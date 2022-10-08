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На железнодорожной станции Карань под Мариуполем детонирует российский склад боеприпасов. ВИДЕО

На железнодорожной станции Карань под Мариуполем детонирует российский склад (или железнодорожный эшелон) боеприпасов.

Соответствующее видео детонации боеприпасов опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19224) Мариуполь (5713) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+57
Станція Карань - важливий пункт у забезпеченні руху по залізничній гілці Таганрог - Новоазовськ - Маріуполь - Волноваха - Мелітополь.

Альтернативна кримському мосту залізнична гілка - також всьо?
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08.10.2022 18:54
+44
це все в рамках поздоровлення )(уйла з днюхою .на расеї ж заборонили празднованія 70 лєтія
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08.10.2022 18:55
+16
у Стівена Кінга було оповідання "Кинь палити"
щось таке тра робити раші, бо здетонує аж до камчатки
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08.10.2022 18:56
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Станція Карань - важливий пункт у забезпеченні руху по залізничній гілці Таганрог - Новоазовськ - Маріуполь - Волноваха - Мелітополь.

Альтернативна кримському мосту залізнична гілка - також всьо?
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08.10.2022 18:54 Ответить
Красівоє.
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08.10.2022 19:13 Ответить
Дружище! Ты хоть географию изучал? Это же надо проявлять такой не прикрытый дебилизм - ж.д. ветки Таганрог- Новоазовск- Мариуполь-Волноваха- Мелитополь никогда в жизни не существовало. Таганрог - это ж.д. тупик. , а в Новоазовске никогда не было ж.д. дороги!!!
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08.10.2022 21:25 Ответить
це все в рамках поздоровлення )(уйла з днюхою .на расеї ж заборонили празднованія 70 лєтія
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08.10.2022 18:55 Ответить
nu kak tut ne zakurišj, esli daže ne kuriaščij, uznav šo samyj zaščiščennyj most v mire samozaščitilsia
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08.10.2022 21:48 Ответить
у Стівена Кінга було оповідання "Кинь палити"
щось таке тра робити раші, бо здетонує аж до камчатки
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08.10.2022 18:56 Ответить
Та хай не кидають - всі пальці повідрубуємо.
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08.10.2022 19:11 Ответить
і на ногах
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08.10.2022 19:11 Ответить
Осеннее настроение.

Листопад, листопад,
Листья желтые летят,
А вдогонку им взлетает
И спешит российский склад...
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08.10.2022 19:00 Ответить
саттудава сактудава ........- вдруг откуда не возьмись прилетели в рот ***** ( перевод )
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08.10.2022 19:00 Ответить
Это же не Мурманск
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08.10.2022 19:12 Ответить
у мене під Києвом все зелене стоїть, а на відео південь!!!
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08.10.2022 19:14 Ответить
Цензор блокуйте цю нечисть з російських болот!
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08.10.2022 19:14 Ответить
у меня и сейчас трава свежая, идиот.
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08.10.2022 19:42 Ответить
Дальше больше
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08.10.2022 19:38 Ответить
После прилета Хаймарса им очень трудно не согласится
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08.10.2022 20:30 Ответить
вполне закономерно перерезать жд сообщение и с этой стороны.
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08.10.2022 19:14 Ответить
Це що за трущоби😄 табор індусов їзикогаваряшчіх
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08.10.2022 19:17 Ответить
Оттудава откудава
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08.10.2022 19:31 Ответить
Схоже , в тому районі скоро - наступ . . Прикмета така є .
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08.10.2022 19:48 Ответить
не ну всё хорошо в меру!!муйлу день рождения был вчера а ВСУ ещё и сегодня не перестаёт ,,подарки подносить!" (не много ли чести!!для именинника)
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08.10.2022 19:59 Ответить
********** тривають - Днюха Путлера затягується
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08.10.2022 20:01 Ответить
"Мы так и присели... Благо бутылка была под рукой..."
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08.10.2022 21:58 Ответить
..сжечь вссех тварей с болот мацковии
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09.10.2022 08:24 Ответить
 
 