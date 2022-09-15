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Новости Видео Война
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Украинские воины в ангаре возле Купянска уничтожили 16 единиц вражеской техники. ВИДЕО

Читатели Цензор.НЕТ прислали видео результатов успешной боевой работы украинских защитников во время контрнаступления в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирована разбитая военная техника, которую российские оккупанты прятали в ангаре. Боец на записи насчитал 16 уничтоженных военных автомобилей. Местные жители рассказывают, что на место дислокации вражеской техники упала всего одна ракета.

Смотрите: Украинский воин бросил гранату оккупанту под ноги и уничтожил его. ВИДЕО боя

армия РФ (19210) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+34
а таке щастя можливе, щоб тут, на Цензорі не давали пряме посилання з телеграму, а робили "місцеву вставку"? У мене, наприклад, немає "телеграмів", як і "фасебуків" та "істограмів". Тобто я цього повідомлення не побачив.
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15.09.2022 12:27
+6
те саме !!!
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15.09.2022 12:33
+5
Дуже файно.
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15.09.2022 12:24
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Дуже файно.
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15.09.2022 12:24 Ответить
а таке щастя можливе, щоб тут, на Цензорі не давали пряме посилання з телеграму, а робили "місцеву вставку"? У мене, наприклад, немає "телеграмів", як і "фасебуків" та "істограмів". Тобто я цього повідомлення не побачив.
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15.09.2022 12:27 Ответить
те саме !!!
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15.09.2022 12:33 Ответить
особливо кацапський телеграм
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15.09.2022 12:39 Ответить
Відстаєш від життя, діду
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15.09.2022 14:00 Ответить
я до життя як раз і повертаюсь видаливши це усе сміття з свого життя. А за ейджизм можна і по писку отримати.
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15.09.2022 14:04 Ответить
Ну, про ейджизм знаєш. Значить, не безнадійно відстав)
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15.09.2022 14:08 Ответить
непогане полювання
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15.09.2022 12:29 Ответить
И всего одна ракета: КПД - 150%
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15.09.2022 12:35 Ответить
ККД.
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15.09.2022 12:37 Ответить
Де відео?
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15.09.2022 13:35 Ответить
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15.09.2022 17:05 Ответить
Кто придумал этот долбанный Телеграмм? Только не пишите, что Александр Белл!
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15.09.2022 17:06 Ответить
Ювелірна робота наших воїнів.
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15.09.2022 18:27 Ответить
 
 