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Порошенко о заявлениях Маска: Прежде чем давать советы о войне и мире, пусть приедет в Украину и поговорит с людьми. ВИДЕО

Петр Порошенко в эфире британского телеканала LBC заявил, что прежде чем давать украинцам советы относительно войны и мира, Илону Маску следует побывать в Украине и пообщаться с людьми, пережившими ужасы российской оккупации и постоянные обстрелы.

"Для того, чтобы давать украинцам советы по войне и миру, Илону Маску стоит приехать в Запорожье, где враг сегодня нанес циничный удар по мирному кварталу. Погибли по меньшей мере 13 человек, 87 ранены. Террористам нет оправдания. Они будут отвечать за все", - заметил Порошенко в пресслужбу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

На вопрос ведущего LBC, возможен ли компромисс с путиным, который предлагает Илон Маск из-за угрозы ядерной войны, Порошенко ответил: "Пожалуйста – работайте над Tesla. Не давайте советов украинцам, как мы можем сохранить свои жизни. Или – приезжайте в Киев, поезжайте со мной в Харьковскую область. Встретитесь с людьми, которые были под оккупацией, увидите их слезы и то, как они радуются, что украинцы вернулись, и поговорите о "компромиссе" с ними.

Читайте также: Маск попытался оправдаться за предыдущие посты: "Я большой фанат Украины, но не Третьей мировой войны"

"Я думаю, что вы усвоите один из важнейших уроков в своей жизни. Но сейчас, пожалуйста, сосредоточьтесь на Starlink. Кстати, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить господина Маска за Starlink, потому что его Starlink может помочь нам, помочь ВСУ. Поэтому, пожалуйста, сосредоточьтесь на Starlink и Tesla, и не говорите ни слова об Украине, пока не посетите ее", – считает Порошенко.

Автор: 

переговоры (4939) Порошенко Петр (19601) Маск Илон (226)


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Топ комментарии
+37
Погоджуюсь!
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09.10.2022 17:36
+33
Усі , хто пропонує Україні КАПИТУЛЯЦІЮ , в Україну їхати боятся
папа з Риму, Маск, Нобелівський комітет
чекаем , хто ще зашквариться по методичке кровавого вбивці
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09.10.2022 17:38
+32
"Тому, будь ласка, зосередьтеся на Starlink і Tesla, і не кажіть жодного слова про Україну, поки не відвідаєте її."
-------
Саме так, нехай займається в чому розуміється, а не лізе не в свою справу.
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09.10.2022 17:38
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Погоджуюсь!
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09.10.2022 17:36 Ответить
Усі , хто пропонує Україні КАПИТУЛЯЦІЮ , в Україну їхати боятся
папа з Риму, Маск, Нобелівський комітет
чекаем , хто ще зашквариться по методичке кровавого вбивці
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09.10.2022 17:38 Ответить
Обережніше. Там Байден теж сцить їхати.
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09.10.2022 20:19 Ответить
Столтенберг приезжал ?
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09.10.2022 21:11 Ответить
Нас знаючі люди попереджали, що будуть вибухати *************** закрутки в самих неочікуваних місцях.
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09.10.2022 22:08 Ответить
"Тому, будь ласка, зосередьтеся на Starlink і Tesla, і не кажіть жодного слова про Україну, поки не відвідаєте її."
-------
Саме так, нехай займається в чому розуміється, а не лізе не в свою справу.
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09.10.2022 17:38 Ответить
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09.10.2022 17:39 Ответить
Черговий Респект пану Порошенко. Це не пусті слова зе. Таке відчуття, що не Європа стомилася від війни в Україні, а оп не знає,що війна іде. Якісь урочисті зустрічі гумдопомоги, фото і піар. Речі,які не потребують розголосу.
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09.10.2022 17:39 Ответить
Ілон Маркс не буде їхати в Харків чи ще в якесь місто України, він хоче повторити еро тур штрампа в мацкву з кращім золотим даждьом рєгіона.Навіть хабалку собі знайшов з свинособакії для тренувань, але видно вона не дуже справляється.
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09.10.2022 17:41 Ответить
Порох, ты ж борец. Насыпь в ***** этому айтишнику
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09.10.2022 17:42 Ответить
Таке вже було - маск - проти ввх. Шо не пом'таєте.
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09.10.2022 17:54 Ответить
купили вашего Маска кремляди полностью - и "не дорого" всего за 1,5 млрд.$
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09.10.2022 18:29 Ответить
Перш ніж давати поради про війну та мир, нехай приїде в Україну і пройдеться босоніж хвилями слідом за крейсером...
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09.10.2022 23:23 Ответить
Треба усім цим "гаварящим головам" винести попередження що їх слова будуть трактовані Українським та міжнародними судами як підтримка тероризму та виправдовування фашизму, та геноциду Українського народу, мільярдер не мільярдер а можешь завітати у Гаагу на скамью поряд із ******, тоді бажаючих твітити та тіктокати значно зменьшиться
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09.10.2022 17:42 Ответить
Маск просто рупор республиканцев. Представьте на секунду, что вот летом мы побеждаем Чмоню, убиваем его, совет безопасности, парламент и прочую шваль, получаем репарации, на России какое-то подобие демократии с покаянием. Демократы тут же выиграют выборы, ведь американцы будут воодушевлены, что одержана победа над Россией и Китай приструнен под страхом того, что теперь хрен ему, а не дешевый газ, нефть, уголь и дерево и прочее, будет по рыночным ценам все закупать, а производить технологические товары и мы умеем. И все, республиканцы в пролете и на выборах тоже. Ну, вот и все, сложили два плюс два. Прекрасно Маск все понимает, просто у него нет выхода не поддерживать линию партии. Иначе они проиграют выборы, а если еще срок у демократов, то республиканцы как-то вымрут сами по себе, они держаться на реднеках и внутренних штатах, по процентам в США итак за них не более 40-45% и то треть из них из-за лгбт и негритянской (афроамериканской) преступности.

