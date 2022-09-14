Россия рекламирует набор зеков, совершивших тяжкие преступления, на войну в Украине: "Каждый имеет второй шанс!" ВИДЕО

Ближайший друг Путина, ранее судимый Евгений Пригожин, владелец частной военной компании "Вагнер", лично вербует осужденных в России за тяжкие преступления на войну в Украине.

Соответствующее видео было сегодня обнародовано, передает Цензор.НЕТ.

"Путин восстановил сталинские штрафбаты! Каждый украинец, каждый воин, каждый человек в мире должен увидеть это видео. Здесь друг Путина всемогущий и ранее судимый Евгений Пригожин вербует заключенных за тяжкие преступления на войну в Украине. Убийцам и насильникам россиян Пригожин обещает амнистию, если они заключат 6-месячный контракт и поедут убивать украинцев. Сравните это с видео, где украинские солдаты поют гимн Украины хор. и добровольно идут на фронт с этими наемниками. Бессильный найти солдат для захвата Украины, Путин идет по пути Сталина, и вербует зэков в штрафбаты, где бежать нельзя, где если не убьют украинцы, так убьют свои, то есть Пригожин признает, что там заградотряды расстреляют на месте. Это видео нужно смотреть, чтобы увидеть настоящее лицо России, настоящие цели русского мира - это преступления и беззакония любой ценой. Вот кому они стремятся отдать Украину. Это видео должно обойти весь мир, чтобы увидеть настоящую Россию, чтобы увидеть против какого врага украинцы защищают свою землю. Россией правит банда преступников, и русская армия стала армией преступников, прощающих любые грехи. Невероятно это видеть, но это не кино. Солдат в России остро не хватает - поток трупов и разгромы российских войск в Украине агитируют против войны очень эффективно, поэтому только на зэков у Путина и остается надежда", - прокомментировал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.

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