04 Ответить
им так вдолбили победобесие, что параллельная реальность смешалась с совковыми фильмами, липкой слюной пропагандонов и дерьмом, в котором живут без изменений еще с 1945 года...
показать весь комментарий
14.09.2022 18:08 Ответить
Ну, ****, фиксированные позиции Рапир, для безопасности накрытые двумя накатами бревен - это еще немцы в 41-м научились раскатывать в пыль.
показать весь комментарий
14.09.2022 18:11 Ответить
пу ПТРК Штурм лут
показать весь комментарий
14.09.2022 18:51 Ответить
...імєні кіностудії "мосфільм"
показать весь комментарий
14.09.2022 19:13 Ответить
Ну это теперь будет стандартная отмазка. Судя по всему кацапская армия полностью состоит из "мобилизованых днр".)
показать весь комментарий
14.09.2022 18:05 Ответить
горбчики принесли звістку - начебто... під Олєшками русня добре получа по орешкам ))) (горішки не римуються)))
показать весь комментарий
14.09.2022 18:05 Ответить
Хто з вас іще не посміявся? Самі руські не вірять,пародії на верховних пишуть і показують
показать весь комментарий
14.09.2022 18:06 Ответить
"Мобілізовані "ДНР" не витримали тиску"
==========
атмосферного?
показать весь комментарий
14.09.2022 18:06 Ответить
Кишечного...
показать весь комментарий
14.09.2022 18:08 Ответить
лишнехромосомного
показать весь комментарий
14.09.2022 19:14 Ответить
жаба и гадюка будут гнать друг на друга! Зачёт!)))!
показать весь комментарий
14.09.2022 18:07 Ответить
Там вже стріляються. Кацапи під час нашого штурму побачили, що інші кацапи біжать і сказали, що то сєпари з динири. Виявилось, що насправді то були кацапи з Калінінградської області, але сєпари образились і почали воювати. В лугандонії зараз страшні часи настали. Можна брати.
показать весь комментарий
14.09.2022 18:12 Ответить
А хто драпав з під Ізюму , теж денееровці ?
Чия там дислокувалась - ціла загальновійськова армія , теж денееровців ? .
показать весь комментарий
14.09.2022 18:09 Ответить
Логічно подумати а ви РУССКИЕ комусь потрібні?
Чому чоловіки з Донбасу повинні гинути за інтереси Путіна? На що сподівався Путін на те що він виграє війну мобілізувавши українське населення і таким повалити владу.
А чоловікам з Донбасу абсолютно ВСЕРІВНО -вони рятували своє житті а не інтереси Путіна.
ХОЧА НА ХАРКІВЩИНІ ТАМ ДУЖЕ БАГА ОКУПАНТІВ САМЕ З РОСІЇ і нехай не брешуть що їх хтось здав.
показать весь комментарий
14.09.2022 18:10 Ответить
чоловіки даунбаса які мали 8 років на те щоб виїхати в неокуповану Україну і нормально сприймали рюзкємір - хай дохнуть від наших куль.
показать весь комментарий
14.09.2022 19:06 Ответить
Что-то у жида яшки кедми хайло дюже смурное! А как пел,как пел
показать весь комментарий
14.09.2022 18:10 Ответить
Під Сталінградом німці також винуватили румунів та італійців
показать весь комментарий
14.09.2022 18:11 Ответить
Шо бы там ни было, кацапы , перед началом войны, не мали клепки просчитать все риски. И здесь ничего нет удивительного. Бо водка пей грязи валяйся , закусывая индийскими консервированными бычьими пенисами, нам преподнесет еще и не такие сюрпризы. Каароч, кацапы гурьбой на одного - герои. Но тот один , заторцуй кацапу браво в дюндель, остальные разбегутся.
показать весь комментарий
14.09.2022 19:21 Ответить
Скоріш за все вони порахували єрмакові дані, обіцянки
показать весь комментарий
14.09.2022 19:23 Ответить
- Куме! А знаєте - Рабинович з Медведчуком і Кивою пообіцяли Путіну що після приходу російської армії в Україну їх українці на руках носитимуть!
- Ага! На руках! Вперед ногами! І до першої гілляки!

