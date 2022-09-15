Последствия удара рашистов по Бахмуту: разрушен подъезд многоэтажки, спасатели ищут людей под завалами. ВИДЕО
В ночь на 15 сентября российские окпационные войска нанесли удар по городу Бахмут Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео последствий удара рашистов по многоэтажке опубликовали в Нацполиции.
"Вражеская ракета уничтожила подъезд многоэтажки. По предварительной информации, под завалами могут быть люди. Спасательно-поисковая операция продолжается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки под огнем оккупантов оказались 13 населенных пунктов. Ракетные и артиллерийские удары повлекли за собой массовые разрушения и жертвы среди мирного населения. Рашисты обстреляли города Авдеевка, Бахмут, Торецк, Николаевка, Мирноград, Красногоровка, Часов Яр, пгт Северное, села Карловка, Тоненькое, Курдюмовка, Сокол, Новобахмутовка.
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