"Мобилизированные "ДНР" не выдержали давления", - депутат Госдумы назвал причины разгрома российской армии под Балаклеей. ВИДЕО

Россияне обвинили в разгроме российской армии под Балаклеей мобилизованных из "ДНР".

Соответствующее заявление сделал в эфире пропагандистского шоу Владимира Соловьева депутат Госдумы, бывший генерал Андрей Гурулев, пишет блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

"Там не только наши ВС, но и мобилизованные "ДНР". Они не выдержали давления. Они бы могли его выдержать, пока войска сгруппировались бы", - заявил Гурулев.

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