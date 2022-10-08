У нас был солнечный и тёплый день. К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам вечером 8 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнце.

К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло.

Но какими бы ни были тучи – украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее – солнечное. Это будущее без оккупантов. На всей нашей территории.

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Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни.

Украина всегда соблюдает все международные нормы и конвенции.

Каких-либо других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, мы им не оставим.

И я снова и снова благодарю всех украинцев, кто воюет и работает ради мира для Украины – ради освобождения всей нашей земли".

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