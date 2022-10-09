Российские спецслужбы через deepfake пытались пообщаться с гендиректором компании Baykar Defence от имени Шмыгаля, - ГУР МО. ВИДЕО

Российские спецслужбы с помощью технологии deepfake попытались пообщаться с генеральным директором Baykar Defence Халюком Байрактаром от имени Дениса Шмыгаля. ГУР МО сорвало провокацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУР МО Украины.

"Российские спецслужбы пытаются освоить технологию deepfake. Она базируется на искусственном интеллекте и позволяет создать фальшивое видео, где известный человек вроде бы говорит не свойственные ему вещи. На этот раз россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar Defence, производящей знаменитые беспилотники "Байрактар". Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого, собственно, было создано с помощью технологии deepfake.

Правда, вместо ожидаемого разговора с господином Халюком, россиянам "повезло" пообщаться с не менее фейковым "секретарем компании Baykar". Следовательно, и отвечать на вопрос: "А что же произошло сегодня с крымским мостом?" - говорится в сообщении.

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В ГУР отмечают низкий уровень подготовки российских оперативников, несколько раз разоблачивших себя во время разговора. В том числе из-за незнания правильного произношения крылатого выражения "бабине літо", которое они произносили как русское "бабье лето".

"Целью этой акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией. В конце разговора российским оперативникам было сообщено, что они разоблачены, и они будут привлечены к ответственности", - подчеркивают в разведке.