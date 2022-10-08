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У нас был солнечный и тёплый день. К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам вечером 8 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнце.

К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло.

Но какими бы ни были тучи – украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее – солнечное. Это будущее без оккупантов. На всей нашей территории.

Читайте также: Зеленский о контрнаступлении ВСУ: "Хотели бы бежать, но пока это быстрая ходьба"

Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни.

Украина всегда соблюдает все международные нормы и конвенции.

Каких-либо других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, мы им не оставим.

И я снова и снова благодарю всех украинцев, кто воюет и работает ради мира для Украины – ради освобождения всей нашей земли".

Читайте также: За неделю ВСУ освободили 29 населенных пунктов на востоке, в том числе шесть на Луганщине, - Зеленский


Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Крым (26384)


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Топ комментарии
+30
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08.10.2022 21:57
+23
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08.10.2022 22:00
+19
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08.10.2022 22:15
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08.10.2022 21:57 Ответить
У министра горячка. ☺ Там сейчас ветер 5 м/сек. Это даже еще не ветерок.
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08.10.2022 22:19 Ответить
Ну, дык, крейсер массква тож из-за шторма же затонул, инфа 146%.
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08.10.2022 22:37 Ответить
хоспаді, почалось
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08.10.2022 21:59 Ответить
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08.10.2022 22:00 Ответить
Цукерки з горіхами...

Перепало кацапам на горіхи! )))
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08.10.2022 22:03 Ответить
Срочно название поменять надо на Крым 06:03. ☺
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08.10.2022 22:13 Ответить
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08.10.2022 22:15 Ответить
на второй секунде по встречке едет машина с Zеткою - взрыв запоздал...)))

https://t.me/hueviykharkov/83234
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08.10.2022 23:00 Ответить
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08.10.2022 22:59 Ответить
Правильно, кримський, сонячний удар.
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08.10.2022 22:04 Ответить
А зачем вам мост, если у вас Крыма не будет?
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08.10.2022 22:37 Ответить
вава - аргонавт
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08.10.2022 22:05 Ответить
Метеоролог.
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08.10.2022 22:11 Ответить
не *****-я зрозумів)))
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08.10.2022 22:11 Ответить
https://twitter.com/Terror_Alarm/status/1578796881958039553 2 ч ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв Крымского моста и опубликовала фото террориста-смертника, бывшего члена «Аль-Каиды»
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08.10.2022 22:15 Ответить
Хто козлу пише цю херню ?
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08.10.2022 22:15 Ответить
Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт підтвердила, що Україна отримає систему ППО IRIS-T та всього 100 танків із Греції та Словаччини.
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08.10.2022 22:28 Ответить
То есть опять все " плохая" Германия оплатит,как всегда.
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08.10.2022 22:31 Ответить
Та ладно піаритися Вова,он у мацкві вимагають відставки Бадена біля амеріканського посольства.
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08.10.2022 22:19 Ответить
Вот и конец Байдену,щас его на Мацкве переизберут,референдум проведут и кирдык Америке.
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08.10.2022 22:22 Ответить
Байден им не по карману...!!!)
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08.10.2022 22:22 Ответить
Як це "не по карману"? Шас ***** підпише наказ, що Байден звільнений з посади, а Америка приєднується до росії! І все, капець Америці.
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08.10.2022 22:31 Ответить
Вони б там ще проти могилізації помітингували біля американського посольства. Хоч не побьють.
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08.10.2022 22:28 Ответить
За це їм не платили))) ці потвори вже давно продали не тільки совість але і своїх дітей.
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08.10.2022 22:31 Ответить
хлїбать вони пришлепкуваті
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08.10.2022 22:40 Ответить
кацапьё уже хочет забрать себе ВАЗЕлинского...!!!!!!!!!!!! - отдать...!
https://t.me/hueviykharkov/83208
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08.10.2022 22:21 Ответить
Мне кацы аж нравится начинают.
Пусть не медлят, мы согласны и доплатить.
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08.10.2022 22:27 Ответить
які заздрісні вони, навіть на Зе зазіхнули
Поки не відповість за розмінований Чонгар нікому не віддамо!
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08.10.2022 22:33 Ответить
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08.10.2022 22:45 Ответить
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08.10.2022 22:33 Ответить
Росія може використати втікачів від мобілізації як зброю в гібридній війні проти Європи, - прем'єрка Естонії Каллас Джерело:

У Мінтранспорту Німеччини підтвердили, що причиною несправності на залізниці стала диверсія
Міністр транспорту й цифрової інфраструктури Німеччини Фолькер Віссінґ підтвердив, що причиною ранкового "паралічу" на Deutsche Bahn на півночі країни стали диверсійні дії.Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW. "Причиною стали диверсійні дії на кабельній мережі. Кабелі, які є необхідними для залізничного руху, зумисно й цілеспрямовано обрізали. Зараз ми не можемо сказати нічого більше ні про атаку, ні про зловмисників. Все це має встановити розслідування", - прокоментував міністр.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/8/7148341
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08.10.2022 22:40 Ответить
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08.10.2022 22:42 Ответить
А пацык всё шутит. Ты еще раз повтори свою шуточку за Украину, борзани, шмаркля, ну, чтоб все посмеялись. Дебил, там люди ложат жизни из-за того, что ты всю оборону уничтожил открыв путь оркам из Крыма. ****, ответишь!
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08.10.2022 22:50 Ответить
Зараз скаже що це він завалив міст.
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08.10.2022 22:59 Ответить
Тіпа: Це все я
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09.10.2022 00:16 Ответить
Главное что сделала война, отняла у оппонентов Зеленского патриотический жупел. Теперь сторонники Зеленского, которых абсолютное большинство, тоже радикализировались. Маленькие островки сопротивления "офису Зеленского" (заметьте не Зеленскому) вроде этого сайта скоро будут погребены под культом личности.
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09.10.2022 05:33 Ответить
Украина в войне прежде всего должна отстаивать свои национальные интересы, которые сейчас состоят в освобождении своих территорий и своих граждан от разбойничей оккупации РФ. Нельзя поддаваться авантюризму и ставить целью победу над РФ, смену там режима и т.д. Это дело русского народа - свергать разбойниче-уголовный режим кровавого вурдалака Путина. Наше дело- освободить оккупированные территории, закрыть границу с РФ,построить эшелонированную оборону и оборонительные сооружения вдоль всей границы с РФ, чтобы останавливать московские орды еще на границе. Донецк и Луганск брать придется обязательно, без этого война в Украине не закончится.
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09.10.2022 10:32 Ответить
нічерта не зрозуміло але дуже цікаво
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09.10.2022 11:16 Ответить
 
 