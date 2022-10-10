Воины 92-й бригады загоняют российскую БМП в ловушку и уничтожают ее. ВИДЕО
В сети показали видео уничтожение украинскими воинами 92-й бригады российской БМП в Харьковской области.
Соответствующее видео опубликовал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
"Харьковская область, злые люди из 92-й ОМБр ВСУ совсем загоняли российскую БМП в трусиках", - прокомментировал он видео.
На видео воины 92-й бригады загоняют российскую БМП в ловушку и уничтожают ее на перекрестке улиц в селе Харьковской области.
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