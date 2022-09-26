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23 392 70

Отказников башкирского батальона ВС РФ имени Шаймуратова наказали ограничением допуска в туалет. ВИДЕО

Россияне из башкирского батальона ВС РФ имени Шаймуратова, которые отказываются идти воевать в Украину, наказали ограничением допуска в туалет там угрожают оставить без пищи и воды.

Об этом на видео рассказал один из отказников, передает Цензор.НЕТ.

"После вчерашнего видео нас предупредили, что условия будут еще хуже. С сегодняшнего дня уже сократили походы в туалет. Обещали не давать ни воды, ни еды", - жалуется на видео один из отказников.

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армия РФ (19210) россия (95515) мобилизация (2762)


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Топ комментарии
+44
Насрати -- під дверима.
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26.09.2022 21:56
+33
Больной уже ходит.
Но пока что под себя.
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26.09.2022 21:57
+29
Тот случай, когда "призывник" знает хотя бы математику
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26.09.2022 22:05
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Насрати -- під дверима.
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26.09.2022 21:56 Ответить
Лучше сидеть в говне - чем лежать в могиле бгг))
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26.09.2022 22:16 Ответить
ДИды срали, можем повторить
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26.09.2022 22:31 Ответить
Справжні башкири-нащадки Салавата Юлаєва котрий херачив русню. А це -шайтани обісрані над якими кацапи знущаються як хочуть.
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26.09.2022 22:57 Ответить
бей своих чтоб чужие боялись...
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26.09.2022 21:57 Ответить
Р_ уский

Ф_ашизм
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26.09.2022 22:13 Ответить
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26.09.2022 22:13 Ответить
Masini ZB
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26.09.2022 22:31 Ответить
звідки фото ?
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26.09.2022 22:32 Ответить
там комменти агонь https://mobile.twitter.com/sternenko/status/1574424738759602176
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26.09.2022 23:04 Ответить
оружіє возмєздія
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26.09.2022 23:36 Ответить
***** от ми сміємось про тачанки-растачанки, а вони скоро реально їх розконсервують
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27.09.2022 00:49 Ответить
КрАЗ-255В і КрАЗ-255В1 6х6 вседорожній сідельний тягач для буксування напівпричепів повною масою 18/26 тон, навантаження на ССУ 8 тон, місць: 3, споряджена маса 10,36 тон, максимальна швидкість 62 км/год. Двигун: ЯМЗ-238 240 кс КрАЗ г. Кременчук, 1967-79/-89 рік випуску.
Всюдихід, мабуть зняли зі зберігання, проїде там, де інші застрягнуть. Ще називають "лаптежником" через великі шини.
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27.09.2022 07:55 Ответить
іржа та короста....
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26.09.2022 22:23 Ответить
Больной уже ходит.
Но пока что под себя.
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26.09.2022 21:57 Ответить
Приедут в Украину они и уср...ться не успеют. Вспышка и все - к Кобзону.
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26.09.2022 22:04 Ответить
вообще-то смысл видео в том что они отказываются ехать воевать в Украину.
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26.09.2022 22:56 Ответить
Зате живі принаймі
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26.09.2022 21:57 Ответить
... и возможно, что это не на долго
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27.09.2022 09:16 Ответить
Им нужно немедленно получить оружие, поехать на фронт, а там истреблять поголовно всю русню без разбора.
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26.09.2022 21:59 Ответить
в мене такі ж думки про Дагестанців, ну зловили його, ну затикали в бобік , так ви ж коли йому автомат ржавий дасте то він кацапів перших і положить
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26.09.2022 22:04 Ответить
і з відрізаними головами ваньок здаватися в полон щоб ми повірили що це справжні башкіри.
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26.09.2022 22:31 Ответить
наши могут их покрошить еще до того как они на передовую попадут.
не, ехать тупо. а вот палить все местные военкоматы - прекрасная идея.
у них все базы бумажные, х найдешь потом концы.
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26.09.2022 22:55 Ответить
бидло. просто бидло.
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26.09.2022 22:00 Ответить
В Дагестане приостановили моГилизацию, но народ пока не успокаивается.
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26.09.2022 22:01 Ответить
На вигляд чоловіки-насправді стадо серливих баранів...
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26.09.2022 22:02 Ответить
Нас рать!
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26.09.2022 22:03 Ответить
Оселя зла,тюрма народів -це все є росія..
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26.09.2022 22:03 Ответить
Настоящий башкир никогда не тратит больше пол минуты на поиска где отлить.
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26.09.2022 22:04 Ответить
сивуха вообще ни секунды не тратит ))
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26.09.2022 22:15 Ответить
Сивуху надо уметь делать. Бражка - это все на что способен русский любой национальности.
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26.09.2022 22:22 Ответить
Сівуха чи Сівоха?
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26.09.2022 22:41 Ответить
то я сівоху мокроштаннього сівухой кличу )) нічого страшного.
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26.09.2022 22:47 Ответить
https://twitter.com/sternenko/status/1574472390935019520?s=20&t=eVSzbJaUcwMGoqmM1TK_Zg
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26.09.2022 22:04 Ответить
Звісно треба сцяти на стінку та какати в куток. Менти самі попросять ходити до туалету. А ви ще й чинить опір, кажить, що вам так зручніше бо боїтеся пропустити команду на шикування.
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26.09.2022 22:05 Ответить
Вже будуть нагороджувати походом в туалет "за хорошу службу"
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26.09.2022 22:05 Ответить
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26.09.2022 22:18 Ответить
Сагласно уставу 1 очко на 14 чєловєк, а для свинособак фактично на 100.
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27.09.2022 00:47 Ответить
Тот случай, когда "призывник" знает хотя бы математику
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26.09.2022 22:05 Ответить
Однозначно. А чтобы не посадили в тюрьму, то надо валить сразу ещё ментов, прокуроров и судей. И тогда некому будет садить в тюрьму! А если валить сначала ментов и прокуроров, то военкомы, вероятно, сами исчезнут - без вести.
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27.09.2022 02:50 Ответить
... т.е. и без повестки.
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27.09.2022 02:51 Ответить
,,Гордиє русскіє''... Замість того, щоб зламати замок на оружейці і з зброєю в руках поставити свої вимоги, цілий натовп військових (не просто цивільних, а військових людей, що мають таки військову виучку), сидить під стіною, сцить в штани і мичить ,,нас не пускають в туалет". І Європа хоче санкціями це бидло довести до бунту проти *****?
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26.09.2022 22:07 Ответить
рабам зручненько в кайданах.
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26.09.2022 22:15 Ответить
тебе и тут европа в штаны насрала?
учит он ученых.
бесите вы меня - и ольгинцы и дебилы, кто хает европу.
В европе все хорошо. не нам их учить. не они выбирали клоуна президентом и не они тянули как только можно чтобы не вступать в НАТО.
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26.09.2022 22:54 Ответить
а це був найславяніший батальон зі всіх імперокацапськіх славяномонголів...
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26.09.2022 22:09 Ответить
Тебе це дратує? Мені це до вподоби, чим меньше їх прийде до нас, тим краще.
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26.09.2022 22:17 Ответить
"Вами весь призывной пункт провонялся".
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26.09.2022 22:10 Ответить
ці пітєкантропи вчать весь світ як жити
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26.09.2022 22:18 Ответить
Їжте один одного... і напувайте чим можете...
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26.09.2022 22:22 Ответить
русьня як вона є
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26.09.2022 22:28 Ответить
Істінний патреотізм! Как же неублажонной кацапнє подихать можно? Цитата: "ми прівикшиє" особливо пройняла
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26.09.2022 23:05 Ответить
***** мой треугольный ***...
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27.09.2022 01:03 Ответить
Есть мнение что нехилая часть *********** разбежится и будет пользоваться моментом для получения статуса беженца в Европах, а у Залужного требовать транзитный транспорт до кпп на западе. Возможно даже их где-то коллективно разместят около конвеерных цехов. Потом их покажут в новостях, как они добросовестно работают, дадут под камеру метровые рожковые гаечные ключи и трёхразовое платное питание. К тому времени эти расеяне начнут галдеть, что им нравится на Западе и им уже строят дешёвые коттеджи, наподорбие фордовских в прошлом веке.Потянут жён туда (если их не арестуют за пособничество). Это конечно утопическая идея, но чем чёрт не шутит, я никогда не думал что СССР сгниёт при моей жизни.
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26.09.2022 22:29 Ответить
интересные у вас в больнице таблетки дают - эдакие мультики увидеть, это ж надо..
поделись, как называюцца?
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26.09.2022 22:52 Ответить
Не волнуйтесь, вам эти таблетки дадут совершенно даром, но при условии, что вы не будете больше выплёвывать колёсики из предыдущего курса. Ок?
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26.09.2022 23:00 Ответить
Те кто не согласился воевать, думаю потерпят, те кто согласился, сходят под себя
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26.09.2022 22:30 Ответить
"сатрапы, душители свободы"
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26.09.2022 22:39 Ответить
Срать они хотели на мобилизацию
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26.09.2022 22:52 Ответить
Коля Остенбакен (мерзкий поуех)

