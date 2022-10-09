Взрыв на Крымском мосту – самое большое унижение Путина, – полковник в отставке Лейтон. ВИДЕО

Взрыв и частичное разрушение Крымского моста стали для президента РФ Владимира Путина самым большим унижением, особенно с учетом того, что это произошло на следующий день после его 70-летия.

Об этом военный аналитик CNN, полковник Воздушных сил США в отставке Седрик Лейтон заявил в эфире телеканала, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это однозначно одно из самых больших унижений, которые мог пережить Путин - конечно, кроме случаев, когда что-нибудь случилось бы в Москве", - сказал Лейтон.

"Крымский мост был одним из крупнейших инженерных проектов Российской Федерации. Его подрыв и частичное разрушение – серьезный удар по престижу России и личному престижу Путина", – подчеркнул он.

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Полковник в отставке подчеркнул, что мост играл немаловажную роль в поставках российских войск.

"Россия может перебрасывать (этим мостом. - Ред.) значительное количество танков, снаряжения, оружия - по железной дороге или автомобильным путем. Эти события заставляют россиян использовать морские пути поставок в Крым из России", - пояснил он.

По мнению Лейтона, частичное разрушение моста создает серьезные проблемы для российской армейской логистики, которая и так сталкивается с постоянными вызовами. И может вызвать агрессивный ответ РФ.

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"Я ожидаю, что он будет бить по гражданским целям в Украине. Так же, как в последние несколько дней, когда мы видели атаки возле Киева и в Запорожской области. ... Если он сможет, то попытается усилить военную операцию. Также он может попробовать отомстить тем, кто, по его мнению, прямо ответственен за взрыв на мосту", - сказал Лейтон.

Отвечая на вопрос ведущей о назначении Сергея Суровикина новым командующим войной против Украины, Лейтон отметил: "Проблема (россиян. - ред.) в том, что кадровый потенциал (их армейцев. - ред.) - не такой большой, как они хотели бы и как мы ожидали… Но даже если бы у них были очень талантливые генералы – такие, как американский Эйзенхауэр или русский Жуков – им было бы очень трудно добиться выполнения своих приказов, труднее, чем это было во время Второй мировой. Сейчас у россиян совсем другая среда. Люди не хотят выполнять эти приказы".