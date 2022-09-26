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"Мужики сами о себе позаботьтесь": в армии РФ инструктируют мобилизованных по обеспечению необходимыми вещами. ВИДЕО
В сети опубликовали видео, как мобилизованные россияне инструктируют относительно самостоятельного обеспечения себя всем необходимым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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+61 Дмитро Піталов
показать весь комментарий26.09.2022 20:40
+45 Olga Mansika
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+33 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий26.09.2022 20:42
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От просто не розумію НАВІЩО?
Цікаво як ці недомужики будуть запихати собі жіночі нампони у вхідний отвір рани 5,45?