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"Хотим вооружить штурмовой батальон": Порошенко купил у Британии партию бронемашин Spartan. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко сообщил о закупке для нужд ВСУ партии бронемашин Spartan. Пятый президент в Великобритании побывал на военных складах, откуда техника будет доставлена в Украину.

"Это – боевая машина, называется Spartan. Они выполняют разведывательную, дозорную и боевую функцию. На сегодняшний день мы совместно покупаем и направляем для контрнаступления в Украину эту бронированную технику", – показывает Порошенко, пишет пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Штурм всегда сопровождается большими потерями не только у врага, но и украинской армии. В условиях этой войны, войны артиллерий, количество и тяжесть ранений зависит от техники, на которой происходит штурм или эвакуация. Во время поездок на Восток и Юг военные очень советовали мне посмотреть в сторону машин Spartan, несколько десятков которых уже поставили в Украину из Соединенного Королевства", – объяснил Порошенко.

"Приехав в Британию, мы договорились с Министерством обороны, чтобы они показали нам эту технику. И если она готова, то мы оформим ее для наших Вооруженных Сил. Эта техника в идеальном состоянии. Все эти машины одного типа, но заточены под разные функции". Одна предназначена для штурма и разведки, другая для перевозки раненых, но их объединяет броня, которая защищает от обломков и смерти, не только сохраняет жизнь наших воинов, но и давит русню. Эта техника быстрая, гусеничная, она может проезжать окопы до 2 метров в ширину, переезжать препятствия и погружаться в воду до 1 метра", – отмечает пятый президент.

Хотим вооружить штурмовой батальон: Порошенко купил у Британии партию бронемашин Spartan 01

"6 таких машин мы уже закупили и они готовы к отправке в Украину. А еще в 8 мы должны заменить аккумуляторы и подготовить для отправки в штурмовой батальон", - сообщил Порошенко.

"Эти шесть Spartan на днях отправятся через Польшу в Украину. Так что скоро наши Вооруженные Силы получат вот такие бронемашины", – говорит Порошенко.

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"Я хочу поблагодарить вас всех, потому что именно вы помогли собрать часть средств на эту бронетехнику. Мы вместе с вами спасли броней не одну жизнь и каждая ваша и моя гривна уже сыграла огромную роль в контрнаступлении. И сыграет еще. До конца. До победы. Ко всем освобожденным территориям нашей страны", – обратился Порошенко к украинцам, помогающим армии.

Spartan принадлежит к семейству боевых бронированных машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). В британской армии этот БТР предназначался для транспортировки небольших специализированных групп разведчиков, стрелков-зенитчиков, минометчиков, саперов и т.д. Spartan обладает высокой мобильностью и компактными габаритами, при этом может перевозить до семи человек, из которых три – члены экипажа. Может преодолевать водные помехи.

Как известно, Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" приобрели и передали в Десантно-штурмовые войска 11 итальянских бронемашин MLS Shield. Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму средств, собираемых для ВСУ волонтерами.

Хотим вооружить штурмовой батальон: Порошенко купил у Британии партию бронемашин Spartan 02
Хотим вооружить штурмовой батальон: Порошенко купил у Британии партию бронемашин Spartan 03

Через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры ОО "Дело Громад" передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды; средства для строительства.

Автор: 

