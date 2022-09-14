"Мобилизированные "ДНР" не выдержали давления", - депутат Госдумы назвал причины разгрома российской армии под Балаклеей. ВИДЕО
Россияне обвинили в разгроме российской армии под Балаклеей мобилизованных из "ДНР".
Соответствующее заявление сделал в эфире пропагандистского шоу Владимира Соловьева депутат Госдумы, бывший генерал Андрей Гурулев, пишет блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
"Там не только наши ВС, но и мобилизованные "ДНР". Они не выдержали давления. Они бы могли его выдержать, пока войска сгруппировались бы", - заявил Гурулев.
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атмосферного?
Чия там дислокувалась - ціла загальновійськова армія , теж денееровців ? .
Чому чоловіки з Донбасу повинні гинути за інтереси Путіна? На що сподівався Путін на те що він виграє війну мобілізувавши українське населення і таким повалити владу.
А чоловікам з Донбасу абсолютно ВСЕРІВНО -вони рятували своє житті а не інтереси Путіна.
ХОЧА НА ХАРКІВЩИНІ ТАМ ДУЖЕ БАГА ОКУПАНТІВ САМЕ З РОСІЇ і нехай не брешуть що їх хтось здав.
- Ага! На руках! Вперед ногами! І до першої гілляки!
https://www.facebook.com/sergei.loiko/posts/pfbid02gCDrXG2mJ49TgCqCLs9CwRBwKJ4eFMiB3YiQsqSCfJTvCvBMSPrrJHaXoHYc35d9l?__cft__[0]=AZUYoiNWwQ6DDfAeb0XeI_v8vvUKzCV_RzMGtPARGNwQ0ZmAXsy75HyM6yUlGFftHmFLq5SZoZ_lc6OfOHF3db0Imq1DHAXChBvGhCejuWbGVGyP53auFZJD4dCXTpYoARKjp20qa_7vG9Zu_xJWURQuW8rBMXNPjdbuOUJtlVJF9A&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч
ПОЧЕМУ ПУТИН БОИТСЯ ОБЪЯВЛЯТЬ ВСЕОБЩУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ?
Путинская армия, та самая "вторая армия мира", оказалась грандиозной позднесовковой потемкинской деревней.
В том, насколько российское вооружение и техника, от танков до самолетов и кораблей, оказались ущербными и уязвимыми в реальной боевой обстановке сегодняшнего дня, весь мир имел возможность воочию убедиться за последние 6 месяцев.
Качество личного состава вообще катастрофическое, особенно теперь, когда немногочисленные элитные силы выбиты войной, и их приходится на ходу заменять бомжами, алкоголиками, заключенными и теми жителями мужского пола в ЛДНР, кто не успел вовремя спрятаться.
В этой ситуации многочисленные эксперты и пропагандисты настоятельно советуют Путину провести всеобщую мобилизацию.
Путин преступник и безумец, но даже он понимает, что всеобщая мобилизация станет настоящим голосованием, реальным опросом населения, честным рефередумом о доверии президенту, и никакие памфиловы, вциомы и директора школ здесь не помогут.
Всеобщая мобилизация обернется грандиозным фиаско, когда две трети страны подадутся в бега, но даже одну оставшуюся треть самых тупых и безропотных лузеров нечем будет вооружить, некому будет обучать военному делу, и даже не во что будет обмундировать, потому что, как говорится "всё уже украдено до нас".
Ну и кроме того, при таком объявлении Путину нужно будет публично признать свое поражение в Специальной Военной Операции, а проигрывать он не умеет.
За полгода войны Путин оказался практически без боеспособной армии, и новую взять негде.
Поэтому и рвётся фронт, как истлевшие портки, то там то тут. И дальше будет еще хуже.
Все, на что способен сегодня Кремль, это продолжать обстреливать украинские города допотопными ракетами и пугать весь мир ядерной войной, надеясь на спасительные переговоры.
С Путиным у власти эта агония продлится максимум до весны.
При его устранении война закончится в тот же день.
Последний вариант устраивает Украину, Россию и весь мир больше всего.
Воюем дальше, терпим и ждем.
"Жители Волчанского района Харьковской области, которые в первых рядах подали документы на получение гражданства, уже могут порадоваться их получению. Торжественная церемония по вручению документов РФ прошла в ДК в городе Волчанск". "Не верится, конечно. Очень волнительно. Ждали, аж мурашки по коже. Прям второй день рождения. Мы не должны жить отдельно с Россией, мы один народ", - эмоционально заявляет один из участников "шоу".
Однако не прошло и недели, как те же лица зафиксированы уже в российском материале о встрече беженцев, которые прибывают в РФ с территории Харьковской области. Теперь уже "счастливый обладатель" российского паспорта имеет не столь радостный вид. Все, что ожидает впереди, - это неясное будущее бомжа.
Знову невiстка...
Тобто, поки мобіки гинули, росіяни драпали.
Слабає звєно - ненатренований сфінктер...
Договорняк
жєст доброй волі
труслівіє днровці
далі буде
Это МИНЕТ-МАРШАЛ диванных войск