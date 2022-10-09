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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Военный РФ рассказывает об отступлении из Лимана: "В 3 часа оглашение было, Путин там выступал, а мы в 12 с Лимана шли..." - перехват ГУР. ВИДЕО

Военный РФ рассказывает о тяжелом уходе из Лимана во время речи и банкета Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на новый перехват разговора ГУР МО Украины.

"В 3 часа оглашение было, Путин там выступал, а мы в 12 из Лимана шли. Так, все п#зда, теперь война полноценная начинается. Вот мы и ждем подкрепления.

… Мы уходили, п#здец, под минометами, бл#ть, там уже все, крестись - не крестись, все и в Бога верим, и во все, что можно верить – верим…" - говорится в разговоре.

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разведка (4174) Лиман (318) перехват (343)


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Кровожадные свинособаки Бог не с вами -- вас будет жарить ВСУ а потом черти в аду
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09.10.2022 12:24 Ответить
Только что показывали видео из Купянска - таки хотят нас в 18-й век отбросить. Сколько же надо будет средств и времени, чтобы все восстановить. Да, запоребрик за все заплатит (если там останется, чем платить), но сейчас где людям жить.
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09.10.2022 12:26 Ответить
Тварини рашистські! Скільки оптимізму що. *єто ж тєперь росія. падкрєплєнія ідут*. Навіть не чує. що йому розказує. як драпали з Українського Лиману! Здохніть вже всі!
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09.10.2022 12:59 Ответить
Так, все п#зда, теперь война полноценная начинается. Вот мы и ждем подкрепления.

Т.е, война, толком, ещё не начиналась, а их уже 60 тысяч нае/ашили. А шо ж на войне будет?! Шахты ими засыпать придётся?
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09.10.2022 13:21 Ответить
фашистам бог не допомагає,
можеш не молитись
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09.10.2022 14:24 Ответить
 
 