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Новости Видео Война
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Украинский воин бросил гранату оккупанту под ноги и уничтожил его. ВИДЕО боя

В сети опубликована видеозапись фрагмента боя, на котором украинский боец метко бросает гранату и уничтожает оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с помощью беспилотника.

Читайте: Украинские воины отразили атаки врага вблизи 8 населенных пунктов. За сутки уничтожены 4 самолета врага, - Генштаб ВСУ

уничтожение (6916) боевые действия (4044)


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Топ комментарии
+51
Страйк!
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15.09.2022 11:26
+36
- Граната нужна?
- Да!
- Лови!
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15.09.2022 11:41
+27
Гарно!
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15.09.2022 11:31
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Страйк!
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15.09.2022 11:26 Ответить
Может он ему чисто по человечески хотел помочь быстрее передвигаться?
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15.09.2022 12:48 Ответить
- Москалику, лови сокиру ...
- Ги ...
- Та не гикай, кажи спіймав, чи ні? ))
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15.09.2022 14:56 Ответить
І впав, як підкошений. Гранатою, звичайно.
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15.09.2022 11:28 Ответить
- Граната нужна?
- Да!
- Лови!
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15.09.2022 11:41 Ответить
граната превращается, граната превращается ....... в белые "жигули"
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15.09.2022 11:50 Ответить
Та хто ж так ловить?!
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15.09.2022 12:58 Ответить
А где то в Омске, Томске, Иркутске... семья байца начинает подозревать, что белая "лада" уже не за Уральскими горами
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15.09.2022 11:49 Ответить
То не дим від розриву гранати.То з орка його темна душа вийшла і в пекло полетіла
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15.09.2022 12:23 Ответить
Гарно!
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15.09.2022 11:31 Ответить
Переграв -- приз - життя.
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15.09.2022 11:31 Ответить
Отрицательно встал на ноги.
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15.09.2022 11:32 Ответить
Рюский ванька занимался привычным делом-съ@бывался. Но граната оказалась быстрее
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15.09.2022 11:34 Ответить
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15.09.2022 22:47 Ответить
Окупант тягнув пораненого?
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15.09.2022 11:34 Ответить
Стиралку
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15.09.2022 11:36 Ответить
Схоже на те. Треба було не чіпати сердешного?
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15.09.2022 11:44 Ответить
нащ боец видно охотником был. У охотников не принято оставлять подранков в живых. Да и для плена уже подпорчен. Наши доктора будут с ним возиться, силы и медикаменты тратить, а оно возьмёт и сдохнет. А еще и родственники в усть-*********** не будут напрягаться для обмена, ведь рассчитывали на жигули, а получат самовар.
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15.09.2022 12:13 Ответить
Все так, але не забуваємо про саме відео. Наші бійці просто не могли бачити, що на склоні робить кацап - тягне когось, драпає або прикопує хабар. Граната кидалася навмання, а не "по раненому русскому мальчику"
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15.09.2022 12:24 Ответить
это да, у меня тоже плохое зрение, и я тоже с тридцати метров уже не могу разобрать - то ли мужик копает, то ли тянет сумку с АТБ. А когда еще и напарник со зрением минус шесть, то нередко случаются вот такие досадные инциденты. Видно на слух гранату кидал.
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15.09.2022 12:37 Ответить
А навіть якщо б і по "ранєному узкаму мальчіку", то шо з того? Загарбники мають здохнуть.
А всім до хріна переживаючим за узкіх мальчіков в трусіках бажаю попасти до них на підвал!
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15.09.2022 12:39 Ответить
Треба було здаватися із пораненим.
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15.09.2022 11:51 Ответить
А ще краще, взагалі не пертися в Україну.
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15.09.2022 11:53 Ответить
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15.09.2022 11:34 Ответить
Герою Слава 👍👏👏👏👏Не х#й шастать, рашистюги ‼️Горите в пекли вонючие оккупанты🇷🇺💩!
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15.09.2022 11:35 Ответить
Так от ви які, "камні з неба"....
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15.09.2022 11:35 Ответить
И главное, что бросил гранату душевно, по-домашнему....
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15.09.2022 11:39 Ответить
З любовью ... )))
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15.09.2022 11:44 Ответить
По-братскі, вєдь адін народ.
