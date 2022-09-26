Наша задача - дальше бороться за освобождение каждого украинского воина, - Екатерина Полищук (Пташка). ВИДЕО

Освобожденная из плена Екатерина Полищук записала видео, в котором призвала помогать и не забывать тех, кто до сих пор в руках рашистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение Полищук распространяется в соцсетях.

"Я вернулась, но вернулась я не совсем, потому что часть моего сердца осталась там, в российском плену, потому что украинские воины до сих пор находятся в этом аду, поэтому наша основная задача - это дальше бороться за каждого украинского воина", - сказала она.

Читайте также: Ко многим освобожденным военнопленным применяли очень жестокие пытки, – Буданов