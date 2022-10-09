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Эксгумированы первые 20 тел на месте массового захоронения в Лимане. Среди жертв есть дети, - Нацполиция. ВИДЕО

Раскопки продолжаются на двух локациях: по предварительной информации, в одной похоронены около 200 гражданских, другая - братская могила военнослужащих ВСУ. Среди жертв есть дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Информацию о массовом захоронении в Лимане правоохранители получили от местных жителей. Гражданские похоронены в одиночных могилах, военные - в траншее длиной 40 метров. По словам свидетеля, он похоронил здесь по приказу российских захватчиков около 20 украинских защитников. Среди погибших также семья с двумя маленькими детьми.


На некоторых могилах есть таблички с данными умерших, другие – безымянные. Однако в каждом случае полиция отбирает биологические образцы и назначает экспертизу для идентификации погибших и установления причин смерти. Работу усложняет то, что большинство тел в состоянии изменений, есть пакет, в котором только кости", - говорится в сообщении.

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На месте раскопок работают следственно-оперативные группы, криминалисты и судмедэксперты совместно с прокуратурой. В первые дни были подняты 20 тел гражданских и военнослужащих ВСУ.

Эксгумация продолжается в рамках уголовного производства, открытого по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

Нацполиция (16463) эксгумация (142) Лиман (318)


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Кацапам - здохнути!!!!!
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09.10.2022 13:18 Ответить
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09.10.2022 13:19 Ответить
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09.10.2022 13:51 Ответить
 
 