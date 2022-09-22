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Последствия удара рашистов по Часовому Яру: уничтожена музыкальная школа, разрушены ЦПАУ и библиотека. ВИДЕО

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Часовому Яру в Донецкой области. Разрушены и повреждены гражданские объекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Россияне нанесли ракетный удар по городу около 23:00.

"В результате обстрела полностью разрушена музыкальная школа, существенно повреждена библиотека и центр предоставления административных услуг, который располагался в этом здании. Жертв удалось избежать, потому что в это время в помещении никого не было. На месте попадания российской ракеты работают следственно-оперативная группа и взрывотехники", - говорится в сообщении.

Полицейские осмотрели эпицентр взрыва и изъяли обломки ракеты. Последствия удара документированы. По материалам полиции начато досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

обстрел (27129) Нацполиция (16459) Донецкая область (9642)


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мала батьківщина видатного співака Йоські Кабзона.
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22.09.2022 15:52 Ответить
кобзон десь там мікрофон з рук випустив. То його рідне місто.
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22.09.2022 15:55 Ответить
 
 