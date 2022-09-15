РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5267 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 566 21

Памяти Ольги Симоновой, которая отреклась от российского гражданства и погибла, защищая Украину. ВИДЕО

Россиянка Ольга Симонова, отрекшаяся от гражданства РФ и погибшая как герой во время наступления, освобождая украинскую землю в Херсонской области, воевала в 24-й механизированной бригаде ВСУ имени Короля Данила.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, в 2014 году она из-за несогласия с оккупационной политикой России, в частности из-за аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии на Донбассе, переехала в Украину и вступила в добровольческое подразделение парамедиков. В 2016, еще будучи гражданкой РФ, подписала трехлетний контракт с ВСУ как иностранка. Впоследствии дослужилась до звания сержанта и была командиром боевой машины пехоты.

В 2017-м она стала первым контрактником ВСУ – иностранцем, получившим паспорт гражданина Украины во время службы в Вооруженных силах.

Готовя в 2020 году сюжет ко дню сержанта, телеканал UA: Перший записал интервью с Симоновой, в котором она рассказала о своем боевом пути и отношении к ней в рядах украинского войска.

"Никакого пристрастного отношения ко мне никогда не было. Я не понимаю тех, кто говорит о дискриминации. Я не понимаю тех, кого якобы ущемляют или не пускают. Я с этим не сталкивалась", - рассказывала тогда Ольга.

Читайте: В Донецкой области погибла боец 24 ОМБр Ольга Симонова (Симба), которая отказалась от гражданства РФ и воевала за Украину

Интервью с Ольгой Симоновой, которое она дала Цензор.НЕТ в 2018 году, читайте по ссылке.

потери (4382) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251) Симонова Ольга (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+39
Вічна пам'ять !!!! Вона загинула Українкою не попаспорту а по а по духу.
показать весь комментарий
15.09.2022 09:47
+33
Вічна пам'ять 🇺🇦
показать весь комментарий
15.09.2022 09:46
+26
Ольга - людина, яка життя віддала за Правду!
Вічна пам"ять!
показать весь комментарий
15.09.2022 09:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна пам'ять 🇺🇦
показать весь комментарий
15.09.2022 09:46 Ответить
Слава Героям! Царствие ей небесное!
показать весь комментарий
15.09.2022 09:46 Ответить
Вічна пам'ять !!!! Вона загинула Українкою не попаспорту а по а по духу.
показать весь комментарий
15.09.2022 09:47 Ответить
Ольга - людина, яка життя віддала за Правду!
Вічна пам"ять!
показать весь комментарий
15.09.2022 09:49 Ответить
Вічна пам'ять
показать весь комментарий
15.09.2022 09:50 Ответить
А тих, кто втік, потрібно повернути і в розвідку окопів орків першими пускати, та на розмінування
показать весь комментарий
15.09.2022 09:50 Ответить
Слава Героям...💙💛💪 Вічная Пам'ять Вільній Жіночці...👍👍👍Рабів до Раю не пускають...
показать весь комментарий
15.09.2022 09:53 Ответить
Герої не вмирають.....
показать весь комментарий
15.09.2022 09:55 Ответить
Вечная Светлая Память 🙏❤️💙💛!Царство Небесное🙏
показать весь комментарий
15.09.2022 09:57 Ответить
Тендітна жаночка приїхала з росії захищати українських жінок і дітей, а жирні кабани із "95 кварталу", які постійно гадили на Україну, втекли в затишну Польщу. Вічна пам'ять загиблій за Україну! Царство Небесне Олі!
показать весь комментарий
15.09.2022 09:58 Ответить
не розхитуйте човна а то вже кортеж найвеличнишого попав в ДТП
показать весь комментарий
15.09.2022 10:48 Ответить
[*] R.I.P.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:13 Ответить
Хтось з батьків , мама або тато були українцями, інакше не уявляю як народитись у тому болоті можна було бути такою людиною.
Вічна память ! Герой!
показать весь комментарий
15.09.2022 10:19 Ответить
Коли в тебе Українська душа - не має значення де ти народився!
Царства тобі Небесного...
показать весь комментарий
15.09.2022 10:20 Ответить
Frieden in Ruhe...
показать весь комментарий
15.09.2022 10:26 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
15.09.2022 10:26 Ответить
ВЕЧНАЯ Память ГЕРОЮ! СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
15.09.2022 10:30 Ответить
Царствия небесного. Жаль наших героев.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:50 Ответить
Герої не вмирають!
показать весь комментарий
15.09.2022 10:54 Ответить
R.I.P…. Зіроньки наша, ти назавжди залишишся в серці…😢😢😢😢😢 нехай душа твоя покоїться з Миром!!
показать весь комментарий
15.09.2022 13:34 Ответить
 
 