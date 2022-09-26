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Наша задача - дальше бороться за освобождение каждого украинского воина, - Екатерина Полищук (Пташка). ВИДЕО

Освобожденная из плена Екатерина Полищук записала видео, в котором призвала помогать и не забывать тех, кто до сих пор в руках рашистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение Полищук распространяется в соцсетях.

"Я вернулась, но вернулась я не совсем, потому что часть моего сердца осталась там, в российском плену, потому что украинские воины до сих пор находятся в этом аду, поэтому наша основная задача - это дальше бороться за каждого украинского воина", - сказала она.

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Автор: 

плен (2609) Азовсталь (376) пленные (2139)


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Птащці-респект...
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26.09.2022 22:19 Ответить
Тримайся наша Пташечко , - Украіна переможе 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.09.2022 22:24 Ответить
Героям Слава ‼️Красатулечка ❤️💙💛‼️Гордимся и восхищаемся тобой‼️🌹🌷🌸🌺🍀🍀🍀🍀
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26.09.2022 22:28 Ответить
Героям -Слава !!!
Смерть ворогам !!!
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26.09.2022 22:52 Ответить
Класна! Справжня! Наша!
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26.09.2022 22:59 Ответить
одне питання, як Пташка відноситься до найвпливовішого єврея світу і по пріколу президента України - зеленського?
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26.09.2022 23:01 Ответить
Тут на Цензорі майже поруч два відеороліка. А от чому один дивишся з захопленням, з повагою і вдячністю до цієї мужньої жінки, якою можна і потрібно пишатися. А від другого -тільки огида і сором, і запитання - за що нам таке?
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27.09.2022 07:55 Ответить
Героям слава!
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27.09.2022 09:16 Ответить
"Пташка"-дурна і недалека баба.
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05.12.2022 17:05 Ответить
 
 