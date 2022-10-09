Бараны Шойгу, Кадыров и могилизация | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Если вы скучали, то "Підсвинки тижня шоу" на Цензор.НЕТ спешат спасать ваш воскресный вечер! Богдан Буткевич и Наталья Соколенко собрали для вас самое вкусное на просторах этих наших интернетов и готовы зажигать. Вот, например, в Республике Тува придумали выменивать призывников... на баранов. А на сахалинщине призывников будут выменивать вообще на мороженую рыбу. Нам тоже было трудно в это поверить, так что мы не остановились и собрали еще больше инфо-вкусностей!

Смотрите "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ.

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