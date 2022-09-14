Украинские ССО показали, как за несколько секунд уничтожили пулеметный расчет российских оккупантов. ВИДЕО
Силы специальных операций опубликовали видео уничтожения пулеметного расчета врага из противотанковой установки.
Соответствующее видео размещено в телеграм-канале ССО, передает Цензор.НЕТ.
"Не вернется домой российский пулеметный расчет, который слишком донимал бойцов Сил обороны на одном из направлений.
Операторы ССО Украины из противотанковой установки уничтожили вражеских бойцов. Для этого понадобилось несколько секунд и один точный выстрел, сделанный специалистом. Весь процесс утилизации противника попал на камеру дрона-разведчика воинов ССО", - говорится в описании к видео.
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Російські канали повідомляли, що 14.09 о 17:05 надійшла інформація про падіння невідомого літального апарату в районі села Кендже-Кулак Туркменського округу Ставропольського краю, росії. За даними ЗМІ, 5 осіб, у тому числі одну дитину, поранено. Деякі канали (здебільшого російські) робили припущення, що впав радянський БПЛА Ту-141, намагаючись як завжди звинувачувати Україну.
OSINT-дослідники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm уважно розглянули уламки на опублікованих фото і з високим ступенем вірогідності ідентифікували, що "невідомий літальний апарат", який впав на Кендже-Кулак - це російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії П-800 «Оникс».
Ви забули доповнити- "високоточна".
пида...гниды...
Допомагаймо ЗСУ!
https://www.youtube.com/watch?v=GfmMvMx4r2I