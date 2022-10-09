"Вагнеровцы" в Бахмуте успеха не добились", - Ромео, 93-я бригада | Юрий Бутусов Интервью. ВИДЕО
Интервью с передовой. 93-я механизированная бригада защищает Бахмут и многие месяцы о ее оборону разбиваются волны русского наступления. Нашим воинам очень тяжело, преимущество российских войск в боеприпасах и артиллерии значительное. Но украинские пехотинцы, такие как Ромео, удерживают позиции и почти каждый день отбивают атаки российской бригады Вагнер.
Видео интервью с украинским воином опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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Войны нет,а значит и военнопленных,ее забыли обьявить.
Вы разберитесь там.
Хочется и рыбку съесть и на ...сесть.
На хитрую жопк всегда найдётся хер с винтом