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Новости Видео Война
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Удар по Кривому Рогу не спасет морально-психологическое состояние российских солдат, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 203-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Вернулся из Харьковщины – из нашей Харьковщины, из освобожденных районов. На сегодняшний день почти вся область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов – украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным. Только за первые сутки активных действий наши войска продвинулись вперед на 19 км. Через пять дней с боями прошли 110 километров. В общей сложности деоккупировано почти 400 населенных пунктов. 150 тысяч оставшихся на этой территории украинцев теперь снова чувствуют, что такая обычная безопасная, нормальная жизнь…

Спасибо генерал-полковнику Александру Сырскому и офицерам его штаба – всем, кто спланировал и успешно провел военную операцию по освобождению Харьковщины. Украинский флаг вернется во все части нашего государства. Так же, как в Харьковской области, украинских воинов будут встречать и на Донбассе, и на юге, и в Крыму. Это будет обязательно", – сказал Зеленский.

Читайте: Автомобиль Зеленского попал в ДТП в Киеве, - Никифоров

Президент также прокомментировал удары противника по объектам критической инфраструктуры.

"Историю пишут люди, нелюди – никогда. События показывают, что единственный выход для российских солдат – это сдаться в плен украинским силам. Только это гарантирует им сохранение жизни и отношение в соответствии со всеми конвенциями.

Удары по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей – это ещё одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю.

Спасибо всем нашим воинам! Спасибо каждому и каждому, кто участвует в спасательных операциях после российских ударов. Ответим террористам на каждую их подлость, на каждую ракету, на каждый снаряд. Мы можем. Слава Украине!", - подчеркнул глава государства.

Также читайте: Зеленский наградил Терехова и Синегубова

Зеленский Владимир (20348) Кривой Рог (1403)


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Топ комментарии
+13
А ДРГ зеленых орденоносцев-мародеров в Запорожье так и продолжает выполнять задания русского фюрера и русского Дерьмака.
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15.09.2022 03:09
+10
це що! Он Верка Сердючка навіть орденононсцем став ,бо дулю показав кацяпам в інстаграмі , а ті хто кров проливали ,мабуть,повинні відчувати себе нагороджені вже тім ,що Зе з ними сфоткався.
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15.09.2022 03:30
+8
Ти, Зеленський, давай бий по Курську! Замість того, щоб *******!
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15.09.2022 02:23
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Ти, Зеленський, давай бий по Курську! Замість того, щоб *******!
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15.09.2022 02:23 Ответить
хто на шо вчився,Зеленськи робить те що вміє
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15.09.2022 03:33 Ответить
лучше бы зеленский делал то на что учился у себя в туалете, а не на посту президента
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15.09.2022 05:54 Ответить
Він тільки те і робить.
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15.09.2022 07:01 Ответить
А ДРГ зеленых орденоносцев-мародеров в Запорожье так и продолжает выполнять задания русского фюрера и русского Дерьмака.
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15.09.2022 03:09 Ответить
Презтденте Зеленський , потрібно дякувати не тільки Генералів і офіцерів , а простих бійців , які кров проливали за це звільнення 😠
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15.09.2022 03:25 Ответить
це що! Он Верка Сердючка навіть орденононсцем став ,бо дулю показав кацяпам в інстаграмі , а ті хто кров проливали ,мабуть,повинні відчувати себе нагороджені вже тім ,що Зе з ними сфоткався.
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15.09.2022 03:30 Ответить
Русня визжит что воюет не против украинской армии, а против наемников США и НАТО и вот такой ответ который просто взорвал ватников.
Соотношение по потерям за 7 месяцев СВО - 5 наемников против 55 000 русских солдат, о технике я молчу... Вы уверены что победите НАТО?
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15.09.2022 03:47 Ответить
Художники могут внести свой вклад в борьбу с агрессором - выпустить книгу карикатур как орки гибнут в Украине - что-то типа Бидструпа
Книгаразойдётся по миру и это будет история
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15.09.2022 05:12 Ответить
Це як в очі ********* пачсматрєть -говорити йому про його солдатів ...у нього є бомби і тут все сказано
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15.09.2022 04:08 Ответить
і фізіологічний також
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15.09.2022 04:12 Ответить
Я, канешно, извиняюсь, но при чём тут удар кацапскими ракетами по Кривому Рогу до морально-психичного стану русни? Я кроме заголовка ничё не читала, потому и интиресуюсь. Лохбонэвтик наших воинов поблагодарил хоть за Харьковщину, чи токо спромогся высший состав поблагодарить?
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15.09.2022 04:12 Ответить
Благодарить воинов! А это рейтинга добавляет? Нет. А если народу влить в уши на фоне победы украинских воинов. Это рейтинга добавит? Да.

