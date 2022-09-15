Памяти Ольги Симоновой, которая отреклась от российского гражданства и погибла, защищая Украину. ВИДЕО

Россиянка Ольга Симонова, отрекшаяся от гражданства РФ и погибшая как герой во время наступления, освобождая украинскую землю в Херсонской области, воевала в 24-й механизированной бригаде ВСУ имени Короля Данила.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, в 2014 году она из-за несогласия с оккупационной политикой России, в частности из-за аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии на Донбассе, переехала в Украину и вступила в добровольческое подразделение парамедиков. В 2016, еще будучи гражданкой РФ, подписала трехлетний контракт с ВСУ как иностранка. Впоследствии дослужилась до звания сержанта и была командиром боевой машины пехоты.

В 2017-м она стала первым контрактником ВСУ – иностранцем, получившим паспорт гражданина Украины во время службы в Вооруженных силах.

Готовя в 2020 году сюжет ко дню сержанта, телеканал UA: Перший записал интервью с Симоновой, в котором она рассказала о своем боевом пути и отношении к ней в рядах украинского войска.

"Никакого пристрастного отношения ко мне никогда не было. Я не понимаю тех, кто говорит о дискриминации. Я не понимаю тех, кого якобы ущемляют или не пускают. Я с этим не сталкивалась", - рассказывала тогда Ольга.

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Интервью с Ольгой Симоновой, которое она дала Цензор.НЕТ в 2018 году, читайте по ссылке.