РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10368 посетителей онлайн
Новости Видео
5 014 18

ВЫБОРЫ В ИТАЛИИ И ПУТИН. Получит ли Россия нового союзника в Риме? | Без цензуры на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

В Италии – третьей экономике ЕС – только состоялись выборы. Их выиграла ультраправая партия "Братья Италии" Джорджии Мэлони, а также "Лига" Маттео Сальвини и "Forza Italia" Сильвио Берлускони. Джорджия Мэлони еще недавно симпатизировала России и Путину. Но в последние месяцы стала большим поклонником Украины.

Так получит ли Путин союзника в виде Италии? Все, что нужно знать украинцам о выборах в Италии – в интервью международной обозревательницы и главы "Лиги антитраста" Агии Загребельской Богдану Буткевичу в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

Читайте также: Мы с Меркель могли бы стать посредниками и попытаться убедить Путина - Берлускони

Автор: 

Берлускони Сильвио (156) выборы (24728) Италия (1645) путин владимир (31260) Загребельская Агия (102) Сальвини Маттео (10) Буткевич Богдан (433)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
На содержание Сильвио Берлускони и его фуфлометов путлер потратил 20 ярдов долларов...должок однако...
показать весь комментарий
26.09.2022 20:39
+2
Макаронники, как колбасники и лягушатники всегда ************ обслугой сруцькимира в ЕС были. Наши друзья и союзники Польша, страны Балтии, Британия и США.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:46
+2
ультраправа прокладка буде любити того, кого зараз вигідно
будь які ультра дуже принципово міняють вектор своєї політики, куди вітер дме
показать весь комментарий
26.09.2022 20:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фашисты Италии Бенито Муссолини пришли к власти в 1922 году...,теперь Джорджа Мелони повторит подвиг Дуче...кстати с ней в Коалиции будет большой друг путлера Сильвио Берлускони...хотя...будущая премьерша Италии Джорджа Мелони..говорит что любит Украину... всем сердцем
♥️...
показать весь комментарий
26.09.2022 20:36 Ответить
Ага, прям любит. Я понимаю, когда люди говорят про поддержку Украины, ибо это естественно, но с чего вдруг она так вдруг полюбила Украину? На вранье похоже.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:47 Ответить
Ты наверное в Ютьюбе не бываете..а там много чего интересного..про быдло из ЕС...в том числе и из Италии...
показать весь комментарий
26.09.2022 20:53 Ответить
На деле она такого никогда не сказала. Урсула их предупредила. Ну а Сальвини... свои же партийцы мрiють скинути. О 85-летнем Берлуске никто не говорит.
показать весь комментарий
26.09.2022 22:50 Ответить
дурочка, тупая популисткая курица умеющая только лозунги вопить на площадях. Погодите, она еще не села в кресло премьер министра, как сядет и поймет что придется браться и делать то за что еще вчера критиковала своих оппонентов, что надо что то делать реально, быстро сдуется.
А даже если и попытается взять с места барьер, то в один прекрасный день, в ее кабинет зайдут серьезные люди, которые обычно не бегают по площадям. Они ей беспристрастно но четко втолкуют что она на площадях могла орать все что угодно. Но отцы основатели современной Италии не для того строили эту страну, чтобы пришла какая то курица с улицы и все вот так просто расклевала.
Не спешите делать выводы, популисты как правило очень быстро сникают. Как только увязают в дебрях реалполитики и экономики.
показать весь комментарий
26.09.2022 21:01 Ответить
а як же довбо-****** орбан?
показать весь комментарий
26.09.2022 21:37 Ответить
кончатся у кремля нефтедоллары, кончится и довбо-****** орбан
показать весь комментарий
26.09.2022 21:48 Ответить
Не получит. Берлускони можно назвать кем угодно. Но дураком он никогда не был.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:36 Ответить
Та да, неск дней назад заявил, что ***** хотело сменить киевское правительство на "порядочное" - мертветчука с овощем... Берлуске 29/09 стукнет 86! Воно фсегда было про*****вцем, как и сальвини.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:14 Ответить
На содержание Сильвио Берлускони и его фуфлометов путлер потратил 20 ярдов долларов...должок однако...
показать весь комментарий
26.09.2022 20:39 Ответить
Берлуска разбогател далеко перед ******.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:16 Ответить
Макаронники, как колбасники и лягушатники всегда ************ обслугой сруцькимира в ЕС были. Наши друзья и союзники Польша, страны Балтии, Британия и США.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:46 Ответить
ультраправа прокладка буде любити того, кого зараз вигідно
будь які ультра дуже принципово міняють вектор своєї політики, куди вітер дме
показать весь комментарий
26.09.2022 20:46 Ответить
Подавляюча більшість простих італяшок поливає лайном Україну-тут вони показали своє фашистьське нутро: в ютюб і фб - тільки ненависні комменти. 2-3 комменти за 7 місяців зустрів позитивно-нейтральні і то то були італійці мабуть з Сша чи Німеччини
показать весь комментарий
26.09.2022 20:56 Ответить
Салуппо Пруттіні привітно маше рукою з Італії пітунові.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:56 Ответить
Фишка в том что Украина в Тренде...хоть а Британии хоть в США.. поэтому Джорджа Мелони полюбит Украину до мозгов и костей... Лиз Трасс научит...🤣
показать весь комментарий
26.09.2022 20:56 Ответить
Когда то в Сссре дохлом любили итальянского террориста Пальмиро Тольятти.. даже в его честь назвали город на РабZee...🤣
показать весь комментарий
26.09.2022 21:03 Ответить
 
 