Просто не забывайте, что прямо сейчас под 100 млн американцев последнюю неделю не читали Интернет-новостные сайты, обсуждали друг с другом местных селебрети, новые любовные романы, спорт и локальные события, политику там же. Украины там нету вообще, еще раз, вообще нету. Про мост, наверное, написали, но не более. Ядерную истерию раскручивают демократы в основном, но республиканцам она тоже выгодна, пока выгодна. А вот до середины апреля и республиканцы были против Чмони и за нас, они писали круглосуточно про войну, упрекали демократов в слишком малых поставках. Но затем поступила команда из аналитического центра, что такой стратегией они проиграют выборы и они пошли на изменение риторики.
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09.10.2022 17:45 Ответить
маск трампист продажный обоссцаный фсб-шниками за полтора миллиарда
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09.10.2022 18:31 Ответить
В принципі вірно. Але не плутайте трампістів і республіканців. Трамп лише очолює одне маргінальне крило в республіканській партії. Той же "аналітичний центр" його вже не допустить до президентських виборів.
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09.10.2022 19:04 Ответить
Порошенку хвала!
А в Масків там вся сімейка йо...нута!
Хто кого і скільки раз не знають, а про Україну варнякає воно!
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09.10.2022 17:46 Ответить
Зелёнолиз
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09.10.2022 18:27 Ответить
«Он был рожден, чтобы служить Родине» - Пригожин высказался о новом командующем войсками СВО Суровикине

а тех, которые бабы рожают, те на мясо для суравыкина
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09.10.2022 17:47 Ответить
Раша - КРАЇНА ІДІОТІВ
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09.10.2022 17:49 Ответить
Це ви про того,хто танками при Єльцені людей чавив? Родина для нього тільки гроші, бо для української Армії Батьківщина це понад усе
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09.10.2022 17:53 Ответить
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09.10.2022 17:47 Ответить
Да! Ждемо маска в Україні! Хай все побачить своїми очами. А то він нічого не розуміє по цій війні. І цей візит був би нам репутаційно корисним.
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09.10.2022 17:49 Ответить
Нах тут нужен этот трампист Илюха Максимов?
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09.10.2022 17:54 Ответить
не бреши. "треба мати завод" - не означає "обіцяю побудувати"
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09.10.2022 17:53 Ответить
А ты , мразь Ай-я
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09.10.2022 18:26 Ответить
зелебот не позорься свое рыло вытащи с державного корыта и будет тебе десять заводов
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09.10.2022 18:33 Ответить
Не бреши.

