ВЫБОРЫ В ИТАЛИИ И ПУТИН. Получит ли Россия нового союзника в Риме? | Без цензуры на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

В Италии – третьей экономике ЕС – только состоялись выборы. Их выиграла ультраправая партия "Братья Италии" Джорджии Мэлони, а также "Лига" Маттео Сальвини и "Forza Italia" Сильвио Берлускони. Джорджия Мэлони еще недавно симпатизировала России и Путину. Но в последние месяцы стала большим поклонником Украины.

Так получит ли Путин союзника в виде Италии? Все, что нужно знать украинцам о выборах в Италии – в интервью международной обозревательницы и главы "Лиги антитраста" Агии Загребельской Богдану Буткевичу в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

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