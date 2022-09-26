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Наступление ВСУ на Луганщину / Удастся ли ядерный шантаж России? День 215 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

215-й день Народной войны Украины. Сегодня в "Без цензуры онлайн" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич проанализируют последние новости и сориентируют вас в волнах информации.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Референдумы и мобилизация в России / Отчаяние путина. День 209 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

цензура (1337) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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26.09.2022 21:37 Ответить
ядерний шантаж вже вдається: шольц всрався остаточно, орбан прямо зацвів буйним цвітом, відкрито погрожує всій Європі, а у відповідь ніхто стурбованих навіть не кавкнув. єрдоган розповідає про "треба домовлятися, але на нових умовах *****".
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26.09.2022 21:53 Ответить
Та вони всю дорогу так себе поводять. Не переймайся.
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26.09.2022 22:35 Ответить
 
 