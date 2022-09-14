Россия рекламирует набор зеков, совершивших тяжкие преступления, на войну в Украине: "Каждый имеет второй шанс!" ВИДЕО
Ближайший друг Путина, ранее судимый Евгений Пригожин, владелец частной военной компании "Вагнер", лично вербует осужденных в России за тяжкие преступления на войну в Украине.
Соответствующее видео было сегодня обнародовано, передает Цензор.НЕТ.
"Путин восстановил сталинские штрафбаты! Каждый украинец, каждый воин, каждый человек в мире должен увидеть это видео. Здесь друг Путина всемогущий и ранее судимый Евгений Пригожин вербует заключенных за тяжкие преступления на войну в Украине. Убийцам и насильникам россиян Пригожин обещает амнистию, если они заключат 6-месячный контракт и поедут убивать украинцев. Сравните это с видео, где украинские солдаты поют гимн Украины хор. и добровольно идут на фронт с этими наемниками. Бессильный найти солдат для захвата Украины, Путин идет по пути Сталина, и вербует зэков в штрафбаты, где бежать нельзя, где если не убьют украинцы, так убьют свои, то есть Пригожин признает, что там заградотряды расстреляют на месте. Это видео нужно смотреть, чтобы увидеть настоящее лицо России, настоящие цели русского мира - это преступления и беззакония любой ценой. Вот кому они стремятся отдать Украину. Это видео должно обойти весь мир, чтобы увидеть настоящую Россию, чтобы увидеть против какого врага украинцы защищают свою землю. Россией правит банда преступников, и русская армия стала армией преступников, прощающих любые грехи. Невероятно это видеть, но это не кино. Солдат в России остро не хватает - поток трупов и разгромы российских войск в Украине агитируют против войны очень эффективно, поэтому только на зэков у Путина и остается надежда", - прокомментировал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.
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тем более марадерить уже не получиться, а завоняться в рефрижераторе в белгороде - реально
цих в мясорубку будуть кидати не вагаючись - "падьож скота" буде зашкалювати
а отцам-командірам цього уркаганського воїнства я не завідую
"друга армія світу" не перестає дивувати
Ходіть служити ви мені!
Довго служить не будете -
У чорноземи ляжете..." (с)
кількість техніки, у т.ч. автомобілів в кизил-орді в рази перевищувала вермахт
(за поняттями шановний зек ніколи в армію не піде)
Он пойдет вслед за тобой..."
ракети теж з обідраними сідушками на обслуговуванні чмонь ?
Распространите.
впрочем, как вояки они дерьмо. ни подготовки, ни мотивации. грабить, насиловать, жрать водку.
кидают на мясо.
это кацапам не поможет.
Украина 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 выстоит и победит 👍👍👍
московия проиграет и развалится.
это их конец 👎👎👎
В середині 80-х довелось частину армійської служби провести в м. Кунгур на Уралі. Так от там так казали про своє місто: "В нашем городє трєть населенія охраняєт зеков, трєть сідіт в тюрьмє и трєть готовітся сєсть".
До речі, по версії кацапів саме ракетою, що була озброєнні в нашій бригаді був збитий МН17. Але на той час бригада давно вже була розформована а озброєння передане Грузії.
А в Кунгурі побачив дерев'яні тротуари і повна відсутність асфальту, лиш розбита бруківка, мабутьще царська. На с місто мало випускали, тож я не все бачив, може десь асфальт і є.
А ще черги за дешевим одеколоном з 14-ї години, бо горілки там не було, а тоді алкоголь продавали з 14:00.
А "казармою" слугувала бувша монастирська конюшня. Коли "німці" в серпні чи вересні виїхали, нас переселили в ту конюшню. Не забуду, як там було холодно восени - максимум +12, а в умивальнику на підлозі лід, воду не закривали, щоб не замерзала і повно щурів під підлогою в "спальному приміщенні". Вночі ті щурі вилазили і спали на солдатах - грілися.
Я служив в автомобільному взводі на ГАЗ66.
А в 1994 я вперше на два тижні поїхав за кордон до Західної Німеччини. Коли побачив військову колону Бундесверу, то в мене виникло питання, на яке я досі не маю відповіді: "з ким срср збирався воювати?".
В другій половині 90-х був на Ставропіллі, то там все набагато цивілізованіше. От тільки готель на той час у нас можна було кращий знайти.
А на початку 2000-х поїхали з колегами у відрядження в Краснодар. В аеропорту взяли таксі, їдемо, балакаємо між собою. Тут раптом таксист: "Хлопці, ви звідки?"Ми всі охрініли. "З Київщини" - кажемо. "Свої. Я от на минулому тижні возив москаля на вокзал, то здер з нього 450 рублів, хоча за ту поїздку і 200 вистачило б. А він дає мені 500 і так зі злом, тіпа, здачі нє надо. Ну нє нато, так і нє надо. Забрав я в нього тих 500 рублів. А шо ж, я коли в москву їздив, то вони мене як липку обібрали". От так і сказав - "москаля".
Хлопець виявився місцевим і говорив українською. Мені тоді здалося, що навіть краще, ніж ми під Києвом говоримо.
