Захваченный на Херсонщине вражеский ЗРК "Тор-М2" передали силам ПВО ОК "Південь". Он полностью готов к работе, - Бутусов. ВИДЕО
9-й стрелковый батальон захватил исправный новейший российский ЗРК "Тор-М2" в Херсонской области.
Об этом в телеграм-канале "Бутусов плюс" сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Командование ОГВ "Кривой Рог" передало этот "Тор" силам ПВО ОК "Південь". ЗРК полностью готов к боевой работе", - отмечает он.
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Молодці наші воїни 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Героям слава!!!
щєдрьіє.
шо-то совсем хреново там с ПВО...