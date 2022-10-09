Ликвидирован пожар на инфраструктурном объекте, вызванный вражеским обстрелом на Сумщине, - ГСЧС. ВИДЕО
9 октября в Службу спасения "101" поступила информация, что из-за вражеских обстрелов произошел пожар на инфраструктурном объекте на территории Ворожбянской громады в Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, на тушение прибыл дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.
"Установлено, что возгорание произошло на кровле двухэтажного здания. Пожарные оперативно локализовали пожар, предотвратив распространение его на всю кровлю и непосредственно помещение здания, и ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.
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