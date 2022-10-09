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Взрыв на Крымском мосту – самое большое унижение Путина, – полковник в отставке Лейтон. ВИДЕО

Взрыв и частичное разрушение Крымского моста стали для президента РФ Владимира Путина самым большим унижением, особенно с учетом того, что это произошло на следующий день после его 70-летия.

Об этом военный аналитик CNN, полковник Воздушных сил США в отставке Седрик Лейтон заявил в эфире телеканала, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это однозначно одно из самых больших унижений, которые мог пережить Путин - конечно, кроме случаев, когда что-нибудь случилось бы в Москве", - сказал Лейтон.

"Крымский мост был одним из крупнейших инженерных проектов Российской Федерации. Его подрыв и частичное разрушение – серьезный удар по престижу России и личному престижу Путина", – подчеркнул он.

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Полковник в отставке подчеркнул, что мост играл немаловажную роль в поставках российских войск.

"Россия может перебрасывать (этим мостом. - Ред.) значительное количество танков, снаряжения, оружия - по железной дороге или автомобильным путем. Эти события заставляют россиян использовать морские пути поставок в Крым из России", - пояснил он.

По мнению Лейтона, частичное разрушение моста создает серьезные проблемы для российской армейской логистики, которая и так сталкивается с постоянными вызовами. И может вызвать агрессивный ответ РФ.

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"Я ожидаю, что он будет бить по гражданским целям в Украине. Так же, как в последние несколько дней, когда мы видели атаки возле Киева и в Запорожской области. ... Если он сможет, то попытается усилить военную операцию. Также он может попробовать отомстить тем, кто, по его мнению, прямо ответственен за взрыв на мосту", - сказал Лейтон.

Отвечая на вопрос ведущей о назначении Сергея Суровикина новым командующим войной против Украины, Лейтон отметил: "Проблема (россиян. - ред.) в том, что кадровый потенциал (их армейцев. - ред.) - не такой большой, как они хотели бы и как мы ожидали… Но даже если бы у них были очень талантливые генералы – такие, как американский Эйзенхауэр или русский Жуков – им было бы очень трудно добиться выполнения своих приказов, труднее, чем это было во время Второй мировой. Сейчас у россиян совсем другая среда. Люди не хотят выполнять эти приказы".

Автор: 

взрыв (6742) Крым (26384) CNN (117) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+33
Про таланти м'ясника жукова він загнув не подумавши.
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09.10.2022 16:49
+14
09 октября 2022, 16:41
Baza: военный самолет потерпел крушение в Ростовской области
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09.10.2022 16:49
+13
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09.10.2022 16:53
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І це ми ще не починали
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09.10.2022 16:47 Ответить
Про таланти м'ясника жукова він загнув не подумавши.
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09.10.2022 16:49 Ответить
З Маском очевидно історію КП-ZZ читали
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10.10.2022 09:45 Ответить
09 октября 2022, 16:41
Baza: военный самолет потерпел крушение в Ростовской области
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09.10.2022 16:49 Ответить
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09.10.2022 16:53 Ответить
2 космонавта катапультувались, на жаль ...
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09.10.2022 16:54 Ответить
"талановиті генерали - такі, як російський Жуков" ???
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09.10.2022 16:52 Ответить
он мабуть имел ввиду ваньку жукова. тот даже дедушке письма писать умел. талантище! )
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09.10.2022 16:54 Ответить
Опущенне хйЛо
На 70 ку опущенне

По їх панятіям- ЧМО
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09.10.2022 16:58 Ответить
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09.10.2022 16:59 Ответить
Во, легенда про Жукова даже до американских полковников долетела и прижилась.
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09.10.2022 17:01 Ответить
Втрати десятків тисяч лапотного м'яса це не приниження, а от міст це інші справа
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09.10.2022 17:02 Ответить
там інші скрєпи
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09.10.2022 17:10 Ответить
Вибух на Креченському мосту - це був пробний удар , далі буде ....
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09.10.2022 17:02 Ответить
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09.10.2022 17:22 Ответить
Якщо його принизили-то нехай застрелиться, цяця велика. А він і раніше наші міста ракетами закидав!
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09.10.2022 17:05 Ответить
"Я очікую, що він битиме по цивільних цілях в Україні"
вже курва псіхована бье по Запоріжжю...
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09.10.2022 17:08 Ответить
Жуков талантливый? - Спасибо, я этого анекдота ещё не слышал ...
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09.10.2022 17:14 Ответить
po kussabskim poniatkam - genij. Nagrablennoe v Germaniji taščil v xatu ešelonami.
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09.10.2022 23:15 Ответить
В Крыму очередь за топливом, в Киеве за шампанским, а в Москве за памперсами
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09.10.2022 17:15 Ответить
Тем более на утреннийОПОХМЕЛхуйлапутина!!!ХА ХА ХА!!!МАЛОВАТО БУДЕТ КАК ПО МНЕ!!!КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ КРОВАВУЮ НУЖНО СТЕРЕТЬ!!!
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09.10.2022 17:30 Ответить
Короче, ***** опущений
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09.10.2022 17:34 Ответить
<Сакаральный мост рухнул>
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09.10.2022 17:59 Ответить
*****-Апущєньєц
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09.10.2022 18:04 Ответить
***** звичайне, однояйцеве
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09.10.2022 20:27 Ответить
На территорию россии никто не ступит, потому что у россии есть ядерное оружие!

Так что эти солдаты воюют не за защиту россии, они воюют за сохрание власти путина!

Если путин проиграет войну - он у власти не сможет сохранится. Президентом станет кто-то другой из российской политической верхушки.

Ясно, что эти солдаты не хотят выполнять приказы, идти на какие-то военные операции, и терять жизни ради путина. Как будто им не все равно кто-там будет при власти в россии: путин, лавров, собянин или матвиенко. Вообще-то в нормальных странах для этого сущетсвуют выборы, чтобы определить кто будет президентом.
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09.10.2022 17:41 Ответить

олйух на сохранении 20 летПочему слоны ходят беременными так долго?
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09.10.2022 18:06 Ответить
х@йло обідиться і знову будуть ракети по цивільним будівлям
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09.10.2022 17:41 Ответить
Он бы еще Кутузова талантливым назвал, который имел прозвище*кофейник Зубова*, был подхалимом, лизоблюдом, интриганом, спал12-18 часов в сутки, был педофилом(возил в своем обозе маленьких девочек для секс-утех, переодетых казачками) и бездарью в военном плане. Был разбит Наполеоном в Бородинском сражении и сдал Москву.
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09.10.2022 17:46 Ответить
Что получили бы россияне, если бы они выиграли войну?

Сохранение при власти путина!))))))))

Ахаххахаха!

Нормальные народы впоследствии какой-то борьбы получают смену власти, проведение реформ! А они получили бы сохранение ублюдочной системы!

Так за что они воюют?
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09.10.2022 17:46 Ответить
РАДУЕ ЧТО ********** В.В.!!!ТАК И БУДЕТ ВПИСЯН!!!**********!!!
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09.10.2022 18:01 Ответить
Дед-танкист рассказывал, как талантливо бросали пехоту через реку горку штурмовать. А там пулемёт. Говорит трупы молоденьких солдат два дня мимо них плыли.
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09.10.2022 23:52 Ответить
CNN это карикатура на СМИ.
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10.10.2022 05:19 Ответить
 
 