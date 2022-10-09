Порошенко о заявлениях Маска: Прежде чем давать советы о войне и мире, пусть приедет в Украину и поговорит с людьми. ВИДЕО

Петр Порошенко в эфире британского телеканала LBC заявил, что прежде чем давать украинцам советы относительно войны и мира, Илону Маску следует побывать в Украине и пообщаться с людьми, пережившими ужасы российской оккупации и постоянные обстрелы.

"Для того, чтобы давать украинцам советы по войне и миру, Илону Маску стоит приехать в Запорожье, где враг сегодня нанес циничный удар по мирному кварталу. Погибли по меньшей мере 13 человек, 87 ранены. Террористам нет оправдания. Они будут отвечать за все", - заметил Порошенко в пресслужбу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

На вопрос ведущего LBC, возможен ли компромисс с путиным, который предлагает Илон Маск из-за угрозы ядерной войны, Порошенко ответил: "Пожалуйста – работайте над Tesla. Не давайте советов украинцам, как мы можем сохранить свои жизни. Или – приезжайте в Киев, поезжайте со мной в Харьковскую область. Встретитесь с людьми, которые были под оккупацией, увидите их слезы и то, как они радуются, что украинцы вернулись, и поговорите о "компромиссе" с ними.

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"Я думаю, что вы усвоите один из важнейших уроков в своей жизни. Но сейчас, пожалуйста, сосредоточьтесь на Starlink. Кстати, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить господина Маска за Starlink, потому что его Starlink может помочь нам, помочь ВСУ. Поэтому, пожалуйста, сосредоточьтесь на Starlink и Tesla, и не говорите ни слова об Украине, пока не посетите ее", – считает Порошенко.