22 августа 2017 года https://ru.slovoidilo.ua/persony/poroshenko-petr-alekseevich Петр Порошенко пообещал построить патронный завод боеприпасов. «И мы построим новый патронный завод боеприпасов», - заявил Порошенко
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09.10.2022 17:58 Ответить
безумна на сайті
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09.10.2022 18:01 Ответить
безумна, это моя однофамилица. А зовут ее Даша.
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09.10.2022 18:09 Ответить
безумна - це ваш обох діагноз!
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09.10.2022 18:11 Ответить
Привет ведущей самого "ровного" канала))
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09.10.2022 18:19 Ответить
Начовпли тебе там чи що?
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09.10.2022 20:37 Ответить
часом, це не , деактивована буквально цими днями, вийшла з VPN?
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09.10.2022 19:24 Ответить
пес їх розбере, вони так схожі один на одного...😉
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09.10.2022 19:35 Ответить
русская, у тебя какой ник был до сегодня? Или ты свежемобилизованное Дерьмаком?
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09.10.2022 18:17 Ответить
Счастливые трусов не надевают
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09.10.2022 18:19 Ответить
а-ха-ха бото-ферма 95 квартала подьехала
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09.10.2022 18:34 Ответить
той сайт бреше ніби то про обіцянки всіх всіх без виключення, не тільки Пороха.
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09.10.2022 18:10 Ответить
До 2021 года. А в каком году его не переизбрали? Так что нужно обижаться только на себя.
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09.10.2022 18:18 Ответить
та навіть не стільки його, як коаліційний уряд Гройсмана. Тому що Укроборонпром - це структура Кабиіну.
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09.10.2022 18:21 Ответить
Нащо вам кацапам щоб Порох побудував патроний завод
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09.10.2022 18:22 Ответить
Це ж потрібно було сьогодні зареєструватися, щоб про Порошенко написати...що у пенька часів януковича пече при імені Петра.
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09.10.2022 18:36 Ответить
Он ленточку торжественно перерезал,чем вы недовольны?Вы шо за Зелю?!
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09.10.2022 17:58 Ответить
не знаю, чи на заводі Артема стрічку різали, але з-за Гройсмана на ньому запустили декілька ліній по виробництва БК різних калібрів, в т.ч. патронів. Але ліній малопотужних, які не забезпечують потреб ЗСУ, особливо під час війни.
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09.10.2022 18:24 Ответить
Ага. Вот только во времена Гройсмана он работал в полный рабочий день, а во времена Зебила в 2021 - 1 раз в неделю.
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09.10.2022 18:27 Ответить
Ще одна. "миротворець":

https://t.me/BerezaJuice/21700 Борислав Береза :

