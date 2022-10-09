"Плюс еще один флаг": воины ВСУ показали, как продвигаются на Южном направлении. ВИДЕО
Украинские воины показали, как они освобождают украинские территории на южном направлении.
Соответствующее видео опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ.
"Продвижение украинских военных на Южном направлении", – говорится в описании видео.
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