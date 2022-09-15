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Новости Видео Война
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Украинские воины провели учения и отработали защиту Киева на случай атаки врага в северной операционной зоне. ВИДЕО

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев посетил подразделение, защищающее Киевское направление в Северной операционной зоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, там военные не только выполняют задачи по назначению, но и упорно тренируются, отрабатывая различные варианты развития событий.

По словам командующего, командир роты согласно своему плану поднимает по сигналу тревоги подразделение и определяет им боевые задания с выходом на боевые рубежи. Личный состав готовится к бою и производит поражение противника.

"План тренировки известен только командиру роты, который принимает меры, чтобы бойцы не привыкали к одним и тем же действиям. Вводится следующая тактическая обстановка, меняются задачи, мероприятия... Этот процесс длится ежедневно и каждую ночь тем способом, который необходим командиру роты для выполнения задач по повышению оборонных способностей подчиненного личного состава", - рассказывает о ходе тренировок Наев.

Командир роты, хоть и молодой, но с боевым опытом. В 2020 году, окончив Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, попал в 72 отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, участвовал в боевых действиях Донецкой области. А с 24 февраля офицер со своим подразделением защищал Киев.

"Наше подразделение полностью готово к выполнению любых задач. Подавляющее большинство военнослужащих воевали еще до начала полномасштабного вторжения, а потом все активно участвовали в обороне Киевского направления. Подразделение слаженное, постоянно проводятся тренировки и совершенствование навыков личного состава. Морально-психологическое состояние у нас всегда высокое, мы понимаем, что сдавать столицу ни в коем случае нельзя", – говорит военный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подразделения северной оперативной зоны в Черниговской области отработали действия на случай возможного нового вторжения оккупантов. ВИДЕО

Наев Сергей (347)


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Захисники ! Бункер Зеленського це як дом Павлова в Сталінграді!
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15.09.2022 09:59 Ответить
Дякую, Захисникам нашої України!
Ви реальні герої сьогодення!!!
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15.09.2022 10:12 Ответить
Ці навчання потрібно було проводити рік тому і не було б трагедій у Бучі, Ірпені, а не готуватися до шашликів.
клоун презедент - горе країні.
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15.09.2022 10:12 Ответить
Постійні тренування з відпрацюванням
всіх можливих варіанти розвитку подій. Разом переможемо!
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15.09.2022 10:19 Ответить
Оборонительные сооружения построили? Надо укрепляться так же, как на востоке, строить укрепрайоны, чтобы орки уже не могли пройти, как по маслу Херсонской и Запорожской областям.
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15.09.2022 10:22 Ответить
Cвятые города Украины будут стоть всегда.Николаев-Янах Ала(Улу)=Горящий древний.Харьков-АхырАгаБэй=Конец Господина Бека(УшАга-сознание,духа господин.ему посвщен мугам в Одэрбэджане)там Благовещенски((БалаАгаБэУш-Дите Господин(а?)Бек Сознание,дух)) собор.Мариополь=ОмурБала(Жизни дите=Март-ОмурАта-Жизни Отец).Тоже Мелитополь.Херсон=Ахыр Шан-Конец Славного.Киев=Кифаят=Юху Бэй Ят-Сна Бек Спи.Карпаты=АхырБэАта-Конец Беку Отцу. И другие. Все пер с ИндоПэриджанского =Греко(Ахеруш)Римского(Анарск.)=ОдЭр(ТарТар,АзАта,АзЭр)БэйДжанского.ОНИ УСТОЯТ ПОЛЮБОМУ.Слава Древнему Миру!
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15.09.2022 10:32 Ответить
Результат обучения таков, что подразделение полностью готово к выполнению любых задач, слаженное, постоянно проводятся тренировки и совершенствуются навыки личного состава. Морально-психологическое состояние всегда высокое.
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15.09.2022 10:53 Ответить
Постійні тренування , навчання - запорука нашої перемоги. Разом до перемоги.
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15.09.2022 11:00 Ответить
 
 