@ostenbaken1004

·

https://twitter.com/ostenbaken1004/status/1574429684712067072 3 ч

Дагестанцы атакуют инсту Хабиба.

Умоляют высказаться, встать на защиту народа.
Но молчит герой.
Это же не концерт Крида.
По ***** не отвлекается воин.

"Папах много, а мужчин мало"

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26.09.2022 22:57 Ответить
а патамуштааа, як казав ельцин,
ви не хочете дохнути за царя *******
не зробили переворот дома то сріть в штани
тепліше спати.....
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26.09.2022 23:00 Ответить
паРаша , страна дикарей .
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26.09.2022 23:01 Ответить
Эй. друг , дай бумагу подтереть , нету, как нету ? Ответ, у тЯ чЁ , майка короткая? Кацап сила.
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26.09.2022 23:01 Ответить
Пусть привыкают в штаны ложить, им ведь по любому скоро на фронт.
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27.09.2022 00:47 Ответить
Сидят так закрытые неделю без еды... Потом додумались: стучат в двери изнутри и кричат:
- Ладно! Мы согласны! Но дайте еду!
А им в ответ:
- Ну, наконец-то, вы сделали правильный выбор! Сейчас к вам придёт военком!

Открывается дверь к ним в камеру и туда входит военком.

- Е Д А ! ! ! (Голодные, как звери, призывники набрасываются на военкома, разрывают его на части и тут же съедают.)

Через мгновение к самому смышлёному из них приходит озарение:
- Ребята! Там же ещё много Е Д Ы ! ! ! ...

( Военкомат ещё стоит, но сотрудников там больше нет... Оказалось, что они - это добрая Е Д А ! )
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27.09.2022 03:03 Ответить
А тепер усі башкіри хором: "путін! путін! путін!".
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27.09.2022 07:18 Ответить
 
 