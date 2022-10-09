Порошенко о заявлениях Маска: Прежде чем давать советы о войне и мире, пусть приедет в Украину и поговорит с людьми. ВИДЕО
Петр Порошенко в эфире британского телеканала LBC заявил, что прежде чем давать украинцам советы относительно войны и мира, Илону Маску следует побывать в Украине и пообщаться с людьми, пережившими ужасы российской оккупации и постоянные обстрелы.
"Для того, чтобы давать украинцам советы по войне и миру, Илону Маску стоит приехать в Запорожье, где враг сегодня нанес циничный удар по мирному кварталу. Погибли по меньшей мере 13 человек, 87 ранены. Террористам нет оправдания. Они будут отвечать за все", - заметил Порошенко в пресслужбу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
На вопрос ведущего LBC, возможен ли компромисс с путиным, который предлагает Илон Маск из-за угрозы ядерной войны, Порошенко ответил: "Пожалуйста – работайте над Tesla. Не давайте советов украинцам, как мы можем сохранить свои жизни. Или – приезжайте в Киев, поезжайте со мной в Харьковскую область. Встретитесь с людьми, которые были под оккупацией, увидите их слезы и то, как они радуются, что украинцы вернулись, и поговорите о "компромиссе" с ними.
"Я думаю, что вы усвоите один из важнейших уроков в своей жизни. Но сейчас, пожалуйста, сосредоточьтесь на Starlink. Кстати, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить господина Маска за Starlink, потому что его Starlink может помочь нам, помочь ВСУ. Поэтому, пожалуйста, сосредоточьтесь на Starlink и Tesla, и не говорите ни слова об Украине, пока не посетите ее", – считает Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
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папа з Риму, Маск, Нобелівський комітет
чекаем , хто ще зашквариться по методичке кровавого вбивці
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Саме так, нехай займається в чому розуміється, а не лізе не в свою справу.
Просто не забывайте, что прямо сейчас под 100 млн американцев последнюю неделю не читали Интернет-новостные сайты, обсуждали друг с другом местных селебрети, новые любовные романы, спорт и локальные события, политику там же. Украины там нету вообще, еще раз, вообще нету. Про мост, наверное, написали, но не более. Ядерную истерию раскручивают демократы в основном, но республиканцам она тоже выгодна, пока выгодна. А вот до середины апреля и республиканцы были против Чмони и за нас, они писали круглосуточно про войну, упрекали демократов в слишком малых поставках. Но затем поступила команда из аналитического центра, что такой стратегией они проиграют выборы и они пошли на изменение риторики.
А в Масків там вся сімейка йо...нута!
Хто кого і скільки раз не знають, а про Україну варнякає воно!
а тех, которые бабы рожают, те на мясо для суравыкина
22 августа 2017 года https://ru.slovoidilo.ua/persony/poroshenko-petr-alekseevich Петр Порошенко пообещал построить патронный завод боеприпасов. «И мы построим новый патронный завод боеприпасов», - заявил Порошенко
https://t.me/BerezaJuice/21700 Борислав Береза :
Агнесса Калламард (Agnes Callamard), Генеральный секретарь международной правозащитной организации Эмнести Интернешенал (Amnesty International) у себя в твиттере призвала Украину и украинских солдат не стрелять в только что мобилизованных и необученных российских военных "поскольку убивать неподготовленных комбатантов было бы очень несправедливо".
Elon ******* Musk! Мировая ядерная война просто НЕОБХОДИМА. Для того, чтобы проредить двуногое сборище от таких как ты и таких как эта - amnesty-bitch.
Надо закрыть рот этой амнести, и нет ничего лучше судебного иска.
"Людей, которые пришли тебя убивать, надо убить...."
миск - брехун і аферист рівня самого пукіна!
Живеш як ворон 300 років 😁 Ну ну.
Дякую за настрій.
Не хочу тобі бажати померти, але розумнішати ти вже мабуть не будеш мати шансу... Тому можу тільки напряму побажати тобі відповісти по кармі швидше, щоб розум почав зарождатись на питаннях: "чому? ще в цьому житті.
300+ років - це літопис, а не изторія на якій виховують наших дітей... Звідки? з миру по нитці - ткаєш дійсність в якій могли зародитись причини для такого сьогодення... І так для кожної важливої події.
Ось поясни, якщо зможеш:
чому зе врав гроші з говід фонду та МО та направив на будівництво бетонки, а Москалі цю бетонку не перебивають на мостах і тд як того вимагає сценарій облаштування театру боєвих дій...
А також друге питання: як в твоїй голові співвідноситься
"очистка банківської системи" до плівок Рожкової (ви перші записи чули?) та списання боргів на вкрадені підприємства Коломойському.
Тобто олігархія - це прив'язане тільки до періоду Зе - чи до періоду 30 років? Чи воно більше 100 років на наших землях...
Чи можливо ви читали "Исповедь сверхчеловека" (1991)?
Якщо ні - дуже раджу, невід'ємний пазл розуміння того де відбувається ваше буття.
Не хочу тобі бажати померти, але розумнішати ти вже мабуть не будеш мати шансу... Тому можу тільки напряму побажати тобі відповісти по кармі швидше, щоб розум почав зарождатись на питаннях: "чому? ще в цьому житті.
Кидай віники курити - я з такими контінгентом не спілкуюсь.
Саме тому текст написаний для вашого підсвідомості, щоб в якийсь момент ви перешли на рейки національності негоїв.
Хоча навряд це йому допоможе через вроджену тупість.
Бе-ме це його рівень