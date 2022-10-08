У нас был солнечный и тёплый день. К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам вечером 8 октября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.
Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнце.
К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло.
Но какими бы ни были тучи – украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее – солнечное. Это будущее без оккупантов. На всей нашей территории.
Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни.
Украина всегда соблюдает все международные нормы и конвенции.
Каких-либо других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, мы им не оставим.
И я снова и снова благодарю всех украинцев, кто воюет и работает ради мира для Украины – ради освобождения всей нашей земли".
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Перепало кацапам на горіхи! )))
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Пусть не медлят, мы согласны и доплатить.
Поки не відповість за розмінований Чонгар нікому не віддамо!
У Мінтранспорту Німеччини підтвердили, що причиною несправності на залізниці стала диверсія
Міністр транспорту й цифрової інфраструктури Німеччини Фолькер Віссінґ підтвердив, що причиною ранкового "паралічу" на Deutsche Bahn на півночі країни стали диверсійні дії.Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW. "Причиною стали диверсійні дії на кабельній мережі. Кабелі, які є необхідними для залізничного руху, зумисно й цілеспрямовано обрізали. Зараз ми не можемо сказати нічого більше ні про атаку, ні про зловмисників. Все це має встановити розслідування", - прокоментував міністр.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/8/7148341