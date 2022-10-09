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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Очереди автомобилей на Керченский мост растянулись на километры, паром не пустили, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пробки у Керченского моста растянулись на несколько километров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер".

По словам местных жителей, переправа работает только для грузовиков, а движение по мосту организовано по одной неповрежденной полосе.

"Самая большая проблема - это въезд на мост. Люди вынуждены стоять по 4-5 часов. Хотя "власть" уверяет, что практически все идет непрерывно, но на данный момент сотни машин, очередь растянулась на несколько километров", - говорится в сообщении.

Читайте также: Реверсное движение, которое оккупанты запустили по Керченскому мосту, очень ограничено - 10 автомобилей в одну сторону, 10 в другую, - Чубаров

Отмечается, что со стороны российского Краснодара такая же ситуация.

Очереди автомобилей на Керченский мост растянулись на километры, паром не пустили, - СМИ 01

"Под Таманью скопилось порядка 500 большегрузов, автобусов и обычных автомобилей. На паромы также отправляют микроавтобусы - через мост их почему-то не пускают. В полиции говорят, что не знают, когда паром запустят. Ожидающим судно дали по тарелке каши и поллитровой бутылке воды" , – сообщает медиа.

"Очередь на Крымский мост в сторону Крыма. Движение реверсивное и тотальный досмотр", - описывают медийщики добавленные фотографии.

Очереди автомобилей на Керченский мост растянулись на километры, паром не пустили, - СМИ 02
Очереди автомобилей на Керченский мост растянулись на километры, паром не пустили, - СМИ 03

Напомним, мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года. В декабре 2019-го россия запустила по нему железнодорожное сообщение, после чего США ввели дополнительные санкции.

Читайте также: Крымский мост символизирует растерянность российской армии, - New York Times

Утром 8 октября на Крымском мосту пылал сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, но впоследствии возобновили.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

Автор: 

Крым (26384) паром (87) Аксенов Сергей (361) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+53

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09.10.2022 15:48
+36
Тікайте, щури та таргани, тікайте...
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09.10.2022 15:46
+23
Люди змушені стояти по 4-5 годин Та я зараз заплАчу,***...
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09.10.2022 15:55
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Тікайте, щури та таргани, тікайте...
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09.10.2022 15:46 Ответить
Кровавые свинособаки валите нах .... Все кто будет на нашей земле сдохнут все до единого Слава ЗСУ
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09.10.2022 16:02 Ответить
"Вообще не хочу ехать из Крыма... как у себя дома жили, настолько все душевно, по-домашнему"
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09.10.2022 15:47 Ответить

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09.10.2022 15:48 Ответить
ми, Українці, мокшанські болотА хрестили, ми їх і відспіваємо.. бо це наш прой.б - от не варто так чинити з нерозумними тваринами-кацапами, нехай існують так, як звикли, і надалі: у лайні та смороді, поїдаючи одне одного.
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09.10.2022 16:14 Ответить
хи хи хи
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09.10.2022 16:51 Ответить
Ех - не доходят у нас руки -- поки .
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09.10.2022 15:48 Ответить
ну если железку не защепило то в любой стране пригнали бы платформы под автотранспорт и перегоняли бы туда сюда по 200-400 автомобилей грузовиков автобусов..но то кацапы..сами ****** мост с придури *****..а теперь решают почему авто не легче воздуха....
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09.10.2022 15:49 Ответить
Змушені! Ах ти Боже мій. Вони Змушені чекати....
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09.10.2022 15:49 Ответить
ех... ще б пару паромів відправити в компанію до величного крейсеру, що дослухався порад захисників острову Зміїний... ото буде цирк...
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09.10.2022 15:51 Ответить
осінньо- зимові шторми зроблять своє
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09.10.2022 15:56 Ответить
Не пороми а причали для них. То буде дошкульніше
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09.10.2022 20:02 Ответить
Який зручний момент заїбошити по кацапах снарядиком М30А1 зі 180 тисячами вольфрамових кульок, уявляєте який би жирок нагуляли азовські бички до наступного літа🤔🧐😁Серце кров'ю обливається від того, що не рука не може дотягнутися до кнопочки з написом "Launch" 🥺😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.10.2022 15:55 Ответить
Ми ж не кацапи. По цивільних не стріляємо.

До того ж колаборанти і самки окупантів не варті жодного нашого снаряду.
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09.10.2022 16:12 Ответить
Тогда терпите обстрелы дальше,как мишени в тире.
Им нравится .
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09.10.2022 16:38 Ответить
Я розумію, що вам болить, як і всім нам. І що для кацапів наші конвенційні методи війни виглядають, як слабкість. І бачу, як ці потвори регочуть над нашою загиблою малечою.

