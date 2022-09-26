ВЫБОРЫ В ИТАЛИИ И ПУТИН. Получит ли Россия нового союзника в Риме? | Без цензуры на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
В Италии – третьей экономике ЕС – только состоялись выборы. Их выиграла ультраправая партия "Братья Италии" Джорджии Мэлони, а также "Лига" Маттео Сальвини и "Forza Italia" Сильвио Берлускони. Джорджия Мэлони еще недавно симпатизировала России и Путину. Но в последние месяцы стала большим поклонником Украины.
Так получит ли Путин союзника в виде Италии? Все, что нужно знать украинцам о выборах в Италии – в интервью международной обозревательницы и главы "Лиги антитраста" Агии Загребельской Богдану Буткевичу в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.
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+3 Senator #518037
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+2 Сергей Шкуропат #515741
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+2 Олександр Васильєв #516348
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А даже если и попытается взять с места барьер, то в один прекрасный день, в ее кабинет зайдут серьезные люди, которые обычно не бегают по площадям. Они ей беспристрастно но четко втолкуют что она на площадях могла орать все что угодно. Но отцы основатели современной Италии не для того строили эту страну, чтобы пришла какая то курица с улицы и все вот так просто расклевала.
Не спешите делать выводы, популисты как правило очень быстро сникают. Как только увязают в дебрях реалполитики и экономики.
будь які ультра дуже принципово міняють вектор своєї політики, куди вітер дме