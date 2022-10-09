Очереди автомобилей на Керченский мост растянулись на километры, паром не пустили, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пробки у Керченского моста растянулись на несколько километров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер".

По словам местных жителей, переправа работает только для грузовиков, а движение по мосту организовано по одной неповрежденной полосе.

"Самая большая проблема - это въезд на мост. Люди вынуждены стоять по 4-5 часов. Хотя "власть" уверяет, что практически все идет непрерывно, но на данный момент сотни машин, очередь растянулась на несколько километров", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что со стороны российского Краснодара такая же ситуация.

"Под Таманью скопилось порядка 500 большегрузов, автобусов и обычных автомобилей. На паромы также отправляют микроавтобусы - через мост их почему-то не пускают. В полиции говорят, что не знают, когда паром запустят. Ожидающим судно дали по тарелке каши и поллитровой бутылке воды" , – сообщает медиа.

"Очередь на Крымский мост в сторону Крыма. Движение реверсивное и тотальный досмотр", - описывают медийщики добавленные фотографии.





Напомним, мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года. В декабре 2019-го россия запустила по нему железнодорожное сообщение, после чего США ввели дополнительные санкции.

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Утром 8 октября на Крымском мосту пылал сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, но впоследствии возобновили.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.