Военный РФ рассказывает об отступлении из Лимана: "В 3 часа оглашение было, Путин там выступал, а мы в 12 с Лимана шли..." - перехват ГУР. ВИДЕО
Военный РФ рассказывает о тяжелом уходе из Лимана во время речи и банкета Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на новый перехват разговора ГУР МО Украины.
"В 3 часа оглашение было, Путин там выступал, а мы в 12 из Лимана шли. Так, все п#зда, теперь война полноценная начинается. Вот мы и ждем подкрепления.
… Мы уходили, п#здец, под минометами, бл#ть, там уже все, крестись - не крестись, все и в Бога верим, и во все, что можно верить – верим…" - говорится в разговоре.
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Т.е, война, толком, ещё не начиналась, а их уже 60 тысяч нае/ашили. А шо ж на войне будет?! Шахты ими засыпать придётся?
можеш не молитись