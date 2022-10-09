"Хотим вооружить штурмовой батальон": Порошенко купил у Британии партию бронемашин Spartan. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко сообщил о закупке для нужд ВСУ партии бронемашин Spartan. Пятый президент в Великобритании побывал на военных складах, откуда техника будет доставлена в Украину.

"Это – боевая машина, называется Spartan. Они выполняют разведывательную, дозорную и боевую функцию. На сегодняшний день мы совместно покупаем и направляем для контрнаступления в Украину эту бронированную технику", – показывает Порошенко, пишет пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Штурм всегда сопровождается большими потерями не только у врага, но и украинской армии. В условиях этой войны, войны артиллерий, количество и тяжесть ранений зависит от техники, на которой происходит штурм или эвакуация. Во время поездок на Восток и Юг военные очень советовали мне посмотреть в сторону машин Spartan, несколько десятков которых уже поставили в Украину из Соединенного Королевства", – объяснил Порошенко.

"Приехав в Британию, мы договорились с Министерством обороны, чтобы они показали нам эту технику. И если она готова, то мы оформим ее для наших Вооруженных Сил. Эта техника в идеальном состоянии. Все эти машины одного типа, но заточены под разные функции". Одна предназначена для штурма и разведки, другая для перевозки раненых, но их объединяет броня, которая защищает от обломков и смерти, не только сохраняет жизнь наших воинов, но и давит русню. Эта техника быстрая, гусеничная, она может проезжать окопы до 2 метров в ширину, переезжать препятствия и погружаться в воду до 1 метра", – отмечает пятый президент.

"6 таких машин мы уже закупили и они готовы к отправке в Украину. А еще в 8 мы должны заменить аккумуляторы и подготовить для отправки в штурмовой батальон", - сообщил Порошенко.

"Эти шесть Spartan на днях отправятся через Польшу в Украину. Так что скоро наши Вооруженные Силы получат вот такие бронемашины", – говорит Порошенко.

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"Я хочу поблагодарить вас всех, потому что именно вы помогли собрать часть средств на эту бронетехнику. Мы вместе с вами спасли броней не одну жизнь и каждая ваша и моя гривна уже сыграла огромную роль в контрнаступлении. И сыграет еще. До конца. До победы. Ко всем освобожденным территориям нашей страны", – обратился Порошенко к украинцам, помогающим армии.

Spartan принадлежит к семейству боевых бронированных машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). В британской армии этот БТР предназначался для транспортировки небольших специализированных групп разведчиков, стрелков-зенитчиков, минометчиков, саперов и т.д. Spartan обладает высокой мобильностью и компактными габаритами, при этом может перевозить до семи человек, из которых три – члены экипажа. Может преодолевать водные помехи.

Как известно, Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" приобрели и передали в Десантно-штурмовые войска 11 итальянских бронемашин MLS Shield. Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму средств, собираемых для ВСУ волонтерами.









Через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры ОО "Дело Громад" передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды; средства для строительства.