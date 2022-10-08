На железнодорожной станции Карань под Мариуполем детонирует российский склад боеприпасов. ВИДЕО

На железнодорожной станции Карань под Мариуполем детонирует российский склад (или железнодорожный эшелон) боеприпасов.

Соответствующее видео детонации боеприпасов опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

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