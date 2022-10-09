"Противник этого не ожидал, подошли на расстояние 5 метров", - "Ролло", командир батальона "Азов", рассказал о боях с россиянами. ВИДЕО

"Ролло" присоединился к "Азову" еще в 2014 году. В 2022 году за сутки до полномасштабного вторжения РФ в Украину он вместе с побратимами получил приказ: "Готовьтесь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем боевом пути командир батальона "Азов" рассказал в интервью для "Бутусов плюс".

В первые дни полномасштабной войны формировались новые боевые подразделения. "Ролло" вместе с побратимами держали оборону в селе Мощун Киевской области.

"Даже крутому российскому спецназу или "славным" десантно-штурмовым войскам, морпехам не удалось... Безгранично горд своим личным составом!" - подчеркнул он.

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О боях "Азова" с кадыровцами, с "элитными" подразделениями армии РФ и особенностях создания нового штурмового батальона смотрите в интервью на YouTube-канале "Бутусов плюс".