Але щойно впадемо до їх рівня, то втратимо західну підтримку. Скільки б мало не йшло до нас зброї, без неї ми б програли ще влітку. І вся Україна стала б Маріуполем. А пляшкосиди побудували б на наших могилах свої "алеи ангелоф", а наших дітей пізніше погнали б "асвабаждать братские страни".
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09.10.2022 16:56 Ответить
Да, Украина получила новые ракеты для HIMARS/M270 - модификации M30A1.
Их особенность заключается в том, что вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, которые могут превращать в фарш пехоту противника.
Боевая часть M30A1 снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance), что переводится как «боеприпас повышенной летальности». Его главная задача - уничтожение живой силы противника. В качестве взрывчатого вещества выступает октоген. Дальность поражения данной ракеты составляет от 15 до 84 км с круговым отклонением всего в 7 метров. И ещё одна главная особенность припаса! Дистанционный АТМОСФЕРНЫЙ подрыв НАД целью. Накрывает веером площадь радиусом не меньше 150м..
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09.10.2022 16:42 Ответить
Люди змушені стояти по 4-5 годин Та я зараз заплАчу,***...
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09.10.2022 15:55 Ответить
Проблеми кацапiв нас не хвилюют,сдохнiть скот.
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09.10.2022 15:56 Ответить
а що сталося?

казали на мосту тільки асфальт пошкрябався
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09.10.2022 15:58 Ответить
Пором-пом-пом!
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09.10.2022 16:00 Ответить
ждуны. осенняя миграция )
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09.10.2022 16:02 Ответить
Сказал волшебное слово хусим и поехал.
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09.10.2022 16:03 Ответить
Уявіть, якщо це дійсно виявиться правдою і міст кацапи самі рвонули через розбірки чи, скоріше, через бунт на роїсі в стані силовиків, то за поребриком може скоро розпочатись мочилово між різними силовими кланами. хай буде так. нехай гризуть там одне одного свинособаки.
--"Президенту России Владимиру Путину докладывают, что взрыв на Крымском мосту и недавние пререпетии с предложением Бортникова Путину срочно поменять ключевые фигуры в руководстве второй службы ФСБ, связаны напрямую. Указывают на прямое участие заместителя руководителя службы Алексея Жало, мотивом которого может быть месть за смерть сына Кирилла, который был убит в октябре прошлого года."
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09.10.2022 16:04 Ответить
Реверсивное движение. Панятна?
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09.10.2022 16:08 Ответить
ага, как громовое молчание немых певцов
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09.10.2022 16:33 Ответить
Братан, это даже для меня сложно
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09.10.2022 17:20 Ответить
Ет прям геноцид якийсь ))
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09.10.2022 16:09 Ответить
Бис.
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09.10.2022 16:14 Ответить
Порой я забываю, что поколение, не видевшее или не помнящее другой власти, кроме путина, уже растит своих детей, и совершенно не помнит того, что было нормальным времяпрепровождением хомо советикус даже для нас, миллениалов. А именно - стояние в очереди. Да и то, которое помнит - хорошо забыло, потому что память, в целях безопасности, работает до следующего выпуска "вестей".

Хотели сесесер 2.0 - но сесесер без очередей не возможен. Так что "мечты сбываются"!
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09.10.2022 16:19 Ответить
Специально для ожидающих Алла Пугачёва исполнит песню "Паромщик".
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09.10.2022 16:23 Ответить
Едут,никто взрывов не боится, а видосиками про облачность их не напугешь.
Долго ещё кацапье будет в Крыму купания устраивать и военные базы снабжать?
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09.10.2022 16:36 Ответить
доти,допоки косапи не відчувають себе у Криму як вдома..
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09.10.2022 17:08 Ответить
Москалі, Украінці надали віру вам, Украінці і відспівають вас!!
Не втечете від себе та своєї, брехливої, історії !!!
Смерть рашистам ***** в Україні та їх зкацапленим крисам, що наживаються на смертях Українців !!
🇺🇦⚔️‼️❤️👏✌️👍🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇫🇮🇪🇪🇦🇿🇯🇵🇮🇩🇳🇴🇹🇷🇱🇹🇨🇿🇸🇪🇩🇪🇪🇺👏👏👍🇺🇦⚔️‼️❤️😡✊😡
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09.10.2022 17:18 Ответить
тотальная ликвидация рашистов-единственный путь к независимой Украине !
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09.10.2022 17:44 Ответить
горє-та КАКОЄЄЄЕЕЕЕЕ!!!!
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09.10.2022 17:57 Ответить
Можно открыть и поврежденную полосу, но нужно поставить трамплин
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09.10.2022 19:56 Ответить
 
 