Последствия удара рашистов по Часовому Яру: уничтожена музыкальная школа, разрушены ЦПАУ и библиотека. ВИДЕО
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Часовому Яру в Донецкой области. Разрушены и повреждены гражданские объекты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.
Россияне нанесли ракетный удар по городу около 23:00.
"В результате обстрела полностью разрушена музыкальная школа, существенно повреждена библиотека и центр предоставления административных услуг, который располагался в этом здании. Жертв удалось избежать, потому что в это время в помещении никого не было. На месте попадания российской ракеты работают следственно-оперативная группа и взрывотехники", - говорится в сообщении.
Полицейские осмотрели эпицентр взрыва и изъяли обломки ракеты. Последствия удара документированы. По материалам полиции начато досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
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