Делайте выводы.
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15.09.2022 05:13 Ответить
Историю пишут победители, и не стоит обманывать народ. Вон взять теперешнюю власть, что они творят? И что бубочка думает что его осудят? Нет, он об этом не думает, он знает, что только победа на очередных выборах его спасет и история будет та, что он напишет.
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15.09.2022 05:09 Ответить
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15.09.2022 05:27 Ответить
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15.09.2022 06:11 Ответить
Кажуть що ця країна була Туреччина, но кацапи перебили скидкою на газ та нафту, і ті відморозилися, це версія спецоперація про зменьшення довіри до Туреччини пройшла успішно
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15.09.2022 15:51 Ответить
"...Россия специально превращает регионы в голую степь, чтобы впоследствии заселить их с чистого листа россиянами, которые никак не связана https://www.dialog.ua/war/257084_1660410495 с Украиной, ее языком и культурой ..."
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15.09.2022 06:13 Ответить
Зеля б краще подумав як його заборона перетину кордона чоловіками рятує морально-психологічний стан ЗСУ.
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15.09.2022 06:55 Ответить
Зеля ніколи не зрозуміє, що таке патріотизм.
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15.09.2022 06:57 Ответить
А хто врятує морально-психологічний стан мешканців підтоплених районів,які залишаться сам на сам з водою у дворах і підтопленими будинками?Головне-це піар і неповага до народу.
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15.09.2022 07:15 Ответить
Навіть на параші визнають, що у Зеленського, у порівнянні з бункерним дідом, "залізні яйця". У цьому впевнені і українці. Навіть ті, які за рошенку мусять його хейтити. В інтернеті хейтять а насправді тихенько пишаються. Зеленський таки достойний президент великої держави! Амінь.
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15.09.2022 07:52 Ответить
😭😭😭
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15.09.2022 07:59 Ответить
Та да, без нього і сонце не сходе на Сході, і не світить на землю, без нього і дощ
на землю не сміє крапати і навіть вітерець без згоди зеленського не сміє дути на
землю. Почекай трохи, на твій e mail повинна прийти медалька від Зе влади.
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15.09.2022 12:32 Ответить
дебил
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16.09.2022 23:13 Ответить
Срать ему на своих солдат, он раздалбывает нам инфраструктуру, чтобы различные евнухи прибежали к нему с просьбами договориться. Договорённость по морскому коридору из Одессы очень сильно сыграла ему на руку, теперь придурки будут думать "раз там смогли договориться - сможем и здесь".

Сейчас бы Боррелю, фон дер Ляен, официальным лицам нынешней власти в США и Великобритании, не просто выступать с осуждением, а выйти и заявить - раз лилипутин решил воевать с гражданскими, мы решили передать Украине натовские танки, истребители и ракеты на 300 км.

Нашим западным партнёрам пора прозреть и увидеть закономерность - "эскалацию" вызывает любой успех ВСУ на поле боя и если они всё ещё хотят, чтобы Украина победила, нужно помогать нам без оглядки на эмоции старого плешивого чмошника.
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15.09.2022 08:38 Ответить
ФДЛ - голова прайду. Борель вик.
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15.09.2022 09:03 Ответить
Ніщо не врятує морально-розумовий стан ерзац-президента.
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15.09.2022 10:03 Ответить
Зеленский панически боится популярности Залужного, именно поэтому в своем обращении он не упомянул Валерия Федоровича.
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15.09.2022 10:28 Ответить
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15.09.2022 12:35 Ответить

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15.09.2022 12:36 Ответить
Ніззятамжебратья...
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15.09.2022 13:26 Ответить
Президент, чего Нептуни и Гром не делаешь????
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15.09.2022 15:44 Ответить
 
 