Мы установили маршрут движения грузовика через Болгарию, Грузию и Армению. Установлены лица, организовавшие движение этого автобуса, - Бастрыкин о пожаре на Керченском мосту. ВИДЕО
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил Путину о первых результатах расследования взрыва на Керченском мосту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в докладе Путину.
Бастрыкин заявил: "Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики, лица, которые участвовали в организации движения этого автобуса. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт и людей из Российской Федерации. Кроме того, мы продолжаем экспертные исследования по уточнению целей и задач этого подрыва".
Он продолжил: "Все наши данные, первоначально этого расследования, сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод - это теракт, который готовили украинские спецслужбы и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры".
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Но есть и другой вариант. Украинская ракета попала в машину с взрывчаткой. Другая ракета врезала в поезд.
Эрдогану не понравится такая версия
Придется переделать
Мабуть українські спецслужби зупинили, і чекали щоб підірвати, а кацапські спецслужби тут мабуть ні до чого.
Ну й ладно, бавовнятко так бавовнятко....
А хто ж буде казать що ППО ні в дупу,ні в кацапську армію?!
Нам потрібні такі новини кожен день,щоб у них свербіло у гузні!
А якім лядом це відбувається, то нехай сбирають молекули на дні моря
а Турція ? Придурок Бастрикін - у турків супер оборудовання на кордоні і вони не знайшли вибухівку ? Та ще авто с кацапськими номерами ?
Но тут лиса бежала,а может не бежала.А может это страус злой,а может, и не злой.
А может это дворник был
он шел по сельской местности
к ближайшему орешнику за новою метлой...
дивимося мультик"Пластилінова ворона" це краще ніж слухати чергову маячню
Дивно як це ще не НАТО підірвало міст?
https://rg.ru/2022/10/09/reg-szfo/semia-gidov-dokumentalistov-pogibla-pri-vzryve-na-krymskom-mostu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Российская газета
https://rg.ru/2022/10/09/reg-szfo/semia-gidov-dokumentalistov-pogibla-pri-vzryve-na-krymskom-mostu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Семья гидов-документалистов погибла при взрыве на Крымском мосту
совпадение ?
З днем народження Путкіна, Болгарія.
Специально для орков, можем повторить
Хіба що ця ванжівка їхала на поромі з Болгаріі до Грузіі !
Нам, собственно, пофиг куда!.."