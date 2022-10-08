На железнодорожной станции Карань под Мариуполем детонирует российский склад боеприпасов. ВИДЕО
На железнодорожной станции Карань под Мариуполем детонирует российский склад (или железнодорожный эшелон) боеприпасов.
Соответствующее видео детонации боеприпасов опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+57 Ан Мур
показать весь комментарий08.10.2022 18:54
+44 Bob Fayn
показать весь комментарий08.10.2022 18:55
+16 Тетяна Тать
показать весь комментарий08.10.2022 18:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Альтернативна кримському мосту залізнична гілка - також всьо?
щось таке тра робити раші, бо здетонує аж до камчатки
Листопад, листопад,
Листья желтые летят,
А вдогонку им взлетает
И спешит российский склад...