Украинский воин бросил гранату оккупанту под ноги и уничтожил его. ВИДЕО боя
В сети опубликована видеозапись фрагмента боя, на котором украинский боец метко бросает гранату и уничтожает оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с помощью беспилотника.
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+51 Сергей Сергей #530107
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+36 Сергей Кушнир #474364
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- Ги ...
- Та не гикай, кажи спіймав, чи ні? ))
- Да!
- Лови!
А всім до хріна переживаючим за узкіх мальчіков в трусіках бажаю попасти до них на підвал!
А вот абосратся, скорее всего успел... )))
- гык !
- та ти не гикай, а лови !
А превратились в белых Жигулей…