Чел припёрся на РЕЖИМНЫЙ ОБЪЕКТ, и от имени ГОСУДАРСТВА осуществляет набор в НАЕМНИКИ, которые, в свою очередь, запрещены Конституцией РФ.....
Ни решения суда, ни решений по амнистии...Просто чел с улицы зашёл в турму и набирает кто ему нужен🤣😂🤣😂
Багато російських ментів уже здохли в Україні. Тому, щоб легше було боротися зі злочинністю в РФ - влада намагатиметься якнайбільше знищити злочинців - коротше скидають потенційно небажаний баласт.
Найближчим часом у рашки розпочнеться кримінальна війна
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Он же последний.
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А этот Пригожин ещё и сказочник😁😁😁Типо ЗСУшники бросили свое стрелковое оружие и давай на ножах драться?...
Хотя возможно это такой психологический ход... ЗЕКА не умеют обращаться с автоматами, большинство даже не служили в Армии.... Но зато умеют обращаться с НОЖАМИ, ЗАТОЧКАМИ, ТЕСАКАМИ и другими колюще-режущими предметами....
Це як гвалтівнику сказать , "40 зеків пригнулив окопи,а там одні баби без зброї і без ліфчиків. "
То ти сам - ідіот
Якщо дехто з них і візьме у руки зброю ... , то їхні інтереси і плани - далекі від очікувань Путіна & Ко
Я написав про потенційний мобілізаційний потенціал, а не про ефективність його використання чи мотивацію ув'язнених, цього не знаю. Якщо ти цього не вловив, то я тобі не лікар)
Російська правозахисниця Ольга Романова стверджує, що у приватну військову компанію Вагнера завербували уже до 3000 в'язнів. Про це вона розповіла в інтерв'ю https://www.dw.com/ru/romanova-o-vouusih-v-ukraine-zaklucennyh-ih-brosaut-v-boj-pervymi/a-62793841 DW .
"За інформацією від тих, хто зараз сидить, я знаю достеменно, що "вагнерівці" побували щонайменше у 15 зонах. Це те, що підтверджено прямо із прізвищами. Вони вербують 20%. Я знаю чисельний склад кожної зони. Загалом 3000 завербованих", - сказала вона.
За її словами, російські в'язні охоче погоджуються воювати проти України . "Аргумент у всіх один - краще війна, ніж тюрма", - пояснила вона
"Зараз вони встигли опрацювати лише європейську частину Росії, але всю. Тобто починаючи з воркутинських і сиктивкарських зон, потім Комі, Архангельськ і закінчуючи Адигеєю і Дагестаном. У нас були відомості, що прийшли до Пермі та Новосибірська, але це поки не підтвердилося", - сказала Романова.
Загалом у Росії сидить 600 000 людей, тому армія "зеків" з легкістю може сягнути 50 000 - 60 000 осіб, прогнозує правозахисниця.
Романова заявила, що ПВК Вагнера не цінує життя цих людей. Їх кидають у бій першими, а слідом ідуть загороджувальні загони з числа "вагнерівців". За дезертирство в'язням загрожує розстріл на місці.
Контрактів із завербованими в'язнями не підписують. Замість цього вони пишуть клопотання на переведення до місць позбавлення волі у прикордонній з Україною Ростовській області, а потім - прохання про помилування на ім'я Володимира Путіна.
10 липня Головне управління розвідки https://news.liga.net/ua/politics/news/rossiya-verbuet-zaklyuchennyh-na-voynu-v-ukraine-v-planah-10-000-chelovek-razvedka заявило , що російська армія почала набирати найманців на війну в Україні з ув'язнених. Стверджується, що у планах рекрутерів - знайти 10 000 добровольців.
https://news.liga.net/ua/politics/news/v-chvk-vagnera-zaverbovali-uje-3000-zaklyuchennyh-rossiyskaya-pravozaschitnitsa
Они всегда хотят войны,
России верные сыны.
И воевать, и убивать
Им хочется опять, опять...
И мы, друзья,
Понять должны,
Все вместе мы
Понять должны:
Они всегда хотят,
Они всегда хотят,
Они всегда хотят
ВОЙНЫ!
Да! Это будет время гроз!
Да! Это будет море слёз!
И нам придётся
Грудью встать,
Чтобы убийц
За горло взять.
Пускай мерзавцы отойдут.
Пусть, наконец, они поймут,
Им всем давно пора понять:
ЧТО УКРАИНУ НЕ СЛОМАТЬ
Они о братстве нам твердят,
но Каин Авелю - не брат.
Пусть Путин воет на луну,
Зовя на помощь сатану.
Пускай Шойгу бежит в тайгу
С Песковым вместе гнать пургу.
И все они должны понять,
Им всем давно пора понять:
ЧТО УКРАИНУ НЕ СЛОМАТЬ!
У них все ставки на кону,
Но им не покорить страну,
В которой издавна живёт
И мирно трудится народ.
Пускай мерзавцы отойдут.
Пусть, наконец, они поймут,
Им всем давно пора понять:
ЧТО УКРАИНУ НЕ СЛОМАТЬ
Григорий Яблонский (Сент-Луис), родившийся в Киеве