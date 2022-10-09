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Бараны Шойгу, Кадыров и могилизация | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Если вы скучали, то "Підсвинки тижня шоу" на Цензор.НЕТ спешат спасать ваш воскресный вечер! Богдан Буткевич и Наталья Соколенко собрали для вас самое вкусное на просторах этих наших интернетов и готовы зажигать. Вот, например, в Республике Тува придумали выменивать призывников... на баранов. А на сахалинщине призывников будут выменивать вообще на мороженую рыбу. Нам тоже было трудно в это поверить, так что мы не остановились и собрали еще больше инфо-вкусностей!

Смотрите "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Аннексия и "референдумы", могилизация на Московии продолжается! | Підсвинки тижня на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Автор: 

россия (95526) Шойгу Сергей (712) мобилизация (2762) Соколенко Наталья (50) Буткевич Богдан (433)


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Одна з тупєйших лапотних рєчовок
Когда шойгу рожали - в Америке дрожали
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09.10.2022 19:06 Ответить
барана на барана... в чем профит?
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09.10.2022 19:12 Ответить
Барани в ефірі
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09.10.2022 19:51 Ответить
 
 