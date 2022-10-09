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"Плюс еще один флаг": воины ВСУ показали, как продвигаются на Южном направлении. ВИДЕО

Украинские воины показали, как они освобождают украинские территории на южном направлении.

Соответствующее видео опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ.

"Продвижение украинских военных на Южном направлении", – говорится в описании видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ освободили Шевченковку на Херсонщине, - ОВА. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) деоккупация (847) ВСУ (6587)


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Кожному гробіку по мобіку!
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09.10.2022 20:12 Ответить
Кожному мобіку по гробику
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09.10.2022 20:18 Ответить
Хватить мішка, і то, якщо Тузіки із Шаріками раніше не оприходують.
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09.10.2022 20:24 Ответить
паліндром - як не перекручуй - усе правильно )))
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09.10.2022 23:36 Ответить
Слава Нації 🇺🇦 Смерть ворогам! Слава СБУ! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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09.10.2022 20:58 Ответить
Дякуемо ,нашi героi !!!
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09.10.2022 21:39 Ответить
 
 