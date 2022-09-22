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Азов с нами! Что стоит за возвращением Редиса, Калины, Пташки и других? | Без цензуры на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Украина вернула из российского плена 215 военных, из них 108 – это бойцы полка "Азов".

На каких условиях произошел обмен и что стоитй за возвращением знаковых командиров легендарного полка - Анализирует Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

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Напомним, украинские власти в ночь на 22 сентября сообщили о самом масштабном обмене пленными с начала полномасштабного вторжения России. Киеву удалось вернуть 215 военных.

Среди украинских воинов, которых удалось освободить из плена государства-агрессора, - Герои Украины Денис Прокопенко ("Редис") - командир Отдельного отряда специального назначения "Азов", Евгений Бова - командир Первого отдельного батальона морской пехоты, Лев Пашко - командир роты "Азова". Освобожден из плена также Сергей Волынский ("Волына"), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар, заместителя командира полка "Азов" по работе с личным составом, Денис Шлега, командир 12-й бригады оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого, Олег Хоменко, командир комендантской роты, непосредственно осуществлявшего командование обороной "Азовстали", Дмитрий Козацкий, старший солдат, фото и видео которого из "Азовстали" облетели весь мир.

Освобождены 124 офицера, 108 защитников "Азовстали", 5 командиров из "Азовстали", 10 иностранцев, в том числе те, кому оккупанты вынесли смертные приговоры.

Из 215 пленных, спасшихся из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на Виктора Медведчука. Пятеро командиров обменяли на 55 российских пленных.

Также читайте: Полный список освобожденных украинских пленных. ДОКУМЕНТ

В переговорах с пленными участвовали Турция и Саудовская Аравия.

обмен (1374) Азов (793) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Полк Азов знає кому дякувати.

‼️Частину бійців та командного складу полку «Азов» було обміняно в рамках сьогоднішнього обміну військовополоненими.

Дякуємо кожному захиснику України, котрий наразі виконує свої бойові задачі та докладає максимальних зусиль задля перемоги. Завдяки вам цей обмін мав змогу відбутися!

Ми будемо продовжувати боротьбу до повернення додому кожного нашого бійця!

Слава Україні!

‼️Under today's exchange of prisoners of war, part of the soldiers and the command staff of the Azov Regiment were exchanged.
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22.09.2022 16:20 Ответить
Аммиак?
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22.09.2022 16:30 Ответить
Героям Слава!
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22.09.2022 16:38 Ответить
А шо с химиком где он ?
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22.09.2022 18:13 Ответить
медведчук остався депутатом вру. похже чз деякий час з нього будуть ліпить героя депутата який заради полонених поїхав в рф.
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22.09.2022 18:27 Ответить
Почему именно сейчас кацапы согласились на такой непопулярный для себя обмен? есть инфа, что там не из за мертветчука или Эрдогана, а из- за того, что в ходе контрнаступления в Харьковской области было поймано несколько интересных высокопоставленных военных кацапских ребяток, которые не ожидали, что их поймают, и расслабили булки. Наши спецом про это не говорили, чтоб предложить на обмен. Также вопрос, насколько обработанными приедут наши герои спустя 3 месяца, неизвестно что там с ними ФСБшники в подвалах делали. Вспоминаем гадю савченко.
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22.09.2022 19:00 Ответить

просидят в Турции до конца войны, а не принесут пользу ВСУ.
Что за дговорняк?
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22.09.2022 19:38 Ответить
 
 