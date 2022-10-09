Очереди автомобилей на Керченский мост растянулись на километры, паром не пустили, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пробки у Керченского моста растянулись на несколько километров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер".
По словам местных жителей, переправа работает только для грузовиков, а движение по мосту организовано по одной неповрежденной полосе.
"Самая большая проблема - это въезд на мост. Люди вынуждены стоять по 4-5 часов. Хотя "власть" уверяет, что практически все идет непрерывно, но на данный момент сотни машин, очередь растянулась на несколько километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что со стороны российского Краснодара такая же ситуация.
"Под Таманью скопилось порядка 500 большегрузов, автобусов и обычных автомобилей. На паромы также отправляют микроавтобусы - через мост их почему-то не пускают. В полиции говорят, что не знают, когда паром запустят. Ожидающим судно дали по тарелке каши и поллитровой бутылке воды" , – сообщает медиа.
"Очередь на Крымский мост в сторону Крыма. Движение реверсивное и тотальный досмотр", - описывают медийщики добавленные фотографии.
Напомним, мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года. В декабре 2019-го россия запустила по нему железнодорожное сообщение, после чего США ввели дополнительные санкции.
Утром 8 октября на Крымском мосту пылал сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, но впоследствии возобновили.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До того ж колаборанти і самки окупантів не варті жодного нашого снаряду.
Им нравится .
Але щойно впадемо до їх рівня, то втратимо західну підтримку. Скільки б мало не йшло до нас зброї, без неї ми б програли ще влітку. І вся Україна стала б Маріуполем. А пляшкосиди побудували б на наших могилах свої "алеи ангелоф", а наших дітей пізніше погнали б "асвабаждать братские страни".
Их особенность заключается в том, что вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, которые могут превращать в фарш пехоту противника.
Боевая часть M30A1 снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance), что переводится как «боеприпас повышенной летальности». Его главная задача - уничтожение живой силы противника. В качестве взрывчатого вещества выступает октоген. Дальность поражения данной ракеты составляет от 15 до 84 км с круговым отклонением всего в 7 метров. И ещё одна главная особенность припаса! Дистанционный АТМОСФЕРНЫЙ подрыв НАД целью. Накрывает веером площадь радиусом не меньше 150м..
казали на мосту тільки асфальт пошкрябався
--"Президенту России Владимиру Путину докладывают, что взрыв на Крымском мосту и недавние пререпетии с предложением Бортникова Путину срочно поменять ключевые фигуры в руководстве второй службы ФСБ, связаны напрямую. Указывают на прямое участие заместителя руководителя службы Алексея Жало, мотивом которого может быть месть за смерть сына Кирилла, который был убит в октябре прошлого года."
Хотели сесесер 2.0 - но сесесер без очередей не возможен. Так что "мечты сбываются"!
Долго ещё кацапье будет в Крыму купания устраивать и военные базы снабжать?
Не втечете від себе та своєї, брехливої, історії !!!
Смерть рашистам ***** в Україні та їх зкацапленим крисам, що наживаються на смертях Українців !!
🇺🇦⚔️‼️❤️👏✌️👍🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇫🇮🇪🇪🇦🇿🇯🇵🇮🇩🇳🇴🇹🇷🇱🇹🇨🇿🇸🇪🇩🇪🇪🇺👏👏👍🇺🇦⚔️‼️❤️😡✊😡