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Захваченный на Херсонщине вражеский ЗРК "Тор-М2" передали силам ПВО ОК "Південь". Он полностью готов к работе, - Бутусов. ВИДЕО

9-й стрелковый батальон захватил исправный новейший российский ЗРК "Тор-М2" в Херсонской области.

Об этом в телеграм-канале "Бутусов плюс" сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Командование ОГВ "Кривой Рог" передало этот "Тор" силам ПВО ОК "Південь". ЗРК полностью готов к боевой работе", - отмечает он.

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Автор: 

оружие (10217) техника (1736) Бутусов Юрий (4358) Херсонская область (4770)


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09.10.2022 10:11 Ответить
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼

Молодці наші воїни 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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09.10.2022 10:17 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.10.2022 10:21 Ответить
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09.10.2022 10:32 Ответить
Жирний трофей. Слава ЗСУ!
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09.10.2022 10:51 Ответить
їх у кацапів загалом мабуть і півтори сотні немає, а вони, не дивлячись на це, все одно дарують.
щєдрьіє.
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09.10.2022 10:58 Ответить
Запорожью подгоните - век благодарить будут...
шо-то совсем хреново там с ПВО...
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09.10.2022 11:05 Ответить
стоимость этой игрушки - около 25 млн долл США
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09.10.2022 11:48 Ответить
мы тут за одним насамсом пол года бегаем, а тут такой презент сразу. молодцы!
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09.10.2022 11:54 Ответить
 
 