Агнесса Калламард (Agnes Callamard), Генеральный секретарь международной правозащитной организации Эмнести Интернешенал (Amnesty International) у себя в твиттере призвала Украину и украинских солдат не стрелять в только что мобилизованных и необученных российских военных "поскольку убивать неподготовленных комбатантов было бы очень несправедливо".
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09.10.2022 17:52 Ответить
А запускать ракету в жилой дом ночью? Или у этой продажной шлюхи сразу наступает амнезия?
Elon ******* Musk! Мировая ядерная война просто НЕОБХОДИМА. Для того, чтобы проредить двуногое сборище от таких как ты и таких как эта - amnesty-bitch.
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09.10.2022 17:56 Ответить
Что вы хотите от тех, кто на под...се Кремля. Просто нужно максимально дискредитировать эту организацию.
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09.10.2022 18:20 Ответить
"Вы не понимаете, это - другое!"
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09.10.2022 19:33 Ответить
Они там в Амнести все такие одаренные?
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09.10.2022 18:00 Ответить
Купленные сучки террористами -нацистами‼️Эта ************ , была в пыточных , в Буче…………
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09.10.2022 18:36 Ответить
****, надо стрелять ватными пулями, а потом всем соску давать. *****!!! Простите за мат, но иначе не могу. Если пришёл с оружием, то и получай соответственно. Пришёл убивать - умри. Чем больше наших успехов на фронте, тем громче визг всяких проплаченных сук. А проплаченная **** проститутка есть.
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09.10.2022 18:02 Ответить
Ну и ****** , а в наших детей можно стрелять⁉️ПОЧЕМУ НАШИ ДИПЛОМАТЫ МОЛЧАТ и не СТАВЯТ НА МЕСТО КУПЛЕНЫХ Гитлером № 2 ‼️ПОЧЕМУ ЭТА ТВАРЬ ,не ТРЕБУЕТ ОТ СВОЕГО БОССА ***** ,ЧТОБЫ ОН НЕ ПОСЫЛАЛ СВОИХ МОБИКОВ УБИВАТЬ НАШИХ ГРАЖДАНСКИХ ,ДЕТЕЙ и ПОЖИЛЫХ ГР.⁉️
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09.10.2022 18:34 Ответить
Схоже наше МЗС це та ж сама Зе влада, Білорусі ні одного зауваження про обстріли з ії території.
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10.10.2022 01:42 Ответить
Подібній поведінці немає чому дивуватися - як я кажу сьогодні все стало з ніг на голову там де є проблеми їх не помічають і не вирішують а де проблем не має їх знаходять і починають "вирішувати".Як приклад можна навести боротьбу так званих "феміністок" з засилям красивих жінок в медіа ( кіно компютерні ігри і подібне) бо їх наявність (чи наявність в великій кількості а можливо причини в іншому хз) не відповідає реальному стану речей і когось там ображає - а ось реальний стан речей як до жінок ставляться в деяких країнах їх не цікавить.
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09.10.2022 18:58 Ответить
правильно, пусть неподготовленные каапские комбатанты убивают подготовленных и нет украинцев
Надо закрыть рот этой амнести, и нет ничего лучше судебного иска.
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09.10.2022 18:58 Ответить
смешно. Она наверное не понимает, что на поле боя либо ты убиваешь, либо убивают тебя....
"Людей, которые пришли тебя убивать, надо убить...."
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10.10.2022 08:17 Ответить
миск? який миск? згідно з "пророцтвами" миска ми всі сьогодні вже їздимо на гіперлупах з роботаксі, які обліплені соларруфами і літаємо в космос, як на екскурсію!!! а також почалась безупинна колонізація марса! АХАХАХАХАХАХ!!!! а також вся енергія - безплатна!

миск - брехун і аферист рівня самого пукіна!
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09.10.2022 17:53 Ответить
Да что ваще слушать этого наркомана МаскУ!он бутафория!не его все деньги а людей работающих!*** привыкли всё моё!как и путинХуйло!да пустоты вы все!!!
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09.10.2022 17:56 Ответить
Еще раз говорю: Маск талантливый бизнесмен и деловой человек. Получив бабулесы от путлера и озвучив путлеровский месседж заработал себе пару лярдов. А бабло, как известно, не пахнет. Маска не оправдываю, но агонию путлера от его вонючего говна из бункера на Урале отчетливо ощущает даже пани Меркель.
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09.10.2022 18:02 Ответить
Это да, пусть лучше тесловод получит, чем сто ракет делать будут
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09.10.2022 18:40 Ответить
Та да, краще яники і зеленські з кучмами і ющами
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09.10.2022 18:20 Ответить
ніт, всі 300 років знаю краще за вас за 10 років... ВВП падає скільки? Олігархи нащадки НКВД?) Ніт, ви цього не петраєте від слова зовсім, а я знаю факти як нквд вбивало ОУН в лісах закарпатських.
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09.10.2022 19:40 Ответить
ніт, всі 300 років знаю краще за вас за 10 років.

Живеш як ворон 300 років 😁 Ну ну.
Дякую за настрій.
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10.10.2022 01:39 Ответить
ось бачиш - кривляєшся але на питання про націю пропускаешь, що говорить що ти манкурт який в житті ні одної свічки, за голодомор/розстріли/розкуркулювання та інше, не поставив... Тому що це не валиво... Тобто "говоряшя голова" в якої мізків аналізувати дійсність відсутня...

Не хочу тобі бажати померти, але розумнішати ти вже мабуть не будеш мати шансу... Тому можу тільки напряму побажати тобі відповісти по кармі швидше, щоб розум почав зарождатись на питаннях: "чому? ще в цьому житті.

300+ років - це літопис, а не изторія на якій виховують наших дітей... Звідки? з миру по нитці - ткаєш дійсність в якій могли зародитись причини для такого сьогодення... І так для кожної важливої події.

Ось поясни, якщо зможеш:

чому зе врав гроші з говід фонду та МО та направив на будівництво бетонки, а Москалі цю бетонку не перебивають на мостах і тд як того вимагає сценарій облаштування театру боєвих дій...