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15.09.2022 12:42 Ответить
Получи, фашист, гранату. Нехер было в Украину лезть, если жить хотелось. Оккупантам по заслугам.
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15.09.2022 11:41 Ответить
Я удовлетворен ! )
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15.09.2022 11:43 Ответить
Интересно, что ванька успел подумать в эти пару секунд.
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15.09.2022 11:44 Ответить
Он и до этого, не думал...
А вот абосратся, скорее всего успел... )))
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15.09.2022 11:45 Ответить
он успел подумать как его папка будет ездить на белых "жигулях"
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15.09.2022 11:52 Ответить
Мог оставить его, но предпочел смерть вместе с раненным, достойно уважения, подобные кадры есть и с украинцами, кода погибали, но товарища не бросали.
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15.09.2022 12:00 Ответить
Ти маєш багату уяву, якщо наділяєш цей генетичний зброд, властивостями homo sapiens.
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15.09.2022 12:20 Ответить
Там просто мабудь в кишені бабло лежало, от і тягнув.
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15.09.2022 12:41 Ответить
Кацап більше всього розраховував використати соплімєнніка як щит, патаму і нібросіл.
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15.09.2022 12:44 Ответить
так-так, а маглі би і жить, якби сюди не приперлися, херої х*рові
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15.09.2022 13:03 Ответить
А хто сказав шо то не мішок цибулі?
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15.09.2022 13:06 Ответить
Жаль, посрати не встиг.
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15.09.2022 12:22 Ответить
Кацапу круто поталанило, цього разу граната оказалась той сістєми 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
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15.09.2022 11:48 Ответить
Он паслізнулся!
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15.09.2022 11:50 Ответить
lashadinnaja galava zhe zhalovalsa chto ukrainci atnimajet ********** , nu tak hateli atdatj , no chota pashlo netak.....🤣
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15.09.2022 11:55 Ответить
Интересно, на что он надеялся поднимаясь вверх один по голому склону? Плохо видно, но похоже он пытался вытащить второго. Если так, то земля ему железобетоном, но нужно отдать должное.
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15.09.2022 11:56 Ответить
Что должно ему и отдали.
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15.09.2022 13:23 Ответить
кацапську погань потрібно завжди і скрізь знищувати
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15.09.2022 11:58 Ответить
Хороший кацап - дохлий кацап.
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15.09.2022 12:46 Ответить
Всі рашистські підори, котрі осквернили своїми брудними ногами святу українську землю повинні здохнути. Слава Україні🇺🇦
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15.09.2022 11:58 Ответить
Якби могла, сама б вбивала!
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15.09.2022 11:59 Ответить
Така ж фігня
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15.09.2022 14:25 Ответить
Окончательно перегруппировались...
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15.09.2022 12:04 Ответить
Бинго!!!!
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15.09.2022 12:12 Ответить
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15.09.2022 12:23 Ответить
хоть бы причесался
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15.09.2022 12:45 Ответить
Он в екстазє ат канцерта кабзона
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15.09.2022 12:47 Ответить
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15.09.2022 12:50 Ответить
****** Kill!!!
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15.09.2022 12:24 Ответить
Дуже файно.
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15.09.2022 12:26 Ответить
подскользнулся)))
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15.09.2022 12:49 Ответить
- лови гранату !
- гык !
- та ти не гикай, а лови !
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15.09.2022 12:50 Ответить
- Лови жигули, ****!
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15.09.2022 13:22 Ответить
ЗСУ забиває ціх шакалів, як скажених тварин. Слава Захисникам України!
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15.09.2022 15:33 Ответить
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15.09.2022 19:55 Ответить
Прелестная инсталляция ))))
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15.09.2022 22:33 Ответить
Тю, наш воин в качестве жеста доброй воли помог свинопсу спуститься вниз, делов то.
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15.09.2022 22:32 Ответить
Не в землю нашу полегли кацапы
А превратились в белых Жигулей…
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15.09.2022 23:54 Ответить
Или кацапская народная песня «Вот кто то с горочки спустился..»
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15.09.2022 23:56 Ответить
 
 