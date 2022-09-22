Азов с нами! Что стоит за возвращением Редиса, Калины, Пташки и других? | Без цензуры на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Украина вернула из российского плена 215 военных, из них 108 – это бойцы полка "Азов".

На каких условиях произошел обмен и что стоитй за возвращением знаковых командиров легендарного полка - Анализирует Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

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Напомним, украинские власти в ночь на 22 сентября сообщили о самом масштабном обмене пленными с начала полномасштабного вторжения России. Киеву удалось вернуть 215 военных.

Среди украинских воинов, которых удалось освободить из плена государства-агрессора, - Герои Украины Денис Прокопенко ("Редис") - командир Отдельного отряда специального назначения "Азов", Евгений Бова - командир Первого отдельного батальона морской пехоты, Лев Пашко - командир роты "Азова". Освобожден из плена также Сергей Волынский ("Волына"), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар, заместителя командира полка "Азов" по работе с личным составом, Денис Шлега, командир 12-й бригады оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого, Олег Хоменко, командир комендантской роты, непосредственно осуществлявшего командование обороной "Азовстали", Дмитрий Козацкий, старший солдат, фото и видео которого из "Азовстали" облетели весь мир.

Освобождены 124 офицера, 108 защитников "Азовстали", 5 командиров из "Азовстали", 10 иностранцев, в том числе те, кому оккупанты вынесли смертные приговоры.

Из 215 пленных, спасшихся из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на Виктора Медведчука. Пятеро командиров обменяли на 55 российских пленных.

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В переговорах с пленными участвовали Турция и Саудовская Аравия.