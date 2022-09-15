Украинские воины в ангаре возле Купянска уничтожили 16 единиц вражеской техники. ВИДЕО
Читатели Цензор.НЕТ прислали видео результатов успешной боевой работы украинских защитников во время контрнаступления в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирована разбитая военная техника, которую российские оккупанты прятали в ангаре. Боец на записи насчитал 16 уничтоженных военных автомобилей. Местные жители рассказывают, что на место дислокации вражеской техники упала всего одна ракета.
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