А також друге питання: як в твоїй голові співвідноситься

"очистка банківської системи" до плівок Рожкової (ви перші записи чули?) та списання боргів на вкрадені підприємства Коломойському.

Тобто олігархія - це прив'язане тільки до періоду Зе - чи до періоду 30 років? Чи воно більше 100 років на наших землях...

Чи можливо ви читали "Исповедь сверхчеловека" (1991)?
Якщо ні - дуже раджу, невід'ємний пазл розуміння того де відбувається ваше буття.
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10.10.2022 15:30 Ответить
Тому що це не валиво... Тобто "говоряшя голова" в якої мізків аналізувати дійсність відсутня...

Не хочу тобі бажати померти, але розумнішати ти вже мабуть не будеш мати шансу... Тому можу тільки напряму побажати тобі відповісти по кармі швидше, щоб розум почав зарождатись на питаннях: "чому? ще в цьому житті.

Кидай віники курити - я з такими контінгентом не спілкуюсь.
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10.10.2022 21:16 Ответить
Саме такі ідіоти роблять згинання колін перед олігархією...
Саме тому текст написаний для вашого підсвідомості, щоб в якийсь момент ви перешли на рейки національності негоїв.
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10.10.2022 23:15 Ответить
ну ты и гнида кацапская или зеленая
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09.10.2022 18:36 Ответить
Я зовсім не фанат Порошенка і навіть не його співчувальник, але подивився це коротке інтерв'ю, і так Зеля у мистецтві ораторства, швидкості думки, манери триматися повинен записувати за Порошенка і брати у нього уроки за дуже великі гроші.

Хоча навряд це йому допоможе через вроджену тупість.

Бе-ме це його рівень
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09.10.2022 18:12 Ответить

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09.10.2022 18:18 Ответить
Особливо розумні експерди по Україні це чужеземні.
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09.10.2022 18:26 Ответить
Зачем уделять внимания , пиарить бред , мечту *****, Маска .
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09.10.2022 18:30 Ответить
Ситий голодному не вірить. Іноді Олексійович буває ну дуже наївним. Та чхати одігархи хотіли на українців і їх життя! Вони про свій бізнес думають. Життя якогось Українця для таких покидьків нічого не вартує. В цій війні, кожен прислідує свої цілі. Це дуже добре видно.
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09.10.2022 18:41 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/FeK0TOQWAA8cJVd?format=jpg&name=medium https://pbs.twimg.com/media/FeK0TOQWAA8cJVd?format=jpg&name=medium

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09.10.2022 19:41 Ответить
Маск, с террористами ведут переговоры и достигают цели, или он сдается или его уничтожают. Другого не дано. На счет ошибки хрущева, то отдайте Аляску, это тоже была ошибка русского царя.
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09.10.2022 19:48 Ответить
Сьогодні в Миколаїві чудова, осіння погода - сонечко, тепло, поки жодного прильота від рашістів. Знайшов цей сінгл у неті, як лікар прописав - https://www.youtube.com/watch?v=dRFIoyeU_bg&t=206s https://www.youtube.com/watch?v=dRFIoyeU_bg&t=206s

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09.10.2022 19:49 Ответить
як би цей Маск не почав відключати старлінки за гроші куйла???
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09.10.2022 20:01 Ответить
та просто ******* Маску треба показати торбу з печатками, з якими регіонали і вигравали вибори і покрасили карту в сині кольори своєї секти.
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09.10.2022 20:07 Ответить
Правильно сказано. Бо ясно, що Маск пройшов зомбуваннями рашистів. Треба щоб і іншу сторону послухав. Хоча я не впевнений що воно щось дасть. Маск не виглядає людиною з досить широким кругозором і високими моральними якостями. Зрозуміло навіть по очам і по біографії. А з сином, що змінив стать, то це взагалі показник.
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09.10.2022 20:11 Ответить
Ну как же приятно прочитать четко выраженную, грамотную речь в которой очень дипломатично указано на неприятие позиции оппонента и в тоже время выражена поддержка и ожидание на продолжение сотрудничества, которое дало нам очень большие преимущества. Если сравнивать с высказываниями найвелычнишего, или некоторыми его "дипломатами", то возникает один вопрос, как мы до такого докатились.
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09.10.2022 21:07 Ответить
 
 