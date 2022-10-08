ВСУ нанесли удар из HIMARS по сортировочному парку железнодорожной станции в оккупированном Иловайске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские воины нанесли удар из HIMARS по сортировочному парку железнодорожной станции "Иловайск".

Кадры ликвидации последствий удара опубликованы и в сети, передает Цензор.НЕТ.

"Это не тушение железнодорожного состава с топливом на Крымском мосту, а кадры ликвидации ночного пожара в сортировочном парке железнодорожной станции "Иловайск" после очередного HIMARSирования", - говорится в описании к видео и фото.

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