"Вагнеровцы" в Бахмуте успеха не добились", - Ромео, 93-я бригада | Юрий Бутусов Интервью. ВИДЕО

Интервью с передовой. 93-я механизированная бригада защищает Бахмут и многие месяцы о ее оборону разбиваются волны русского наступления. Нашим воинам очень тяжело, преимущество российских войск в боеприпасах и артиллерии значительное. Но украинские пехотинцы, такие как Ромео, удерживают позиции и почти каждый день отбивают атаки российской бригады Вагнер.

Видео интервью с украинским воином опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Смотрите также: Воин 93-й ОМБр Артур Ильюк, ликвидировавший лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко, заслуживает звания Герой Украины, - Бутусов. ВИДЕО