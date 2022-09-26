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Удачная охота на российских "Тигров": бойцы ССО уничтожили экипажи трех танков и одну БМП. ВИДЕО

Воины ССО Украины устроили засаду на противника в лесном массиве Донецкой области и уничтожили БМП и три танка "Тигр".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице Командования Сил специальных операций.

"Воины ССО Украины устроили засаду на противника в лесном массиве Донецкой области. Во время операции боевая группа ССО сожгла одну боевую машину россиян и полностью уничтожила экипажи трех "Тигров". После проведения засады операторы ССО Украины без потерь приступили к выполнению других задач", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Николаевские десантники сорвали наступление оккупантов: уничтожили 1 вражеский танк, 2 БМП, 2 ИМР-2 и 1 МТ-ЛБ вместе с экипажами. ВИДЕО

танк (2256) уничтожение (6916) техника (1736) ССО (526)


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Топ комментарии
+35
Тихо прийшли-побешкетували-тихо пішли...Респект...
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26.09.2022 20:57
+25
оце "без втрат" - найголовніше за все!
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26.09.2022 20:56
+15
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26.09.2022 21:25
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Млин, как же я хочу Малюк...
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26.09.2022 20:56 Ответить
А я вот Вулкан хочу, что-то общее- оба "хотим"). Кроме спецов ни у кого не видел.
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26.09.2022 21:14 Ответить
Наверное для этого нужно вернуться из Штатов в Украину и вступить в ВСУ?
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27.09.2022 01:08 Ответить
оце "без втрат" - найголовніше за все!
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26.09.2022 20:56 Ответить
Тихо прийшли-побешкетували-тихо пішли...Респект...
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26.09.2022 20:57 Ответить
Разогрели тушенку
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26.09.2022 20:59 Ответить
Російські танки "Тигр"?
Вас золль ес бедойтен?
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26.09.2022 20:59 Ответить
Це танк Т-95
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26.09.2022 21:47 Ответить
результативне сафарі на кацапів....

молодці- хлопці......
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26.09.2022 21:00 Ответить
Блин.....танки жалко.
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26.09.2022 21:01 Ответить
"Шайтан труба" в умілих руках навела вагомі аргументи для продовження могилізації орків .
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26.09.2022 21:03 Ответить
Полювання на худобу... так наче і не можна, но нужно..
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26.09.2022 21:04 Ответить
Ох, красені-лицарі, давіть чмонь
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26.09.2022 21:14 Ответить
Три танки Тигр?
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26.09.2022 21:17 Ответить
Т-95
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26.09.2022 22:18 Ответить
то ще від німців в рашці Тигри залишились?
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26.09.2022 21:18 Ответить
Іншого варіанту немає.
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26.09.2022 21:23 Ответить
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26.09.2022 21:25 Ответить
Карабаса в студію !!!
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26.09.2022 21:37 Ответить
Лиманские леса
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26.09.2022 21:48 Ответить
Тигр-це броньваний автомобіль орків,а не танк. Автор цієї статті зовсім безграмотний в технічних питаннях.
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26.09.2022 22:24 Ответить
Жалко трубы бросили. Если два таких сварить, то класный столбик для забора получица, в стиле милитари. (сожаление)
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27.09.2022 07:55 Ответить
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27.09.2022 08:13 Ответить
А "Трудовые резервы бегут? - Все бегут. Физкультпривет, дядя!" (с) 👍
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07.10.2022 20:46 Ответить
 
 