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Отказников башкирского батальона ВС РФ имени Шаймуратова наказали ограничением допуска в туалет. ВИДЕО
Россияне из башкирского батальона ВС РФ имени Шаймуратова, которые отказываются идти воевать в Украину, наказали ограничением допуска в туалет там угрожают оставить без пищи и воды.
Об этом на видео рассказал один из отказников, передает Цензор.НЕТ.
"После вчерашнего видео нас предупредили, что условия будут еще хуже. С сегодняшнего дня уже сократили походы в туалет. Обещали не давать ни воды, ни еды", - жалуется на видео один из отказников.
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+44 Валентин Коваль
показать весь комментарий26.09.2022 21:56
+33 Алекс Скела
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+29 Сергей Поляков #508436
показать весь комментарий26.09.2022 22:05
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Ф_ашизм
Всюдихід, мабуть зняли зі зберігання, проїде там, де інші застрягнуть. Ще називають "лаптежником" через великі шини.
Но пока что под себя.
не, ехать тупо. а вот палить все местные военкоматы - прекрасная идея.
у них все базы бумажные, х найдешь потом концы.
учит он ученых.
бесите вы меня - и ольгинцы и дебилы, кто хает европу.
В европе все хорошо. не нам их учить. не они выбирали клоуна президентом и не они тянули как только можно чтобы не вступать в НАТО.
поделись, как называюцца?
@ostenbaken1004
·
https://twitter.com/ostenbaken1004/status/1574429684712067072 3 ч
Дагестанцы атакуют инсту Хабиба.
Умоляют высказаться, встать на защиту народа.
Но молчит герой.
Это же не концерт Крида.
По ***** не отвлекается воин.
"Папах много, а мужчин мало"
ви не хочете дохнути за царя *******
не зробили переворот дома то сріть в штани
тепліше спати.....
- Ладно! Мы согласны! Но дайте еду!
А им в ответ:
- Ну, наконец-то, вы сделали правильный выбор! Сейчас к вам придёт военком!
Открывается дверь к ним в камеру и туда входит военком.
- Е Д А ! ! ! (Голодные, как звери, призывники набрасываются на военкома, разрывают его на части и тут же съедают.)
Через мгновение к самому смышлёному из них приходит озарение:
- Ребята! Там же ещё много Е Д Ы ! ! ! ...
( Военкомат ещё стоит, но сотрудников там больше нет... Оказалось, что они - это добрая Е Д А ! )