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Российские спецслужбы через deepfake пытались пообщаться с гендиректором компании Baykar Defence от имени Шмыгаля, - ГУР МО. ВИДЕО

Российские спецслужбы с помощью технологии deepfake попытались пообщаться с генеральным директором Baykar Defence Халюком Байрактаром от имени Дениса Шмыгаля. ГУР МО сорвало провокацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУР МО Украины.

"Российские спецслужбы пытаются освоить технологию deepfake. Она базируется на искусственном интеллекте и позволяет создать фальшивое видео, где известный человек вроде бы говорит не свойственные ему вещи. На этот раз россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar Defence, производящей знаменитые беспилотники "Байрактар". Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого, собственно, было создано с помощью технологии deepfake.

Правда, вместо ожидаемого разговора с господином Халюком, россиянам "повезло" пообщаться с не менее фейковым "секретарем компании Baykar". Следовательно, и отвечать на вопрос: "А что же произошло сегодня с крымским мостом?" - говорится в сообщении.

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В ГУР отмечают низкий уровень подготовки российских оперативников, несколько раз разоблачивших себя во время разговора. В том числе из-за незнания правильного произношения крылатого выражения "бабине літо", которое они произносили как русское "бабье лето".

"Целью этой акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией. В конце разговора российским оперативникам было сообщено, что они разоблачены, и они будут привлечены к ответственности", - подчеркивают в разведке.

Автор: 

разведка (4174) ФСБ (1936) Шмыгаль Денис (2683) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+11
Сподіваюсь, що Ердоган зробить висновки після того, як його родича хотіли так образливо наїбати
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09.10.2022 08:57
+9
сразу вспоминаются пленки деркача, и как их хавали зебилы
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09.10.2022 08:59
+6
никаких баб в Украине нет и не было. Баба - это учётная единица крепостного имущества в России.
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09.10.2022 09:01
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Сподіваюсь, що Ердоган зробить висновки після того, як його родича хотіли так образливо наїбати
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09.10.2022 08:57 Ответить
Хм ... "Образливо наїбати". Гарний вислів , беру на озброєння до свого лексикону .Дякую.
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09.10.2022 10:54 Ответить
Нащо ображати прекрасний спосіб спілкування між двома особами ??
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09.10.2022 11:43 Ответить
сразу вспоминаются пленки деркача, и как их хавали зебилы
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09.10.2022 08:59 Ответить
никаких баб в Украине нет и не было. Баба - это учётная единица крепостного имущества в России.
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09.10.2022 09:01 Ответить
Только кацы своих кашолок бабами кличут
Тутовник,забияка,адекватно,заводила,ребята.
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09.10.2022 09:15 Ответить
бабы, айда в прачешную
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09.10.2022 09:19 Ответить
в Україні кобіти
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09.10.2022 10:14 Ответить
це не українська культура, а окупаційна.
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09.10.2022 17:49 Ответить
ГУР буданова приписуэ собі чужі заслуги.
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09.10.2022 09:16 Ответить
росіяни можуть бути більш сприйнятливими до такого роду маніпуляцій. Ось кілька прикладів, включаючи вихідний код (з відкритим кодом). але все одно здається технологічно важко усунути деякі дивні звуки. можливо, це спрацювало б, якби звуки списували на низьку якість телефонного зв'язку.

https://fakeyou.com/?from=vo.codes&vocodes=1

https://github.com/topics/voice-cloning
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09.10.2022 09:28 Ответить
на орді не можуть освоїти интелект вроджений вже кілька століть а тут раз і вирішили штучний освоїти
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09.10.2022 10:08 Ответить
створіть порно з путіним з допомогою технології deepfake.
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09.10.2022 14:16 Ответить
створіть з допомогою технології deepfake відео з путіним, де він говорить "я устал, я ухожу. и приказываю вывести все войска из Украины"

і розповсюдьте на ютубі!
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09.10.2022 14:19 Ответить
я думаю, турция должна как-то на это ответить.
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09.10.2022 14:21 Ответить
 
 