показать весь комментарий
14.09.2022 20:12 Ответить
Стадо дебілів придумало собі віртуальну реальність з фашистами, танковими кліньями, зародіну засталіна. І, ****, живуть в ній...
показать весь комментарий
14.09.2022 18:11 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2022 18:12 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2022 18:22 Ответить
Поболее, чем 2 эскадрильи
показать весь комментарий
14.09.2022 20:18 Ответить
в днр мобилизованые размножаются как черви - делением и всю линию фронта держат, иначе складываются впечатление, что войска рф только кашу для них варят и ленд-лиз для нас подвозят
показать весь комментарий
14.09.2022 18:15 Ответить
https://www.facebook.com/sergei.loiko?__cft__[0]=AZUYoiNWwQ6DDfAeb0XeI_v8vvUKzCV_RzMGtPARGNwQ0ZmAXsy75HyM6yUlGFftHmFLq5SZoZ_lc6OfOHF3db0Imq1DHAXChBvGhCejuWbGVGyP53auFZJD4dCXTpYoARKjp20qa_7vG9Zu_xJWURQuW8rBMXNPjdbuOUJtlVJF9A&__tn__=-UC%2CP-R Сергеи Лоико

https://www.facebook.com/sergei.loiko/posts/pfbid02gCDrXG2mJ49TgCqCLs9CwRBwKJ4eFMiB3YiQsqSCfJTvCvBMSPrrJHaXoHYc35d9l?__cft__[0]=AZUYoiNWwQ6DDfAeb0XeI_v8vvUKzCV_RzMGtPARGNwQ0ZmAXsy75HyM6yUlGFftHmFLq5SZoZ_lc6OfOHF3db0Imq1DHAXChBvGhCejuWbGVGyP53auFZJD4dCXTpYoARKjp20qa_7vG9Zu_xJWURQuW8rBMXNPjdbuOUJtlVJF9A&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч

ПОЧЕМУ ПУТИН БОИТСЯ ОБЪЯВЛЯТЬ ВСЕОБЩУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ?

Путинская армия, та самая "вторая армия мира", оказалась грандиозной позднесовковой потемкинской деревней.

В том, насколько российское вооружение и техника, от танков до самолетов и кораблей, оказались ущербными и уязвимыми в реальной боевой обстановке сегодняшнего дня, весь мир имел возможность воочию убедиться за последние 6 месяцев.

Качество личного состава вообще катастрофическое, особенно теперь, когда немногочисленные элитные силы выбиты войной, и их приходится на ходу заменять бомжами, алкоголиками, заключенными и теми жителями мужского пола в ЛДНР, кто не успел вовремя спрятаться.

В этой ситуации многочисленные эксперты и пропагандисты настоятельно советуют Путину провести всеобщую мобилизацию.

Путин преступник и безумец, но даже он понимает, что всеобщая мобилизация станет настоящим голосованием, реальным опросом населения, честным рефередумом о доверии президенту, и никакие памфиловы, вциомы и директора школ здесь не помогут.

Всеобщая мобилизация обернется грандиозным фиаско, когда две трети страны подадутся в бега, но даже одну оставшуюся треть самых тупых и безропотных лузеров нечем будет вооружить, некому будет обучать военному делу, и даже не во что будет обмундировать, потому что, как говорится "всё уже украдено до нас".

Ну и кроме того, при таком объявлении Путину нужно будет публично признать свое поражение в Специальной Военной Операции, а проигрывать он не умеет.

За полгода войны Путин оказался практически без боеспособной армии, и новую взять негде.

Поэтому и рвётся фронт, как истлевшие портки, то там то тут. И дальше будет еще хуже.

Все, на что способен сегодня Кремль, это продолжать обстреливать украинские города допотопными ракетами и пугать весь мир ядерной войной, надеясь на спасительные переговоры.

С Путиным у власти эта агония продлится максимум до весны.

При его устранении война закончится в тот же день.

Последний вариант устраивает Украину, Россию и весь мир больше всего.

Воюем дальше, терпим и ждем.
показать весь комментарий
14.09.2022 18:15 Ответить
Железный случай.
показать весь комментарий
14.09.2022 19:26 Ответить
к сож , реальная правда ... но думаю все решиться в 23 году.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:16 Ответить
Pod Iziumom byli samaja udarnaja u kacapov grupirovka,no pocemu sbezali pervymi ecio na velosipedax,ostavic tolko tankov kak minimum 100 stuk,eto primerno 10% sto u nix jest.
показать весь комментарий
14.09.2022 18:17 Ответить
Это всё Ленин виноват..
показать весь комментарий
14.09.2022 18:19 Ответить
Ой.
показать весь комментарий
14.09.2022 18:19 Ответить
ta na ee i rjuzke kozli neposmotrjat....o chem eta shljuha tam mechtaet
показать весь комментарий
14.09.2022 18:26 Ответить
Фу, blya-ya-ya! Тебя двумя палками взять противно, а ту да же! 💩
показать весь комментарий
14.09.2022 18:35 Ответить
Кто на такую свинью позарится?

показать весь комментарий
14.09.2022 19:37 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2022 19:38 Ответить
Нафиг вы эту льоху запостили...
показать весь комментарий
14.09.2022 19:58 Ответить
Блок НАТО (по её мнению)
показать весь комментарий
14.09.2022 21:24 Ответить
Получил паспорт РФ - стал бомжом: история коллаборанта из Волчанска

"Жители Волчанского района Харьковской области, которые в первых рядах подали документы на получение гражданства, уже могут порадоваться их получению. Торжественная церемония по вручению документов РФ прошла в ДК в городе Волчанск". "Не верится, конечно. Очень волнительно. Ждали, аж мурашки по коже. Прям второй день рождения. Мы не должны жить отдельно с Россией, мы один народ", - эмоционально заявляет один из участников "шоу".