благотворительность (612) помощь (7801) Порошенко Петр (19601) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+125
Пятому та сьомому Президенту України респект!
Зелена саранча, налітай
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09.10.2022 19:55
+78
Снова Порох сбежал из Украины , да еще и мародерит. Злодей, ну.
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09.10.2022 19:56
+74
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09.10.2022 19:58
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09.10.2022 20:56 Ответить
Мразь. Просто мразь.
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09.10.2022 22:13 Ответить
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09.10.2022 20:55 Ответить
у чому виявляється совість Зеленого? У тому що здає вілу в Італії за 50 тисяч євро, замість того, аби заселити туди українців? Чи в ордені Лисому?
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09.10.2022 21:48 Ответить
Українські переселенці не хотіли платити 50к євро, а Зелі який з того профіт, щоб жили безкоштовно)
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09.10.2022 23:33 Ответить
Так, есть действенное решение вопроса поставить на место зарвавшегося Порошенко!... Все это гавно, что здесь испражняется по поводу помощи ВСУ, должно завтра перечислить по 20 грн. Готовы, *******? 🤣😂🤣... Вижу, вижу, жаба давит, бо этот, ****, Петя, и здесь опередил🤣😂🤣
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09.10.2022 20:58 Ответить
Да, точно, падло, я ограниченный! Поэтому поддерживаю морально и материально ВСУ!
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09.10.2022 21:20 Ответить
И адресую проклятия Юрию Петровичу, который тебя плюсанул. Курвы, вы хоть копейку скинули на оборону?! Или, *******, и далее будете обливать помоями тех, кто донатит ВСУ?!
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09.10.2022 21:23 Ответить
з плюсами тут не все так просто... Буває, лайкають помилково, мажуть віконцем, як в чужу мішень біатлоністи в запарі...
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09.10.2022 21:45 Ответить
Ага, и ошибочно в бюллетени галочку поставили...
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09.10.2022 21:50 Ответить
Мабуть, завтра Петра знов до прокуратури викличуть.
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09.10.2022 21:00 Ответить
Петя откуда деньги ? .......От Туда..
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09.10.2022 21:02 Ответить
Не, Ленка. Она достаточно заработала, сливая инфу дислокации ВСУ
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09.10.2022 21:26 Ответить
Зечмобик, а Ленка Скумбрия кому дает?
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09.10.2022 21:52 Ответить
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09.10.2022 21:06 Ответить
Вот и верь после этого руским : мы своих не сдаем🤣😂🤣
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09.10.2022 21:28 Ответить
А как оплачивать работу агента?!!!! Одного распила бюджета Украины ему с К95 не хватит!
А аппетиты зезидента со слугами урода растут!
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09.10.2022 21:29 Ответить
Ууууу як підгоріло в ботів від згадки про Пороха
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09.10.2022 21:10 Ответить
Vielen Dank, Hetmann!
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09.10.2022 21:11 Ответить
Порох працює.
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09.10.2022 21:14 Ответить
не зрозумів хто тут Spartan
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09.10.2022 21:15 Ответить
Гетьман знає шо козакам треба, щоб ще краще та більше знищували кацапсячу 3,14здоту!
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09.10.2022 21:16 Ответить
Во барыга.Вы карманы у него проверьте,по любому там лампочек и гаек натырил 😂
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09.10.2022 21:17 Ответить
А сколько бронетехники купил Ахметов ?
Если учесть, что война началась по его вине, он должен купить
1000 Абрамсов и 1000 Леопардов, если хочет вести бизнес в Украине.
А то мы только про его "зелёную энергетику" слышим ...
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09.10.2022 21:24 Ответить
Ноль целых ноль десятых ***** перечислил на адрес ВСУ В. А. Зеленский
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09.10.2022 21:25 Ответить
$ Миллиардер В.А.Зеленский
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09.10.2022 21:31 Ответить
Что вы, что вы, они ж нищеброды! .. Ленка сказала, что мечтает о собственном жилье!.. А в Крыму то не они оплачивают пентхаус в Ливадии, а клятый Порошенко!
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09.10.2022 21:35 Ответить
Ви ще забули про невеличку квартиру у Лондоні та дачу поряд із хатинкою Абрамовича в Італії
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10.10.2022 14:01 Ответить
Есть классный клип Ореста Лютого на счёт 73% - https://www.youtube.com/watch?v=-Yn3L-6ZJbI https://www.youtube.com/watch?v=-Yn3L-6ZJbI

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09.10.2022 21:43 Ответить
А че он брови не сдвигает как Вован,ну шоб умным прикинутся?
Да,видосики его похуже.
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09.10.2022 21:48 Ответить
Шустрый девайс - броневая машина с спортивным ускорением
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09.10.2022 21:56 Ответить
А зелене чмо тільки за бюджетні кошти свою харю піарить гундосиками, жлобяра.
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09.10.2022 22:24 Ответить
ты свинья кацапская - нет никаких порохоботов - есть люди которые любят свою землю Украину! они поддерживают тех кто помогает сохранить нагшу землю и освободить ее!
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09.10.2022 22:41 Ответить
А довбойобами це ти зеботів назвав?
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09.10.2022 22:49 Ответить
До речі, Порох передав на третій день війни на фронт декілька крупнокаліберних кулеметів та броневик. Все це було зроблено в кузні на рибальскому. Що пожертував Зе?
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09.10.2022 23:00 Ответить
на броні напис :
на Ліпецк
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09.10.2022 22:42 Ответить
Гетьман
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09.10.2022 22:44 Ответить
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09.10.2022 23:05 Ответить
Хвала й подяка Пороху!!!
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09.10.2022 22:54 Ответить
Кстати. В годы великой войны бриты изготовили около ста тысяч легкобронированных четырехместных разведмашин. Несколько тысяч направили в СССР. Но ни одним словом СССР не обмолвился. Так же дело обстояло с американскими зенитными БТР, вооруженными четырех ствольными установками пулеметов Браунинг просто записали что америкосы поставили около ста тридцати тысяч пулеметов. Видать стеснялись своей тупости. И те же Браунинги уже есть на вооружении ЗСУ. А боты скоро без работы будут, ведь сам арахамия произрек, что курс Украины только НАТО.
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09.10.2022 22:57 Ответить
Браунінги на тих самих Хамвеях -майже стандарт..

Випробувана роками та ефективна зброя..
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09.10.2022 23:03 Ответить
За чиї гроші?
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09.10.2022 23:07 Ответить
Не за твої. Половина - волонтери, друга половина - Порошенко.
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10.10.2022 00:03 Ответить
За чиї грощі Зе клоуни хочуть фінансувати телемарафон на 1 млрд гривень ?
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10.10.2022 01:23 Ответить
Офігіти. Порох як завжди на висоті
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10.10.2022 00:08 Ответить
Це скарб!
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10.10.2022 00:48 Ответить
А совкодрочерний Зе актор боїться навіть з бункеру висунутись, куди там зброю
закуповувати. Порох і Зе акторішка це як небо і земля, чи просто зеля
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10.10.2022 01:22 Ответить
Як подумаєш скільки зброї міг для України накупити Ахметов і Коломойський, то відразу
розумієш на чиїй вони стороні.
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10.10.2022 02:16 Ответить
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