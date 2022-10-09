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"Вагнеровцы" в Бахмуте успеха не добились", - Ромео, 93-я бригада | Юрий Бутусов Интервью. ВИДЕО

Интервью с передовой. 93-я механизированная бригада защищает Бахмут и многие месяцы о ее оборону разбиваются волны русского наступления. Нашим воинам очень тяжело, преимущество российских войск в боеприпасах и артиллерии значительное. Но украинские пехотинцы, такие как Ромео, удерживают позиции и почти каждый день отбивают атаки российской бригады Вагнер.

Видео интервью с украинским воином опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Смотрите также: Воин 93-й ОМБр Артур Ильюк, ликвидировавший лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко, заслуживает звания Герой Украины, - Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4358) Бахмут (1602) 93 отдельная механизированная бригада (294)


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Топ комментарии
+10
Сили i здоровя вам хлопцi! Вiдваги вам не займати!
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09.10.2022 22:16
+6
Воїни !
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09.10.2022 22:12
+2
Захопили Зайцево, Опитне, і, схоже, Іванград. В самому Бахмуті зайняли усю "за Бахмутку" по річку. А так да, все хорошо, прекрасная маркіза.
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09.10.2022 22:23
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Навряд. Хоча ситуація, на жаль, іде до того
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09.10.2022 22:16 Ответить
А якесь чмо,зановорежено коментує якогось андрія🤣🤣🤣
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09.10.2022 22:50 Ответить
4 дні як ти тут ,навіщо, щоб написати, що кореші фейками страждають.
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09.10.2022 23:16 Ответить
А якесь чмо Люся пише, що винні активісти.
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10.10.2022 00:53 Ответить
ну мало хто що десь пише. Он вже 8-й місяць якесь чмо з телевізору віщає що воно герой боневтік.
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10.10.2022 01:19 Ответить
Воїни !
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09.10.2022 22:12 Ответить
Сили i здоровя вам хлопцi! Вiдваги вам не займати!
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09.10.2022 22:16 Ответить
Захопили Зайцево, Опитне, і, схоже, Іванград. В самому Бахмуті зайняли усю "за Бахмутку" по річку. А так да, все хорошо, прекрасная маркіза.
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09.10.2022 22:23 Ответить
Будем мати надію, що річку вони не перейдуть
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09.10.2022 22:45 Ответить
ЯКІ ПРОСТІ Й ДОБРІ ЛЮДИ Є !!!
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09.10.2022 22:51 Ответить
Ну як не досягли??Бои идут уже на окраинах города,в частном секторе.Ближайшие села-поселки спутники захвачены ********...Оборона медленно но по чайной ложке продавливается.Город 4 месяца под плотными обстрелами.Ну это тоже самое,что насрать в штаны,но утверждать что ничего не размазал и не воняет. Судя по последней тенденции,там ситуация близка к перелому,к сожалению не в нашу пользу.Пока по всем фронтам Украинцы удачно наступают,тут-полная ж..па,как в мае-июне месяце с Северодонецком и Лисичанском.Печаль
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09.10.2022 23:05 Ответить
3 дні інтенсивно обстрілюють і здвинули лінію оборони в сторону захисників, 4 місяці просунулися на 1км.
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09.10.2022 23:39 Ответить
Мда,ситуацію можна побачити як досить важку. Піски уже глибоко окуповані,дуже широка зона з невідомим статусом, орки продавили оборону досить на значній відстані. Жаль,що місяці оборони не дали змоги відкинути ворога і жаль що забезпечення не відповідає потребам захисників. Тримайтесь і бережіть Україну
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09.10.2022 23:14 Ответить
Столько техники и боеприпасов захваченно в Харьковской области и почему часть этого вооружение не перекинуть в Бахмут ?
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09.10.2022 23:18 Ответить
Виклади свій план в листі до Генштабу.
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10.10.2022 01:21 Ответить
Их тоже в плен будут брать,откармливать и домой отсылать?
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09.10.2022 23:19 Ответить
Они не комбатанты. Женевские конвенции наёмников не защищают. Со всеми вытекающими....
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09.10.2022 23:44 Ответить
Женевская конвенция всех пленных защищает.
Войны нет,а значит и военнопленных,ее забыли обьявить.
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09.10.2022 23:51 Ответить
стан війни зафіксувала Генасмблея ООН ще в 2014-му році.
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09.10.2022 23:57 Ответить
То есть это в стане вийны Украина подала заявку на ЕС и НАТО?
Вы разберитесь там.
Хочется и рыбку съесть и на ...сесть.
На хитрую жопк всегда найдётся хер с винтом
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10.10.2022 00:33 Ответить
Українці ще притрушену мордву москвороту не питали, що нам робити у власній хаті.
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10.10.2022 00:58 Ответить
русский, ты не заблудился? Тебе лучше расчехляться подобным образом на срусь.сру.
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10.10.2022 03:11 Ответить
 
 