Однако не прошло и недели, как те же лица зафиксированы уже в российском материале о встрече беженцев, которые прибывают в РФ с территории Харьковской области. Теперь уже "счастливый обладатель" российского паспорта имеет не столь радостный вид. Все, что ожидает впереди, - это неясное будущее бомжа.
показать весь комментарий
14.09.2022 18:21 Ответить
Старе *******
показать весь комментарий
14.09.2022 18:37 Ответить
Несколько лет назад была реклама Nesquik, выпей ещё стакан и скажи что это выпил зайчик. Так и москали, это не мы, виноваты дэнээры.
показать весь комментарий
14.09.2022 18:26 Ответить
Стоп, так до цього казали , що відступ - це стратегія така. Навіть школярі знають, якщо вже шось пи.діти, так одне й те саме треба.
показать весь комментарий
14.09.2022 18:29 Ответить
Так їхній же головковерх тільки но розповідав що мобікі воюють краще за військових рф. Виходить що, якщо вони не витримали тиску, то що тоді думати про решту.
показать весь комментарий
14.09.2022 18:43 Ответить
А перед тим хіба не путін їх хвалив, мовляв, воюють ліпше за русскіх кадровиків? Чи це було заохочення баранів до страти?
показать весь комментарий
14.09.2022 18:47 Ответить
Так ось воно що, там расєйськіх войск не було, там були дебіли із "ДНР"? Та ні, брехливі кацапи, там були і "ДНР" і ваші сцикуни, які бігли скоріше за коня. Обісрали всі стежки по яких бігли, де вони хоч зупинилися, чи поперли в бік Уралу по звичці, як завжди?
показать весь комментарий
14.09.2022 18:51 Ответить
Таманская дивизия такая вполне себе из Рашки....
показать весь комментарий
14.09.2022 18:52 Ответить
А кадирка-дон каже,що відступ другої армії світу-то фейк і ...
показать весь комментарий
14.09.2022 18:54 Ответить
Россияне обвинили в разгроме российской армии под Балаклеей мобилизованных из "ДНР".

Знову невiстка...
показать весь комментарий
14.09.2022 19:00 Ответить
Дивно. Не витримаци донецькі мобіки, а драпали, кидаючи зброю та техніку, росіяни.

Тобто, поки мобіки гинули, росіяни драпали.
показать весь комментарий
14.09.2022 19:08 Ответить
Саме так, і це вони розпродали паливо з мокшанських танків, і бравим руснявським солдатам довелося втікати на велосипедах
показать весь комментарий
14.09.2022 19:18 Ответить
Цеж треба які ці "мабілізованиє линиришники" самі побігли, ще й кожному кацапському супер-пупер-гіпер воЄну в галіфе насрали...
Слабає звєно - ненатренований сфінктер...
показать весь комментарий
14.09.2022 19:26 Ответить
А це вже цікаво.Щось мені підказує,що коли Україна почне визволяти лугандон,то рашисти,на своєму кордоні почнуть стріляти по цим "мобікам" та їх сім'ям,коли ті захочуть виїхати з ордло.
показать весь комментарий
14.09.2022 19:50 Ответить
Це вже яка по рахунку версія "сохранєнія літца пуйла"?
Договорняк
жєст доброй волі
труслівіє днровці
далі буде
показать весь комментарий
14.09.2022 20:07 Ответить
А...! Так это не русские витязи съе*ались, это днровцы струхнули. Дуриков донецких рашики имеют как хотят. Уже и в прямом эфире на тв.
показать весь комментарий
14.09.2022 20:25 Ответить
Нет, это не генерал!
Это МИНЕТ-МАРШАЛ диванных войск
показать весь комментарий
14.09.2022 21:22 Ответить
Шось він трохи ********* на "бравих 🐐🐑🐖🐀мобіків" з💩 денере... Може він хотів сказати шо ті мобіки таки "втримали тиск"😖 - та тільки 😱"атріцатєльна"!😁 І так само "атріцательна наступалі бистрим шагам па усєм лініям фронта"(аж до бєлгорода)! 🤣 І ше деякі з тих мобіків атріцатільно аздаравілісь💀 - аж на мінус 200%! А ті яким не зовсім пощастило - тільки на мінус 300! Так шо в них тепер "пабєда" - тільки шо зовсім атріцатєльная!😂
показать весь комментарий
14.09.2022 21:54 Ответить
иди пили брёвна, теоретик.
показать весь комментарий
14.09.2022 21:57 Ответить
 
 