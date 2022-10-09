Мы установили маршрут движения грузовика через Болгарию, Грузию и Армению. Установлены лица, организовавшие движение этого автобуса, - Бастрыкин о пожаре на Керченском мосту. ВИДЕО

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил Путину о первых результатах расследования взрыва на Керченском мосту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в докладе Путину.

Бастрыкин заявил: "Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики, лица, которые участвовали в организации движения этого автобуса. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт и людей из Российской Федерации. Кроме того, мы продолжаем экспертные исследования по уточнению целей и задач этого подрыва".

Он продолжил: "Все наши данные, первоначально этого расследования, сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод - это теракт, который готовили украинские спецслужбы и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры".

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