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Украинские ССО показали, как за несколько секунд уничтожили пулеметный расчет российских оккупантов. ВИДЕО

Силы специальных операций опубликовали видео уничтожения пулеметного расчета врага из противотанковой установки.

Соответствующее видео размещено в телеграм-канале ССО, передает Цензор.НЕТ.

"Не вернется домой российский пулеметный расчет, который слишком донимал бойцов Сил обороны на одном из направлений.

Операторы ССО Украины из противотанковой установки уничтожили вражеских бойцов. Для этого понадобилось несколько секунд и один точный выстрел, сделанный специалистом. Весь процесс утилизации противника попал на камеру дрона-разведчика воинов ССО", - говорится в описании к видео.

Смотрите также: "Орлан", "Акация" и танк: ССО захватили российскую военную технику на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) уничтожение (6916) ССО (526)


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Топ комментарии
+34
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14.09.2022 21:18
+32
Слава ЗСУ!

Слава Україні!

Слава нації!

Смерть ворогам!
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14.09.2022 21:18
+23
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14.09.2022 21:52
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Слава ЗСУ!

Слава Україні!

Слава нації!

Смерть ворогам!
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14.09.2022 21:18 Ответить
Слава Україні, Слава нації , смерть вонючей Орко-**********
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14.09.2022 22:10 Ответить
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14.09.2022 21:18 Ответить
Гарна робота-виконавцям респект...
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14.09.2022 21:23 Ответить
Що за музика на фоні?
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14.09.2022 21:23 Ответить
Дивлячись у кого... у кулеметного розрахунку - Кабзон.
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14.09.2022 21:35 Ответить
Отличная музыка! Супер! Кто знает, кто исполнитель? И название..
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14.09.2022 21:38 Ответить
запускаеш музыку, запускаеш гуглевский ***** Search и черз секунд 5 от выдаёт
https://www.youtube.com/watch?v=jizBjDVoSP0
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14.09.2022 22:13 Ответить
О! Cейчас попробуем, Thanks! )
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14.09.2022 22:15 Ответить
на смартфон удобно ***** Search поставить. ищет быстро, выдаёт кучу ссылок и всегда под рукой. универсальная метода ))
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14.09.2022 22:18 Ответить
А в кривого танця - DJ Zavala
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14.09.2022 21:44 Ответить
Есть! https://www.youtube.com/watch?v=-sr8VjBQ4xk/ youtube.com/watch?v=-sr8VjBQ4xk/
Thanks! )
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14.09.2022 21:56 Ответить
Відчуй силу нескореного Маріуполя! Зараз жителі окупованого Маріуполя прямо у центрі міста співають Гімн України. Вони чекають на ЗСУ. Віримо, що скоро над містом знову замайорить синьо-жовтий прапор!https://t.me/mariupolrada/11034
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14.09.2022 21:24 Ответить
Бува шкодую, що в оп, немає крупноколіберного кулемета...
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14.09.2022 21:31 Ответить
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14.09.2022 21:52 Ответить
Не чипляйтеся до призначених героїв
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14.09.2022 22:59 Ответить
передасти хренові... два.
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14.09.2022 23:32 Ответить
Ай молодці!
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14.09.2022 21:33 Ответить
После перегруппировки в Харьковской области определились 3 основных спонсора по лендлизу для бывших киевских партнеров- Кантемировская дивизия внесла посильный вклад в унификацию танкового парка и подарила Т-80 различных модификаций на полторы роты + почти дивизион Мсты-С (11 обычных и 1 образца 2012 года, например у ВСУ было 2 дивизиона Мста-С на 24 февраля) + БМПхи, таманские мотострелки задарили компактно 5 БМП-2, 2х 149 КШМки, одна КШМка на мотолыге и два танка. 26 полк из Мулино задарил 6хТ-72Б3М. Итоги пока подводятся.
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14.09.2022 21:38 Ответить
і набоїв і снарядів...ой лишенько...
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14.09.2022 21:41 Ответить
Харьков-Изюмская наступательная операция была примером реализации доктрины молниеносной войны в ее классическом трактовании - центральной движущей силой процесса стали не железо и объемы огневой мощи, а люди; их инициатива, интеллект, выучка, агрессивность и мотивация - словом, все те добродетели, которые в свое время воспитывали ведущие военные школы.
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14.09.2022 21:50 Ответить
Та ніби справних танків 20 шт і по совкових штатахь це дві танкові роти. Пам"ятаю в неділю бачив фото як наші переганяли мінімум 5 танків на трасі Ізюм- Харків.Мабуть гнали в Харків на тех обслугу подалі в лінії фронту. Аби тепер боєкомплект був.
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14.09.2022 22:03 Ответить
Зв Стугни чи що?
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14.09.2022 21:38 Ответить
Просто до пекла!
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14.09.2022 21:39 Ответить
очевидное и вполне вероятное)))
////
Російські канали повідомляли, що 14.09 о 17:05 надійшла інформація про падіння невідомого літального апарату в районі села Кендже-Кулак Туркменського округу Ставропольського краю, росії. За даними ЗМІ, 5 осіб, у тому числі одну дитину, поранено. Деякі канали (здебільшого російські) робили припущення, що впав радянський БПЛА Ту-141, намагаючись як завжди звинувачувати Україну.

OSINT-дослідники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm уважно розглянули уламки на опублікованих фото і з високим ступенем вірогідності ідентифікували, що "невідомий літальний апарат", який впав на Кендже-Кулак - це російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії П-800 «Оникс».
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14.09.2022 21:43 Ответить
це російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії П-800 «Оникс».
Ви забули доповнити- "високоточна".
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14.09.2022 22:59 Ответить
дууууже високоточна ))))
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14.09.2022 23:02 Ответить
Красєво.
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14.09.2022 21:50 Ответить
Дуже файно.
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14.09.2022 21:51 Ответить
земля бетоном,пида...гниды...
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14.09.2022 21:56 Ответить
Дрони - очі з позиції Бога.
Допомагаймо ЗСУ!
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14.09.2022 22:02 Ответить
Гляньте яка реакція грузинів на контрнаступ ЗСУ. Від 13:41 до 13:52
https://www.youtube.com/watch?v=GfmMvMx4r2I
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14.09.2022 23:38 Ответить
 
 