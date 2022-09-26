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Новости Видео Агрессия России против Украины Война Мобилизация в РФ
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Попытки россиян наступать на Донбассе войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Несмотря на очевидную нелепость войны для России и потерю оккупантами инициативы, командование российских военных все равно гонит их на гибель.

Постоянные попытки российского наступления в Донецкой области наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат.

Когда видим это, когда видим эти наступления, в очередной раз убеждаемся, что российская мобилизация – откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток "пушечного мяса". Иного смысла в российской мобилизации нет.

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Они почувствовали, что проиграют, и пытаются просто оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-то активность на фронте, поставить хоть кого-то с оружием в руках вместо погибших.

К сожалению, российское общество пока не осознает всей жестокости российской власти по отношению к своему же народу. Но мы должны сделать все, чтобы каждый гражданин России признал, что его же государство лишает его самого главного – права на жизнь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин собирает новую орду. Но миллион человек пока одеть и вооружить не сможет, - ГУР

Зеленский Владимир (20348) мобилизация (2762)


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Топ комментарии
+14
Красень Κиїв @adrozd83
Дев'ятнадцятирічний студент КПІ Ігор Сікорський, 1908 рік.
Через рік у дворі свого київського будинку (по вулиці Ярославів Вал, 15б) він побудує свій перший гелікоптер …
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26.09.2022 22:44
+8
Я токо заглавия читаю и посты. Шо Янэлох может там ценного сказать?? Переливает из пустого в порожнее и всё. И хорошо ещё, если связными предложениями, а не набором из слов
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26.09.2022 23:19
+7
а тим часом "вони" продовжують коїти накази своїх пастухів
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26.09.2022 22:46
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найвідатніший воєнний стратег зробив? - найвідатніший воєнний стратег відкоментував собою зроблене.
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26.09.2022 22:43 Ответить
Красень Κиїв @adrozd83
Дев'ятнадцятирічний студент КПІ Ігор Сікорський, 1908 рік.
Через рік у дворі свого київського будинку (по вулиці Ярославів Вал, 15б) він побудує свій перший гелікоптер …
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26.09.2022 22:44 Ответить
Почитайте, як він відхрещувався від свого українського походження і якмйого батько був затятим ненависним українського відродження
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26.09.2022 23:37 Ответить
де таке пишуть?
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26.09.2022 23:43 Ответить
На кацапских попойках
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27.09.2022 06:41 Ответить
Я читала на укр Вікіпедії. Розумію, що то не перевірене джерело, але там є посилання на американські та українські видання
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27.09.2022 06:54 Ответить
Художественній татаромордовский свист под аккомпанемент єрзянских ложкарей
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27.09.2022 07:26 Ответить
Ти думаєш закінчувати війну? Нахвалявся ж.
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26.09.2022 22:45 Ответить
А він може ії зараз закінчити ,хітродупий пареньок ? Поки русня паскудная не забереться до кордонів 91го ,вам би понятно хотілось би зараз , бо пісець близько
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27.09.2022 07:30 Ответить
Не кажи гоп поки не перескочив. Залужний вірно сказав про війну.
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26.09.2022 22:45 Ответить
а тим часом "вони" продовжують коїти накази своїх пастухів
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26.09.2022 22:46 Ответить
Хто небудь, взагалі, слухає цей щоденний потік свідомості від хрипастого лайна?
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26.09.2022 22:48 Ответить
а шо у нас уха казенные? )))
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26.09.2022 23:01 Ответить
Я токо заглавия читаю и посты. Шо Янэлох может там ценного сказать?? Переливает из пустого в порожнее и всё. И хорошо ещё, если связными предложениями, а не набором из слов
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26.09.2022 23:19 Ответить
генератор случайных слов.....
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26.09.2022 23:38 Ответить
Виходить, я не один такий.
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27.09.2022 10:00 Ответить
он их что, жалеет...?
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26.09.2022 22:51 Ответить
У мене з язика зірвали. Яка тобі різниця гундосий дурнику ,що ***** творить зі своїми рабами? Ще заплач!
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26.09.2022 22:55 Ответить
Люто плюсую ...
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26.09.2022 23:53 Ответить
Не треба Вова Зеленський їх жаліти , вони майже усі раділи "Крим нашь" , кричали "можем пафтаріть" та "мачі х#хлов" ! Тому жаліти їх не варто, раби йдуть на забій - нехай дохнуть!!!
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26.09.2022 22:53 Ответить
Як же не жалеть своих братив по розуму? ,,Росияни тэж люди. Воны нэ нападуть"(с)
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26.09.2022 23:21 Ответить
ти мабуть їх пожалів.............................................
та нехай згорять всі разом і кожен окремо..
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26.09.2022 22:54 Ответить
Пишуть, що орки уже на винному заводі Бахмута. Цікаво пити будуть чи таки надалі воювати.
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26.09.2022 22:55 Ответить
А спроба однієї особи під час війни захищатися асфальтом найкраща військова смикалка?
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26.09.2022 22:55 Ответить
Ти тоже ввійдеш в історію, не переживай
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26.09.2022 23:00 Ответить
абрыдались все....
да нам всем в ноги нашим Воинам поклониться надо... а не сожалеть об уничтоженных на нашей территории захватчиках-карателей-марадеров-садистов-извергов....
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26.09.2022 23:04 Ответить
Традиційне, безінформативне, інформаційне сміття.
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26.09.2022 23:04 Ответить
Опять он о касапах заботиться, потерпевший.
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26.09.2022 23:13 Ответить
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26.09.2022 23:48 Ответить
Далеко не всі могилізовані доберуться до фронтлайну - із багатьма трапиться https://youtu.be/8********** приблизно така халепа . А хто доїде - https://youtu.be/L8fWp-i-BGA закономірний фінал

(до речі, сподобались коменти - натисніть Порядок сортування і виберіть Новіші... Юзери правильно вловили концепцію).
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26.09.2022 23:48 Ответить
хорошо тогда дидов попердолило
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27.09.2022 09:47 Ответить
ДО БАГАТЬОХ ДІЙШЛО ЧОМУ Зе КОЖЕН ДЕНЬ НА ЕКРАНІ -
Як що він хоч на день пропаде з виду, то Українці почнуть питати, а де це Боневтік і
нащо він з кацапієй грав у підавки до самого лютого 2022 го. Питання зависнуть
у повітрі, а так його рожа кожен день у відосіках типу ось я тутечки геройствую
поряд з вами.
Не можна Зе пропадати ні на день з екрану - це для нього буде смертний вирок.
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27.09.2022 02:45 Ответить
Був такий один міністр,що кожного ранку вставляв фейс в екрани тв і розказував як він бореться з ковідом правда не довго.
А може тут тоже так буде
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27.09.2022 08:58 Ответить
Найдовший у світі серіал "слуга народу" продовжується
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27.09.2022 05:12 Ответить
Залужний неочіковано зіграв під зеленого...
не треба тобі, бойовий генерале , в політику - ти генерал - воюй, перемогай кацапню....
рівень довіри до тебе впав......
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27.09.2022 05:24 Ответить
"ми знали" за війну - воздух пах війною, але нікому нічого не сказали - а пенси забиті кацапнею? - то ***** канешна...
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27.09.2022 05:28 Ответить
Залужний разочарував...
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27.09.2022 05:30 Ответить
На Жигулях на кладбище вальяжно
Проследуют к могилам сыновей

На зависть соседям кричащих матом

Родивших когда то дочерей...
путлер Капут...🦍☠️
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27.09.2022 07:38 Ответить
 
 