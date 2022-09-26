Попытки россиян наступать на Донбассе войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинским.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.
"Несмотря на очевидную нелепость войны для России и потерю оккупантами инициативы, командование российских военных все равно гонит их на гибель.
Постоянные попытки российского наступления в Донецкой области наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат.
Когда видим это, когда видим эти наступления, в очередной раз убеждаемся, что российская мобилизация – откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток "пушечного мяса". Иного смысла в российской мобилизации нет.
Они почувствовали, что проиграют, и пытаются просто оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-то активность на фронте, поставить хоть кого-то с оружием в руках вместо погибших.
К сожалению, российское общество пока не осознает всей жестокости российской власти по отношению к своему же народу. Но мы должны сделать все, чтобы каждый гражданин России признал, что его же государство лишает его самого главного – права на жизнь.
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Дев'ятнадцятирічний студент КПІ Ігор Сікорський, 1908 рік.
Через рік у дворі свого київського будинку (по вулиці Ярославів Вал, 15б) він побудує свій перший гелікоптер …
та нехай згорять всі разом і кожен окремо..
да нам всем в ноги нашим Воинам поклониться надо... а не сожалеть об уничтоженных на нашей территории захватчиках-карателей-марадеров-садистов-извергов....
(до речі, сподобались коменти - натисніть Порядок сортування і виберіть Новіші... Юзери правильно вловили концепцію).
Як що він хоч на день пропаде з виду, то Українці почнуть питати, а де це Боневтік і
нащо він з кацапієй грав у підавки до самого лютого 2022 го. Питання зависнуть
у повітрі, а так його рожа кожен день у відосіках типу ось я тутечки геройствую
поряд з вами.
Не можна Зе пропадати ні на день з екрану - це для нього буде смертний вирок.
А може тут тоже так буде
не треба тобі, бойовий генерале , в політику - ти генерал - воюй, перемогай кацапню....
рівень довіри до тебе впав......
Проследуют к могилам сыновей
На зависть соседям кричащих матом
Родивших когда то дочерей...
путлер Капут...🦍☠️